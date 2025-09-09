Seltenes Apple-Angebot bei MediaMarkt: iPhone 16 mit Unlimited-Vertrag günstiger als ohne

Mobilfunkangebote mit iPhone 16 und effektivem Gewinn sind sehr selten. Doch jetzt ist eines in der MediaMarkt Tarifwelt aufgetaucht.

Apple-Fans aufgepasst: Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade das iPhone 16 mit 256 GB Speicher inklusive "o2 Mobile Unlimited Max"-Vertrag für nur 34,99 Euro Grundgebühr im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s im o2-Netz.

Einmalig kommen noch 144,94 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand dazu. Als Bonus erhaltet ihr widerum 150 Euro gutgeschrieben. Zudem gibt es für kurze Zeit einen originalen 20-Watt-Ladestecker von Apple gratis obendrauf. Da das iPhone 16 immer noch ca. 850 Euro wert ist, macht ihr nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit sogar einen kleinen Gewinn, wie unsere Rechnung unten zeigt.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Unlimited Max

Allnet- und SMS-Flat

Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

150 Euro Guthaben

Apple iPhone 16 mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick

24 × 34,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 99 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 144,94 Euro

99 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 144,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 984,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 984,70 Euro Gerätewerte (laut idealo.de): 850 Euro (iPhone 16) + 20 Euro (Charger)

(laut idealo.de): 850 Euro (iPhone 16) + 20 Euro (Charger) Gutschrift : 150 Euro

: 150 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Bonus): -35,30 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Bonus): -35,30 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: -1,47 Euro

Das iPhone 16 mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei vertrauenswürdigen Händlern derzeit mindestens 850 Euro (inklusive Versand). Der Charger schlägt mit ca. 20 Euro zu Buche. Wenn ihr diese Beträge sowie das 150-Euro-Guthaben von den Gesamtkosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten abzieht, wird klar, dass ihr unterm Strich mit einem kleinen Gewinn rausgeht. Ihr bekommt das iPhone 16 mit Unlimited-Vertrag also günstiger als ohne.

Was kann das iPhone 16?

Das Apple iPhone 16 überzeugt mit starker Performance, einem sehr guten OLED-Display und einer langen Akkulaufzeit. Die Dual-Kamera macht tolle Aufnahmen und kann jetzt auch Makro-Fotos schießen. Wie gewohnt sind Face ID, gute Lautsprecher, Staub- und Wasserschutz, Satelliten-Notruf und Unfallerkennung mit an Bord. Neu hinzugekommen sind ein Action-Button und ein Kameraknopf, die die Bedienung erleichtern.

