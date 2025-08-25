SearchGPT am Start: Kann OpenAI für Google zum Problem werden?

Googles KI-Antworten bei Suchanfragen ist mittlerweile Standard. Das konnte OpenAI nicht auf sich sitzen lassen und hat mit SearchGPT eine eigene Suchfunktion entwickelt.

Was ist SearchGPT und wie funktioniert es?

Erinnert ihr euch noch an unseren Bericht zur großen Blamage bei der Ankündigung von SearchGPT? Damals berichteten wir davon, wie schon das Ankündigungsvideo mit falschen Informationen schräge Aufmerksamkeit generierte.

Mittlerweile ist SearchGPT über ChatGPT verfügbar und ihr könnt das System von OpenAI über die App oder im Browser nutzen. Einen gesonderten Download oder eine klassische Suchmaschinenmaske gibt es nicht. Um SearchGPT zu nutzen, benötigt ihr Zugang zu ChatGPT.

So einfach ist SearchGPT zu nutzen. (© Screenshot GIGA via ChatGPT)

Verwendet ihr ChatGPT im Browser, klickt ihr links neben dem Eingabefeld auf das Pluszeichen, navigiert dann zu „Mehr“ und dort findet ihr den Button „Internetsuche“.

Hier gebt ihr nun eure Suchanfrage ein und ChatGPT recherchiert für euch. Die Antwort wird direkt im Text ausgegeben, unten findet ihr die genutzten Quellen für die Informationen.

So beantwortet SearchGPT eine Anfrage nach konkreten Daten. (© Screenshot GIGA via ChatGPT)

Der größte Unterschied zur Suchmaschine ist, dass ihr eure Antwort direkt in Textform erhaltet. Eine Linkliste, wie ihr es von der klassischen Googlesuche kennt, gibt es nicht.

Mittlerweile ist sogar Maps integriert, wenn ihr nach bestimmten Locations sucht. Hier haben wir drei Cafés heraussuchen lassen, die aktuell geöffnet haben.

SearchGPT sucht Cafés heraus, die aktuell geöffnet sind. (© Screenshot GIGA via ChatGPT)

SearchGPT im Browser nutzen

Um Google echte Konkurrenz zu machen, geht OpenAI noch einen Schritt weiter. Für Google Chrome bekommt ihr jetzt eine Erweiterung, die die GPT-Suche direkt in euren Browser integriert. Ihr aktiviert sie mit wenigen Mausklicks und ersetzt damit die klassische Chrome-Suchmaschine (Google). Sobald ihr etwas sucht, löst ihr SearchGPT aus.

Das Fenster von ChatGPT öffnet sich bei der Eingabe einer Suche in die Browserleiste und ihr bekommt die Antwort direkt im Chatfenster.

SearchGPT als Chrome-Erweiterung testen

SearchGPT vs. Google AI: Welche Suche ist besser?

Google präsentiert euch die KI-Antwort direkt im Ergebnisfenster, darunter findet ihr die gewohnte Linkliste. SearchGPT hingegen präsentiert euch seine Antworten meist schriftlich, Quellenangaben gibt es am Ende.

Sucht ihr gern in einfacher Sprache und ohne Buzzwords/Keywords, sind die Ergebnisse von SearchGPT etwas genauer. Fragt ihr beispielsweise nach den Idealwerten von Blutdruck, liefert euch SearchGPT direkt eine verständliche Antwort und ihr müsst keine weiteren Links anklicken.

Das kann mittlerweile auch Google. Die KI-Antwort findet ihr direkt ganz oben auf der Ergebnisseite. Der Unterschied ist, dass ihr hier nur eine Übersicht und Zusammenfassung erhaltet. Für tieferen Input müsst ihr die jeweiligen Links anklicken.

Nerven euch die KI-Antworten von Google? Wie ihr sie loswerdet, seht ihr in unserem Video:

Der größte Unterschied ist die Prägnanz der Antworten. SearchGPT liefert euch eine vollständige Antwort, die KI-Übersicht von Google setzt auf eine grobe Zusammenfassung mit Optionen zum Weiterklicken. Was bei SearchGPT fehlt, sind klassische Suchergebnisse, die ihr bei Google weiterhin bekommt.

Bei der Produktsuche hat SearchGPT die Nase vorn

Viele von euch nutzen Suchmaschinen nicht nur für die Informationsgewinnung, sondern auch um Produkte zu vergleichen oder Kaufinspirationen zu finden. Google und SearchGPT verarbeiten solche Anfragen sehr unterschiedlich.

Sucht ihr über SearchGPT, bleibt eure Ausgangsfrage gespeichert und ihr könnt Folgefragen stellen. Wenn ihr das System dazu auffordert, erhaltet ihr Tabellen für direkte Produktvergleiche oder sogar Bilder.

Die Google Suche behandelt Zweitfragen wie eine komplett neue Anfrage. Der Kontext eures vorherigen Suchergebnisses geht verloren. Dafür findet ihr direkten Zugang zu Videobewertungen und könnt auf FAQs klicken, falls vorhanden.

SearchGPT liefert schnelle Antworten auf einfache Fragen (z.B. wann der nächste Feiertag ist), die Google-Suche bietet mehr Vielfalt. Das ist natürlich rein subjektiv. Probiert es aus und vergleicht selbst, um ein eigenes Fazit zu ziehen!

Gut zu wissen: Habt ihr schon mitbekommen, dass OpenAI einen eigenen Webbrowser launchen will? Das könnte ein herber Schlag für Google werden. Eigentlich hat der Suchmaschinenriese genug damit zu tun, seinen Browser Chrome vor der Übernahme zu retten.

Was ist der Unterschied zwischen ChatGPT und SearchGPT?

Wenn ihr ChatGPT und SearchGPT eine einfache Frage stellt, bekommt ihr von beiden Systemen eine einfache Antwort. Der Unterschied sind die Informationsquellen.

ChatGPT antwortet euch auf Basis von Trainingsdaten. Nutzt ihr SearchGPT, basieren die Antworten auf einer Internetrecherche über die Suchmaschine Bing.

ChatGPT kann euch zwar auf Trainingsdatenbasis sagen, wie viel Magnesium Menschen täglich zu sich nehmen müssen, aber nicht, ob gerade ein Magnesium-Präparat im Angebot ist. Das kann SearchGPT, durch Echtzeitzugriff aufs Internet.