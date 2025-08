Selbst Ferrari blickt neidisch auf Xiaomi

Wenn Ferrari plötzlich einen chinesischen Sportwagen in seinen heiligen Hallen versteckt, muss etwas Großes im Gange sein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Bilder sorgen für Aufsehen in der Automobil-Szene: Ein gelber Xiaomi SU7 wurde beim Verlassen des streng abgeschirmten Ferrari-Werks in Maranello fotografiert. Die Aufnahmen, veröffentlicht auf Weibo, zeigen den chinesischen Elektro-Sportler ausgerechnet dort, wo sonst nur reinrassige italienische Supersportwagen das Licht der Welt erblicken.

Anzeige

Hat Ferrari den Xiaomi SU7 untersucht?

Der Zeitpunkt dieser Entdeckung ist brisant: Ferrari arbeitet fieberhaft an seinem ersten vollelektrischen Modell, das noch 2025 enthüllt werden soll. Der Xiaomi SU7 hingegen beeindruckt bereits jetzt mit Rekordfahrten auf dem Nürburgring – eine Kurve trägt bereits seinen Namen. Mit Spitzentechnologie und beeindruckender Performance mischt der Newcomer die etablierte Sportwagenwelt auf.

Ferrari soll sich den Xiaomi SU7 ganz genau anschauen. (© Sago in Bologna / Weibo)

Chinesische Insider vermuten, dass Ferrari den SU7 bis ins kleinste Detail analysiert. Die Italiener könnten vom technologischen Vorsprung der Chinesen profitieren wollen. Tatsächlich wurden bereits im vergangenen Jahr Treffen zwischen Ferrari-Verantwortlichen und Xiaomi-Managern beobachtet, was Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit anheizte.

Anzeige

Der SU7 vereint modernste Elektrotechnik mit sportlichen Höchstleistungen – genau das, was Ferrari für seinen Einstieg in die Elektromobilität benötigt. Für die Sportwagen-Enthusiasten kündigt sich ein faszinierendes Duell an: der etablierte Verbrenner-Spezialist aus Italien gegen den Tech-Giganten aus China.

Xiaomi begeistert rund um die Welt

Ferrari ist dabei nicht der einzige westliche Autohersteller, der sich vom Xiaomi SU7 begeistert zeigt. Der Ford-Chef möchte gar nicht mehr aus dem China-Flitzer aussteigen.

Die Leistung von Xiaomi ist wirklich beeindruckend. Das chinesische Unternehmen baut in erster Linie Smartphones und andere Elektronik. Der SU7 war das erste E-Auto des chinesischen Konzerns und es schlug direkt ein. Davor hat Xiaomi keine Verbrenner gebaut oder andere Berührungspunkte mit der Branche.