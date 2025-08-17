Schon mal vor verschlossenem Auto gestanden, weil die Batterie im Schlüssel leer war? Das muss nicht sein

Moderne Fahrzeuge verfügen über eine Entriegelungsmöglichkeit per Knopfdruck am Schlüssel. Doch auch die Batterien dieser Schlüssel können einmal entladen sein. Welche Batterie hierfür geeignet ist und wie ihr diese tauscht, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeichen für eine leere Batterie

Geringe Reichweite : Ihr müsst näher ans Auto gehen, damit die Zentralverriegelung funktioniert.

: Ihr müsst näher ans Auto gehen, damit die Zentralverriegelung funktioniert. Häufigeres Drücken : Die Tasten am Schlüssel müssen mehrmals betätigt werden, bevor das Auto aufgeht.

: Die Tasten am Schlüssel müssen mehrmals betätigt werden, bevor das Auto aufgeht. Kompletter Ausfall: Der Schlüssel reagiert nicht mehr und ihr bekommt die Türen nicht mehr aufgeschlossen.

Anzeige

Wechsel der Autoschlüssel-Batterie selbst durchführen

Eine einheitliche Anleitung für den Wechsel gibt es nicht. Stattdessen ist es modellabhängig, wie man an das Innenleben des Schlüssels gelangt.

In der Regel kann die Batterie im Schlüssel selbst gewechselt werden. Der Schlüssel weist oft eine kleine Schraube auf, mit welcher man das Gehäuse mit einem handelsüblichen Schraubenzieher öffnen kann. So erhaltet ihr Zugang zum Inneren der Funkfernbedienung. Häufig kann der Schlüssel auch über einen Klemm- oder Klickverschluss geöffnet werden. Dann lassen sich das Ober- und Unterteil voneinander lösen, indem ihr den Spalt auseinanderdrückt.

Üblicherweise befinden sich Knopfzellenbatterien der Typen CR2032, CR2016, CR2025 oder CR1620 im Fahrzeugschlüssel. Die Art der Batterie lest ihr im Handbuch des Fahrzeugs nach oder schaut einfach direkt, wie die alte Knopfzelle aussieht.

VARTA Batterien Knopfzellen CR2032, 5 Stück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.08.2025 11:32 Uhr

GIGA Spar-Tipp



Der Sprit ist zu teuer? Ihr sucht nach der günstigsten Tankstelle? Dann ladet euch unsere TankenApp herunter. Darin findet ihr die niedrigsten Benzin-Preise in eurer Nähe. TankenApp mit Benzinpreistrend Ströer Media Brands GmbH TankenApp mit Benzinpreistrend Stroer Media Brands GmbH Die TankenApp ist ein Produkt der Ströer Media Brands GmbH, zu der auch GIGA gehört.

Anzeige

Autoschlüssel-Batterie wechseln: Das solltet ihr beachten

Achtung: Der Wechsel der Autoschlüsse-Batterie sollte nur auf eigene Gefahr vorgenommen werden. Wer handwerklich ungeschickt ist, sollte die nächste Werkstatt aufsuchen, um Schäden zu vermeiden. Bei vielen Batterien muss der Wechsel der Batterie binnen Sekunden durchgeführt werden. Lässt man sich zu viel Zeit mit dem Wechsel, gehen die Funkdaten auf dem Schlüssel verloren, der Schlüssel erkennt das eigene Fahrzeug dann nicht mehr.

Ist das der Fall, müssen Autoschlüssel und Auto erst wieder durch eine Programmierung miteinander verbunden werden. In der Gebrauchsanweisung des Autos finden sich in der Regel Hinweise zum neuen Anlernen des Schlüssels. Dazu muss man meist eine Werkstatt ansteuern.

Achtet bei der Entnahme der alten Batterie auch, wie diese eingelegt war. Legt die Batterie vorsichtig ein, um feine Einzelteile nicht zu beschädigen und setzt die Schlüsselschalen wieder zusammen.

Beachtet auch, dass bei einigen Autoherstellern und -Anbietern die Garantie erlischt, sollte man den Schlüssel eigenhändig öffnen. Um das sowie weitere Schäden am Autoschlüssel zu vermeiden, solltet ihr also im Zweifel einen Fachmann für den Wechsel der Autoschlüssel-Batterie aufsuchen.

Anzeige

Autoschlüssel leer: Kann man das Auto öffnen?

Viele moderne Autos haben keinen richtigen Schlüssel mehr, sondern nur noch einen Knopf, mit dem sich die Tür öffnen lässt. Bei diesen Fernbedienungen findet man oft einen kleinen Knopf oder Hebel. Damit kann man den Notfall-Schlüssel erreichen, einen manuellen Ersatz. Findet man auf Anhieb an der Tür keine Möglichkeit, um den Schlüssel einzusetzen, versteckt sie sich meist unter einer Blende, die man manuell abnehmen kann.

Dabei sollte man jedoch vorsichtig vorgehen, um den Lack nicht zu zerkratzen. Um das Fahrzeug bei Keyless-Go-Systemen mit leerer Schlüsselbatterie zu starten, gibt es in vielen Fahrzeugen eine Induktionsfläche, die den Schlüssel mit Strom versorgt. Diese Flächen befinden sich oft in der Mittelkonsole oder an der Lenksäule. So lässt sich das Auto auch noch starten, wenn die Batterie nicht mehr mitmacht.