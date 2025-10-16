Seit 12 Jahren leistet dieses Samsung-Zubehör Galaxy-Nutzern treue Dienste – jetzt hat es ausgedient

Zwölf Jahre lang war es für viele Samsung-Nutzer das Fenster in die Galaxy-Welt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aufmerksamen Samsung-Fans ist es bereits im Frühjahr 2025 aufgefallen, als der Konzern Galaxy-S25-Modelle vorstellte: Für die neuen Flaggschiffe gab es kein S-View-Case mehr. Keine Varianten, keine Farben, keine Erwähnung. Damit endete still und heimlich eine Zubehörreihe, die über zwölf Jahre lang zum Galaxy-Ökosystem gehörte – und für viele als Kultobjekt galt.

Anzeige

Samsung beerdigt heimlich S-View-Hülle

Das erste S-View-Case erschien 2013 zusammen mit dem Galaxy Note 3 und war damals eine kleine Revolution. Durch ein Sichtfenster im Deckel konnten Nutzer die wichtigsten Informationen sehen, ohne das Case öffnen zu müssen. Nur der kleine Bildschirmbereich hinter dem Fenster blieb aktiv, während der Rest des Displays ausgeschaltet war.

Für das Galaxy S24 FE gibt es noch ein Smart-View-Case. (© Samsung)

Bis 2024 brachte Samsung jedes Jahr neue Versionen des S-View-Case heraus – für die Galaxy-S-Serie, später auch für die A-Reihe. Doch seit dem Launch der Galaxy-S25-Familie ist damit anscheinend Schluss. Offiziell kommentierte Samsung den Schritt bisher nicht. Insider und Fans vermuten jedoch, dass der Absatz der Hüllen den zusätzlichen Aufwand schlichtweg nicht mehr rechtfertigt.

Anzeige

Vermutung: S-View-Case zu aufwendig

Denn die smarte Hülle ist so eng mit der Software des Telefons verknüpft, dass sie nach größeren Firmware-Updates oft Probleme machte. Nutzer berichteten regelmäßig, dass die Anzeige im Fenster nach Systemupdates nicht mehr funktionierte oder fehlerhaft reagierte.

Zwar ließen sich viele dieser Bugs durch Neustarts oder Cache-Löschung beheben – doch für ein globales Unternehmen mit Millionen Kunden bedeutete das immer wieder Supportaufwand (Quelle: SamMobile).

Zudem passt das Ende des S-View-Case in Samsungs neue Strategie. Der Konzern will seine Smartphones künftig sechs bis sieben Android-Versionen lang mit Updates versorgen. Diese langfristige Pflege erfordert stabilere Schnittstellen – und möglicherweise auch den Verzicht auf ältere, komplexe Zubehörsysteme.

Für Fans bleibt das Ende ein leiser Abschied. Das S-View-Case war für viele mehr als nur eine Hülle, sondern ein Pflichtkauf zu jedem neuen Samsung-Smartphone. Wer auf die Funktion nicht verzichten will, muss sich ab sofort mit Produkten von Drittherstellern und passenden Apps behelfen – ein schwacher Trost.