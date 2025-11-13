Schufa schlägt Alarm – und wirft unvorteilhaftes Licht auf beliebte Zahlungsart

Die Schufa hat den Überblick über Deutschlands Finanzen.

Buy now, pay later (BNPL) ist als Kleinstkredit und Zahlungsoption sehr beliebt, birgt aber auch Risiken. Exakt die Hälfte der BNPL-Nutzer in Deutschland hat offene Zahlungen schon einmal nicht bedienen können. Das geht aus der aktuellen Verbraucherumfrage hervor, die die Schufa seit 2020 jährlich in Auftrag gibt.

Buy now, pay later: Schufa zieht Bilanz

Nicht zahlen zu können, ist dabei nicht das einzige Problem. 44 Prozent der Befragten gaben an, in den vergangenen 6 Monaten Zahlungsfristen versäumt zu haben, ohne Unterscheidung, ob sie hätten bedient werden können. Das führt dazu, dass die eigentlich praktische Zahlungsoption durch Mahngebühren Schritt für Schritt teurer wird. Zum Vergleich: Im Oktober 2024 fiel der Wert mit 22 Prozent noch deutlich geringer aus.

Laut Schufa-Chefin Tanja Birkholz würden die neuen Verbraucherkreditrichtlinien hier schon einen wertvollen Beitrag leisten, um die Risiken der Überschuldung einzudämmen. Trotzdem mahnt sie, dass es wichtig sei, Verbraucher „besser vor finanzieller Überforderung zu schützen“ (Quelle: Schufa).

Deutsche stehen immer tiefer in der Kreide

Der Beliebtheit von BNPL tut das allerdings keinen Abbruch: 33 Prozent der deutschen Verbraucher haben der Umfrage zufolge im vergangenen halben Jahr die Zahlungsweise genutzt. Die einfache Kaufabwicklung steht bei den Vorteilen an erster Stelle.

Kunden sind sich der Risiken allerdings bewusst: Ganze 63 Prozent gaben an, BNPL-Angebote könnten dazu führen, dass Kunden schneller der Überblick über ihre Finanzen und Zahlungsverpflichtungen verlieren. Für 59 Prozent wird Buy now, pay later damit von der praktischen Zahlungsmethode zum potenziellen Weg in die Schuldenfalle.

Damit genau das nicht passiert, helfen viele Anbieter weiter. Klarna etwa setzt, ebenso wie PayPal, stark auf Buy now, pay later als bequeme Möglichkeit des Zahlungsaufschubs. Zinsen fallen dabei in aller Regel keine an, das Zahlungsziel kann angepasst werden und per App und Mail erinnert Klarna mehrfach schon vor dem Zahlungsdatum an die Fälligkeit.

Das Grundproblem aber wird auch durch die allgemeine Situation in der Kreditlandschaft klar: 28 Prozent gaben an, dass die Kostensteigerungen sie so sehr treffen, dass sie fürchten, in Zukunft Kredite für Lebensmittel und Energierechnungen wie Strom oder Gas aufnehmen zu müssen. 11 Prozent gaben an, bereits jetzt Mietzahlungen aus mangelnder Liquidität aufschieben zu müssen. Die Situation ist ernst – und weitere Schulden, egal woher, machen es nicht einfacher.