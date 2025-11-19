Schwerer Stand fürs Bargeld: Käufer ziehen Alternative vor

Die Deutschen haben einen neuen Favoriten beim Bezahlen – und es ist nicht das Bargeld.

Die Debitkarte ist das beliebteste Zahlungsmittel und hat das lange favorisierte Bargeld auf den zweiten Platz verwiesen. Das geht aus der aktuellen Studie „Visa Payment Monitor“ hervor. Demnach bevorzugen 38 Prozent der Menschen hierzulande die Kartenzahlung, während nur noch 27 Prozent am liebsten bar bezahlen.

Kartenzahlung löst Bargeld ab – zumindest kurzzeitig

Was aus der Analyse nicht klar hervorgeht: Unterscheidet Visa hier zwischen klassischer Debitkarte und der Girocard als deutschem Sonderweg? Falls ja, ist es eine echte Revolution, die dem größeren Trend entspricht, wonach die zwei großen Anbieter Visa und Mastercard verstärkt auf ihre eigenen Zahlungskarten setzen wollen, statt den deutschen Banken und ihren Kunden die Girocard weiter zu ermöglichen.

So oder so ist aber klar, dass die Barzahlung auf dem absteigenden Ast ist. Zu diesem Ergebnis kommen entsprechende Untersuchungen bereits seit Jahren. Visa stellt nun fest, dass der Wechsel an der Spitze vollzogen ist – mit Folgen für Verbraucher wie auch für den Einzelhandel.

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten heute, überall digital bezahlen zu können: Jeder Fünfte (20 Prozent) meidet bereits Geschäfte, in denen nur Barzahlung möglich ist. Bei den Unter-35-Jährigen ist es sogar fast jeder Dritte (31 Prozent). Mit 44 Prozent gibt etwas weniger als die Hälfte der Befragten an, Bargeld überhaupt nur noch für den Fall dabeizuhaben, dass unbare Alternativen wie Karte oder Smartphone nicht akzeptiert werden.

Für Albrecht Kiel, Zentraleuropa-Chef bei Visa, ist klar: „Das Bezahlverhalten in Deutschland verändert sich, die Menschen erwarten Wahlfreiheit und digitale Bezahloptionen. Für Händler ist das eine klare Handlungsaufforderung, digitale Zahlungen überall anzubieten“ (Quelle: Visa).

Smartphone immer bereit: Steht Kartenzahlung schon vor Ablöse?

Dabei wird auch Letzteres immer beliebter: die Zahlung per Smartphone. Mit 23 Prozent zahlen fast ein Viertel der Befragten am liebsten mit dem Handy. Unter den jüngeren Mitgliedern aus der Gen Z ist das Smartphone sogar mit deutlichem Abstand die beliebteste Zahlungsmethode. Ganze 42 Prozent zücken an der Kasse das Handy, während 32 Prozent die Karte bevorzugen und nur 18 Prozent bevorzugt bar zahlen. Mobile Zahlungen kommen bei ihnen insgesamt auf 37 Prozent (inklusive Smartwatches oder andere Wearables).

Die Studie hat Visa in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut forsa durchgeführt. 767 Verbraucher nahmen an der Online-Umfrage teil, sie gilt als repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.