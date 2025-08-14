Seit Jahren warten Spotify-Fans auf diese Funktion – könnte es bald soweit sein?

Spotify arbeitet ständig daran, Stamm- und Neukunden mit neuen Funktionen zu versorgen. Schon Anfang 2021 wurde „Spotify HiFi“ angekündigt, ein Feature, das Musik in CD-Qualität bieten sollte. Doch mehr als vier Jahre später ist Spotify HiFi weder in Deutschland noch in anderen Ländern verfügbar.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Spotify Music Pro: Was ist das?

Schon Mitte April 2024 hat ein Nutzer bei Reddit Informationen zu einer „Music Pro“-Option im Programm-Code der Spotify-App gezeigt (bei Reddit ansehen). Dabei soll es sich anders als bei der früher kursierenden „Supremium“-Variante nicht um eine eigene Abo-Option handeln. Stattdessen soll sich „Music Pro“ kostenpflichtig als Zusatz zu einem bestehenden Premium-Abonnement bei Musik-Streaming-Dienst aktiveren lassen.

Anzeige

Die Kosten für das HiFi-Upgrade sind nicht ersichtlich, es soll aber einen Zugriff auf Musik mit bis zu 24-bit / 44,1 kHz im FLAC-Format geben. Bloomberg erwähnt einen Aufpreis von 6 US-Dollar monatlich. Das wären je nach Dollar-Kurs 5 bis 7 Euro, die man als Premium-Nutzer zusätzlich bezahlen müsste. Das Abo-Upgrade soll weitere Features wie Remix-Werkzeuge, erweiterte Filter-Optionen, KI-Wiedergabelisten und zusätzliche Sound-Optimierungen mit sich bringen. Von Spotify gibt es keinerlei Angaben zur möglichen „Music Pro“-Option.

HiFi-Qualität bei Spotify: Wie sieht es aus?

Andere Streaming-Anbieter sind Spotify bereits voraus und bieten ihren Musik-Katalog auch in Premium-Qualität an. Wann es bei Spotify so weit sein wird, steht auch Mitte des 3 Quartals 2025 nicht fest. Auch im August 2025 fehlt eine offizielle Ankündigung. Immer wieder gibt es aber Anzeichen, die darauf schließen lassen, dass der Anbieter solch eine Audio-Option zumindest in Arbeit hat.

So gab schon 2023 bei einigen Nutzer eine Umfrage, die auf ein HiFi-Abo bei Spotify hindeuten könnten. Ein Bloomberg-Bericht von Ende Juni 2023 gab weitere Hinweise darauf, dass bereits an einem HiFi-Modus gearbeitet wurde. Damals kursierte für das neue Angebot die Bezeichnung „Spotify Supremium“. Es würde sich also um eine „Super Premium“-Option handeln.

Anzeige

Lange Zeit stand der Name „Spotify HiFi“ im Raum. Seit April 2024 gibt es den Namen „Spotify Music Pro“. Ende Januar 2025 wurde die Zusammenarbeit zwischen Spotify und dem Major-Label Universal bekanntgegeben. Dort war auch die Rede von einer möglichen erweiterten Abo-Option und einem „Superfan“-Feature. Auch hier gab es aber keine konkreteren Informationen. Im Februar 2025 gibt es also immer noch keine offizielle Ankündigung zu einer möglichen Premium-Qualität.

Was ist „Spotify Supremium“?

Im Bloomberg-Beitrag aus dem Sommer 2023 sprach ein Insider von einem „Supremium“-Tarif, der zunächst außerhalb der USA getestet werden sollte. Diese neue Tarif-Option sollte Musik in HiFi-Qualität beinhalten.

Neben der verbesserten Audio-Qualität soll die neue Option weitere Features liefern, etwa einen Zugang zu Hörbüchern. Spotify selbst kommentierte den Bloomberg-Bericht nicht direkt, sondern verweist lediglich darauf, kontinuierlich an Neuerungen zu arbeiten. Preise und ein Start-Datum für die „Supremium“-Variante wurden nicht genannt.

Im September 2023 wurden erste Code-Schnipsel zum Supremium-Angebot in der Spotify-App entdeckt. Neue Informationen wurden im Oktober im Portal „Threads“ geteilt (bei Threads ansehen). So ist zwischenzeitlich ein Logo zu dem erweiterten Premium-Abo aufgetaucht.

Anzeige

Zudem sollen Nutzer weitere Features für den Musik-Streaming-Dienst erhalten, etwa erweiterte Funktionen für Wiedergabelisten und KI-Optionen. Es soll auch einen erweiterten Zugang zum neuen Hörbuch-Angebot bei Spotify geben.

Das neue Angebot sollte noch 2023 Jahr starten, allerdings wurde daraus nichts. Anfragen zufolge gibt es auch im März 2024 „nichts Neues zu der Thematik“ (Quelle: Golem). Inzwischen gibt es in der Spotify-App keine Informationen mehr zu „Supremium“. Damit dürfte diese Option nicht mehr erscheinen.

In den vergangenen Monaten sind Neuigkeiten zum HiFi-Feature nur häppchenweise aufgetaucht. So haben einige Nutzer bereits ein Vorstellungsvideo entdeckt oder vorübergehend einen HiFi-Button in ihrer Spotify-App gefunden. Mitarbeiter sollen intern aber bereits seit längerem auf HiFi-Qualität zugreifen können.

Anzeige

Spotify-HiFi bietet Musik in CD-Qualität: Wann kommt es?

Derzeit kostet Spotify im normalen Abo 12,99 Euro. Der Streaming-Anbieter Tidal ruft eine monatliche Gebühr in Höhe von 10,99 Euro für das High-Quality-Streaming ab. Amazon bietet mit Amazon Music HD ebenfalls Musik-Streams in CD-Qualität an.

Tipps für das Musik-Streaming bei Spotify findet ihr im Video:

Nachdem HD-Inhalte zunächst für 5 Euro zusätzlich im Monat freigeschaltet wurden, gibt es das Premium-Angebot inzwischen für zahlende Kunden bei Amazons Streaming-Dienst ohne Zusatzkosten. Wann es bei Spotify eine entsprechende Sound-Qualität geben wird, bleibt weiterhin ungewiss.

Anzeige

Auch „Apple Music“ bietet ein „Lossless“-Angebot in bester Qualität an. Bei Apples Musik-Streaming-Dienst fallen ebenfalls keine zusätzlichen Kosten für die Monatsgebühr an.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.