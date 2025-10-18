Schuhe in der Waschmaschine waschen: So werden eure Sneaker wieder sauber

Eure Sneaker sind verdreckt und riechen muffig? Mit der richtigen Methode könnt ihr viele Schuhe in der Waschmaschine waschen. Wir zeigen, wie es geht.

Welche Schuhe dürfen in die Waschmaschine?

Nicht jedes Paar eignet sich für die Trommel. Sneaker, Stoff- und Leinenschuhe lassen sich meist problemlos waschen. Leder- und Wildlederschuhe oder Modelle mit Metallteilen oder Strass gehören dagegen nicht hinein, sie könnten beschädigt werden.

So bereitet ihr eure Schuhe auf die wilde Karusselfahrt vor

Bevor ihr startet, solltet ihr:

Schnürsenkel und Einlegesohlen entfernen

grobe Verschmutzungen abbürsten

die Schuhe in einen Wäschesack oder alten Kopfkissenbezug geben

einige alte Handtücher mitwaschen, um Trommel und Schuhe zu schützen

Entscheidend ist jedoch nicht nur das Material, sondern auch der Pflegehinweis des Herstellers. Wenn ihr unsicher seid, schaut auf das Etikett im Schuh oder auf der Website des Herstellers nach.

Das richtige Programm und Waschmittel

Wählt das Feinwäsche- oder Pflegeleichtprogramm mit niedrigem Schleudervorgang und wascht die Schuhe bei maximal 30 Grad Celsius. Heißere Temperaturen können Kleber lösen oder das Material beschädigen.

Verwendet Flüssigwaschmittel, aber keinen Weichspüler – er kann das Material porös machen und die Lebensdauer eurer Schuhe verkürzen. Ein kurzer Waschgang reicht in der Regel aus.

Nach dem Waschen: So trocknen eure Schuhe richtig

Lasst die Schuhe an der Luft trocknen, niemals im Trockner oder auf der Heizung. Stopft sie mit Zeitungspapier oder alten Lappen aus, das hält die Form und saugt Feuchtigkeit auf. Das Papier zwischendurch wechseln, bis die Schuhe komplett trocken sind.

Wie oft solltet ihr Schuhe waschen?

Wascht eure Schuhe in der Waschmaschine nur, wenn es wirklich nötig ist. Häufiges Waschen kann Kleber und Dämpfung schwächen. Für eine schonendere Reinigung genügt meist Handwäsche mit Bürste und lauwarmem Wasser.

Alternative Handwäsche: So reinigt ihr empfindliches Material richtig

Wenn eure Schuhe aus Leder bestehen, solltet ihr sie nicht in die Waschmaschine stecken. Leder ist empfindlich und kann durch Wasser, Hitze oder Schleudern schnell beschädigt werden. In diesem Fall ist Handwäsche die bessere Wahl.

So geht’s Schritt für Schritt:

Entfernt zunächst groben Schmutz mit einer weichen Bürste. Für Flecken eignet sich ein weiches Tuch oder Mikrofasertuch – damit vermeidet ihr Kratzer auf dem Leder. Bei stärkeren Verschmutzungen hilft eine milde Seifenlauge, idealerweise mit Lederseife. Damit könnt ihr die Oberfläche vorsichtig abreiben.

Oft lassen sich auf diese Weise auch weiße Ränder vom Streusalz im Winter entfernen. Wichtig ist, dass das Leder nicht durchnässt, sondern nur leicht angefeuchtet wird. Reinigt die Schuhe ausschließlich außen, so bleibt das Material geschmeidig und verliert nicht seine Form.