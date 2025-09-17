Schraube locker: Googles neues Pixel-Zubehör lässt Nutzer frustriert zurück

Googles praktisches Pixel-Zubehör sorgt für Frust.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zusammen mit dem Pixel 10 hat Google auch neue magnetische Zubehörteile vorgestellt. Besonders beliebt ist dabei der Pixelsnap Ring Stand, der das Handy sicher in der Hand halten oder als Ständer dienen soll. Doch einige Nutzer berichten bereits von Problemen: Die Schrauben lockern sich.

Anzeige

Pixel 10: Ring-Zubehör wird schnell wackelig

Einige Nutzer berichten, dass der Ring des Pixelsnap Ring Stand schon nach kurzer Zeit nicht mehr richtig hält. Zunächst fühlt er sich ein wenig locker an, dann fallen die Schrauben ganz heraus, heißt es.

In manchen Fällen sind die Schrauben angeblich sogar zwischen Hülle und Ring steckengeblieben und haben Kratzer am Smartphone hinterlassen. Andere Nutzer berichten, dass der Ring schon am Anfang so locker war, dass er das Pixel 10 nicht lange aufrecht halten konnte (Quelle: Android Central).

Das Problem liegt anscheinend an den beiden kleinen Schrauben am Scharnier des Zubehörs. Diese sorgen normalerweise dafür, dass der Ring genügend Widerstand hat, um in Position zu bleiben. Wenn sie sich lösen, klappt das System einfach zusammen. Einige Nutzer berichten, dass dies bereits nach weniger als hundert Bewegungen passiert ist.

Google schweigt: Nutzer müssen selbst ran

Bisher gibt es von Google keine Stellungnahme zu den Berichten. Im Netz empfehlen Nutzer, die Schrauben vorsichtig mit einem winzigen Torx-Schraubendreher nachzuziehen. Das funktioniert zwar laut ersten Berichten, ist aber eher als Notlösung zu betrachten. Außerdem hat nicht jeder das passende Werkzeug zu Hause.

Anzeige

Wer sich das nicht antun möchte, sollte besser zu Zubehör von anderen Herstellern greifen. Marken wie Spigen oder Anker bieten ähnliche Ringhalterungen an, die bisher zuverlässiger wirken. Googles Original sieht zwar schick aus, doch die Haltbarkeit lässt zu wünschen übrig. Sollte das Problem weiter zunehmen, wird Google wohl reagieren müssen – mit einem Update des Zubehörs oder wenigstens einer Erklärung.