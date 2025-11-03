Selbst als Lego-Fan schlage ich heute zu: Aldi verkauft starke Klemmbaustein-Sets für wenig Geld

Wer dachte, gute Klemmbausteine müssten teuer sein, wird bei diesem Angebot von Aldi Nord vermutlich zweimal hinschauen.

Ab Montag, dem 3. November, bringt Aldi Nord eine ganze Reihe neuer Toylino Klemmbausteine-Sets in die Filialen – und die Auswahl kann sich sehen lassen. Vom Mini-Raumschiff bis zur Rakete mit Startplattform über ein Piratenschiff reicht das Sortiment über vier Größenstufen hinweg. Die Preise starten bei 6,99 Euro für kleine Sets und enden bei 34,99 Euro für die größten Modelle mit über 1.000 Teilen. Ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Bei Aldi Nord gibt es viele Klemmbausteine für wenig Geld. (© Aldi-Nord-Prospekt / Toylino / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf der Toylino-Klemmbausteine bei Aldi Nord?

Für Eltern mit bastelfreudigen Kindern: Preiswerte Alternative zu teuren Markensets, ideal als Weihnachtsgeschenk.

Für Lego-Fans mit Experimentierfreude: Die Sets sind kompatibel und erweitern bestehende Sammlungen um spannende Themenwelten.

Weniger geeignet für reine Sammler: Wer auf Originalverpackungen und Lizenzdesigns Wert legt, bleibt vermutlich lieber bei Lego.

Die kompatiblen Bausteine passen zu gängigen Systemen, was den Einstieg besonders leicht macht. Neben klassischen Themen wie Piraten und Bauernhof legt Aldi einen klaren Fokus auf Weltraummodelle – von Raumschiffen und Mondfahrzeugen bis hin zur imposanten Rakete mit Startplattform, die mit über 1.000 Teilen zu den Highlights zählt.

Folgende Klemmbaustein-Kategorien bietet Aldi Nord an:

Klein (6,99 € / ab 6 Jahren): Rund 120 bis 190 Teile, einfache Modelle wie Mini-Raumschiff, Pirateninsel, Traktor mit Trailer oder Weltraum-Mondfahrer – perfekt für Einsteiger.

Medium (12,99 € / ab 7 Jahren): Zwischen 350 bis 600 Teile, spannende Bauprojekte wie Weltraumfahrzeug, Mondbasis, Pirateninsel-Festung oder Bauernhof-Ernte – schon etwas anspruchsvoller.

Large (19,99 € / ab 8 Jahren): Mit 650 bis 860 Teilen kommen größere Modelle wie Raumschiff mit Satellit, Pirateninsel mit Verlies, Scheune & Pferdestall oder Mondbasis ins Spiel – viel Bauspaß zum fairen Preis.

XL (34,99 € / ab 8–10 Jahren): Die Königsklasse mit 900 bis 1.150 Teilen: beeindruckende Modelle wie Rakete mit Startplattform, Piratenschiff, Bauernhaus oder Weltraumfahrzeug – Sammler-Feeling inklusive.

Die Sets machen nicht nur Spaß, sondern fördern auch die Konzentration, Feinmotorik und Kreativität – und das zu einem Preis, der deutlich unter vergleichbaren Markenprodukten liegt.

Ich schlage zu Ich sammle seit Jahren Lego und finde die Toylino-Sets, darunter besonders die Weltraummodelle, aber auch das Piratenschiff, wirklich ansprechend. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist erstaunlich gut – und die Sets laden nicht nur zum Sammeln, sondern auch zum Spielen ein. Diese Sets baut man gerne auf, weil der Preis pro Stein stimmt. Da Lego in meinen Augen zuletzt immer teurer geworden ist, habe ich mittlerweile auch viele andere Klemmbausteine in meiner Sammlung. Peter Hryciuk

