Segen für das Galaxy S26: Samsung dreht jetzt richtig auf

Samsung startet die Massenproduktion von 2nm-Chips für Galaxy S26.

Bereits in Kürze startet bei Samsung die Massenproduktion des Exynos 2600. Der neue Chip soll frühere Hitzeprobleme lösen und die hauseigenen Prozessoren wieder ins Rampenlicht rücken. Mit dem 2nm-Design will Samsung zeigen, dass Exynos erneut konkurrenzfähig ist. Für Samsung bedeutet das ein mögliches Comeback im Smartphone-Chip-Segment.

Exynos 2600: Samsung setzt auf ersten 2nm-Prozessor

Samsung setzt bei der kommenden Galaxy-S26-Reihe auf ein neues und besseres Herzstück: Der Exynos 2600 wird erstmals im 2-Nanometer-Gate-All-Around-Verfahren gefertigt. Das sorgt gleich mehrere Vorteile: höhere Effizienz, bessere Wärmeabfuhr und stabilere Leistung auch bei längerer Belastung (Quelle: TheKoreaHerald).

Ein zentrales Element ist das neue Feature „Heat Path Block“, das die Abwärme gezielter vom Prozessor ableitet. Damit reagiert Samsung auf eine der größten Schwächen älterer Modelle, bei denen Hitzeentwicklung häufig zu Leistungseinbußen führte. Mit dem neuen Design soll dieses Problem der Vergangenheit angehören – ein klarer Fortschritt im Vergleich zu den Vorgängern.

Mehr als nur Technik: Signal für die Branche

Für Nutzer bedeutet der neue Exynos: längere Akkulaufzeiten, geringere Wärmeentwicklung und eine echte Alternative zu Snapdragon-Modellen. Damit rückt Samsung näher an sein Ziel heran, Käufer nicht mehr zwischen einer „besseren“ und einer „schwächeren“ Chip-Variante wählen zu lassen.

Erste Benchmarks mit 3.309 Punkten im Single-Core- und 11.256 Punkten im Multi-Core-Test platzieren den Chip nur knapp hinter Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Hinter den Kulissen ist die Bedeutung jedoch noch größer. Mit der Rückkehr von Exynos in die Spitzengruppe könnte Samsung die Abhängigkeit von Qualcomm reduzieren, die eigenen Produktionskosten senken und das zuletzt schwächelnde Foundry-Geschäft stabilisieren.

Analysten gehen zudem davon aus, dass die neue 2nm-Fertigung mittelfristig auch externe Kunden anziehen wird. Ab 2026 könnte etwa Nintendo bei den Konsolen von Samsungs Technologie profitieren.

