Schulden durch Klarna: Was jetzt?

„Buy-now-pay-later“ und „Ratenzahlung“ bei Klarna klingt praktisch – aber nehmt euch in acht vor zu hohen Shopping-Kosten. Mit unseren Tipps werdet ihr Klarna Schulden wieder los und schützt euch vor weiterer unkontrollierter Verschuldung.

Ist Klarna eine Schuldenfalle?

Klarna macht das Online-Shopping besonders bequem. Mit nur wenigen Klicks könnt ihr auf Rechnung oder in Raten bezahlen und euch so kurzfristig mehr finanziellen Spielraum verschaffen. Die Kehrseite: Wer nicht aufpasst, gerät schnell in eine Schuldenspirale und die führt unweigerlich abwärts.

Klarna Schulden entstehen immer dann, wenn ihr die Optionen „später zahlen“ und „Ratenkauf“ nutzt. Wenn ihr diese Zahlungsmethoden verwendet, müsst ihr euch darüber bewusst sein, dass ihr Kreditverbindlichkeiten eingeht (laut Schuldnerberatung). Und diese Verbindlichkeiten stellen eine ernste Verpflichtung mit einem Fälligkeitsdatum dar, an dem sie beglichen werden müssen.

Wie viele Klarna Schulden darf man haben?

Mit dieser Frage kommen wir gleich zu Anfang an einen wichtigen Punkt. Klarna legt nämlich kein offizielles Limit fest. Das bedeutet: Es gibt keine Höchstgrenze, bis zu der ihr Verbindlichkeiten bei Klarna eingehen dürft.

Wie hoch eure Klarna Schulden sein können, hängt vielmehr von eurer persönlichen Bonität und eurem bisherigen Zahlungsverhalten ab. Und gerade weil es keine klare Obergrenze gibt, ist die Gefahr besonders groß, dass sich offene Beträge schnell summieren.

Was passiert, wenn ihr eure Klarna Schulden nicht rechtzeitig bezahlt

Verpasst ihr die rechtzeitige Zahlung eurer Klarna Rechnungen, bekommt ihr zunächst eine Zahlungserinnerung. Reagiert ihr darauf nicht, wird das Mahnverfahren eingeleitet. In der Regel erreichen euch die Mahnschreiben per E-Mail oder auch per Post.

Achtung: Für Mahnungen werden Mahngebühren erhoben, das heißt, der Schuldenberg wächst sogar noch weiter an, je mehr Zeit ihr verstreichen lasst. Nach der dritten erfolglosen Mahnung gibt Klarna den Vorgang an ein Inkassounternehmen ab und dieses ist dann euer neuer Ansprechpartner.

Spätestens jetzt solltet ihr euch des Ernstes der Lage bewusst werden. Inkassogebühren und Schufa-Einträge drohen – in Extremfällen sogar eine Klage. Eure Bonität leidet und das wiederum hat negative Auswirkungen auf künftige Vertragsabschlüsse.

Klarna Schulden als TikTok-Trend? Warum posten User ihre Verbindlichkeiten auf Social-Media?

Auf TikTok hat sich rund um #Klarnaschulden ein ungewöhnlicher Trend entwickelt: Viele junge Menschen teilen dort ihre Klarna Schulden und warnen mittlerweile auch vor den Risiken. Einige von ihnen kritisieren offen, dass ihnen grundlegende Finanzbildung fehlt und berichten darüber, wie leicht die eigene finanzielle Situation mit flexiblen Zahlungsmodellen aus dem Ruder laufen kann.

Um nicht auch in eine Schuldenfalle zu geraten, müsst ihr daher frühzeitig Verantwortung für eure Finanzen zu übernehmen. Mit den folgenden Tipps gelingt euch genau das.

Klarna Schulden wieder loswerden: So klappt es

Der Weg aus den Schulden gelingt euch am besten, wenn ihr strukturiert vorgeht. Mit den folgenden Schritten verschafft ihr euch einen umfassenden Überblick und holt euch die Kontrolle über eure Finanzen zurück:

Erstellt eine Haushaltsrechnung: Notiert alle offenen Klarna-Rechnungen und andere Verbindlichkeiten. Führt ein Haushaltsbuch, in dem ihr sämtliche Einnahmen und Ausgaben dokumentiert. So seht ihr genau, wie viel Geld für die Schuldentilgung zur Verfügung steht.

