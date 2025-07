Selbst telefonieren war gestern: Google stellt sich für euch in die Warteschleife

Introvertierte lieben diesen Trick von Google.

Mit einem neuen Angebot will Google den Umgang mit alltäglichen Serviceanfragen erleichtern. Wer Preise oder Verfügbarkeiten bei Unternehmen abfragen möchte, muss nun nicht mehr selbst zum Hörer greifen.

Google-KI erledigt Telefonate für Nutzer

In den USA können Google-Nutzer ab sofort automatisierte Preis- und Verfügbarkeitsanfragen an Unternehmen stellen. Wer nach Dienstleistern sucht, kann über einen neuen Button in der Google-Suche eine entsprechende Anfrage auslösen. Dabei geben Nutzer einfach ihre gewünschten Informationen ein.

Nach dem Absenden übernimmt ein automatisierter Service die Kontaktaufnahme. Nutzer müssen sich weder selbst um den Anruf kümmern, noch auf Rückrufe warten. Stattdessen erhalten sie die gesammelten Informationen später per SMS oder E-Mail. Google hat das Angebot zunächst auf ausgewählte Branchen begrenzt, darunter Autowerkstätten und Reinigungen.

Vor allem für Menschen, die eher ungern telefonieren oder sich nicht durch Warteschleifen kämpfen möchten, könnte diese Funktion den Alltag etwas vereinfachen. Auch für Unternehmen ergebe sich die Möglichkeit, Anfragen schneller und ohne direkten Kundenkontakt zu beantworten, so Googles Darstellung.

Google Gemini übernimmt die Anrufe

Für die Umsetzung greift Google auf seine Duplex-Plattform zurück, die vom eigenen Gemini-Modell unterstützt wird. Beim Anruf stellt sich der Sprachassistent als digitaler Helfer vor und bittet um die gewünschten Informationen. Laut Google soll das System so arbeiten, dass für Nutzer kein zusätzlicher Aufwand entsteht.

Unternehmen wiederum können über ihr Google-Profil einstellen, ob sie Anrufe dieser Art empfangen möchten. Nutzer, die ein kostenpflichtiges KI-Abo abgeschlossen haben, können den Dienst laut Google „intensiver nutzen“. Für sie gelten also höhere Anfragelimits. Ob und wann eine weltweite Einführung geplant ist – und für welche Branchen Google den Anrufdienst ausweiten könnte –, bleibt offen (Quelle: Google-Blog The Keyword).