Notiert alle offenen Klarna-Rechnungen und andere Verbindlichkeiten. Führt ein Haushaltsbuch, in dem ihr sämtliche Einnahmen und Ausgaben dokumentiert. So seht ihr genau, wie viel Geld für die Schuldentilgung zur Verfügung steht. Stoppt unnötige Ausgaben: Streicht alles, was ihr aktuell nicht zwingend braucht und nutzt das eingesparte Geld, um eure Klarna Schulden zu bezahlen. Besonders Ratenkäufe müsst ihr jetzt meiden: Sie führen zum nächsten Schuldenberg.

Streicht alles, was ihr aktuell nicht zwingend braucht und nutzt das eingesparte Geld, um eure Klarna Schulden zu bezahlen. Besonders Ratenkäufe müsst ihr jetzt meiden: Sie führen zum nächsten Schuldenberg. Keine neuen Bestellungen mehr: Bis ihr eure Klarna Schulden im Griff habt, ist das Bestellen auf Rechnung oder per Ratenkauf tabu. Erst wenn eure Finanzen stabil sind, könnt ihr wieder auf Klarna zurückgreifen – aber dieses Mal mit klaren Regeln für euch selbst.

Bis ihr eure Klarna Schulden im Griff habt, ist das Bestellen auf Rechnung oder per Ratenkauf tabu. Erst wenn eure Finanzen stabil sind, könnt ihr wieder auf Klarna zurückgreifen – aber dieses Mal mit klaren Regeln für euch selbst. Prüft den Sinn und Zweck eines jeden Einkaufs: Fragt euch vor jedem Einkauf: Brauche ich das wirklich? Vermeidet Impuls- und Spontankäufe.

Fragt euch vor jedem Einkauf: Brauche ich das wirklich? Vermeidet Impuls- und Spontankäufe. Behaltet die Zahlungsfristen im Blick: Stellt euch Erinnerungen für jede offene Klarna-Rechnung ein. Je früher ihr bezahlt, desto eher vermeidet ihr zusätzliche Mahn- oder Inkassogebühren.

Stellt euch Erinnerungen für jede offene Klarna-Rechnung ein. Je früher ihr bezahlt, desto eher vermeidet ihr zusätzliche Mahn- oder Inkassogebühren. Hinterfragt eine Umschuldung: Überlegt, ob eine Umschuldung in einen Kleinkredit hilft. In manchen Fällen ist es einfacher, den Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zusammenzufassen und in geregelten monatlichen Raten abzubezahlen. Lasst euch hier aber bitte immer bei einer Bank professionell beraten und nutzt auf keinen Fall zweifelhafte Kreditangebote im Internet.

Überlegt, ob eine Umschuldung in einen Kleinkredit hilft. In manchen Fällen ist es einfacher, den Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zusammenzufassen und in geregelten monatlichen Raten abzubezahlen. Lasst euch hier aber bitte immer bei einer Bank professionell beraten und nutzt auf keinen Fall zweifelhafte Kreditangebote im Internet. Wechselt die Zahlungsart, wenn ihr etwas kaufen müsst: Nutzt Methoden wie Vorkasse oder Sofortüberweisung, damit die Belastung direkt auf eurem Konto sichtbar wird.

Nutzt Methoden wie Vorkasse oder Sofortüberweisung, damit die Belastung direkt auf eurem Konto sichtbar wird. Sucht euch rechtzeitig Hilfe: Wenn eure Klarna Schulden trotz aller Bemühungen und Maßnahmen weiter wachsen, steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern holt euch Unterstützung bei einer Schuldnerberatung. Dort bekommt ihr konkrete Lösungsvorschläge und persönliche Unterstützung.

Auch wenn Klarna Schulden im Moment der Erkenntnis überwältigend wirken: Mit einem ehrlichen Überblick, klaren Prioritäten und konsequenter Kontrolle bekommt ihr sie Schritt für Schritt in den Griff.