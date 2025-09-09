Seltenes Apple-Angebot bei MediaMarkt: iPhone 16 mit Unlimited-Vertrag günstiger als ohne

Mobilfunkangebote mit iPhone 16 und effektivem Gewinn sind sehr selten. Doch jetzt ist eines in der MediaMarkt Tarifwelt aufgetaucht.
Apple-Fans aufgepasst: Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade das iPhone 16 mit 256 GB Speicher inklusive "o2 Mobile Unlimited Max"-Vertrag für nur 34,99 Euro Grundgebühr im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s im o2-Netz.
Einmalig kommen noch 144,94 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand dazu. Als Bonus erhaltet ihr widerum 150 Euro gutgeschrieben. Zudem gibt es für kurze Zeit einen originalen 20-Watt-Ladestecker von Apple gratis obendrauf. Da das iPhone 16 immer noch ca. 850 Euro wert ist, macht ihr nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit sogar einen kleinen Gewinn, wie unsere Rechnung unten zeigt.
Angebot bei MediaMarkt ansehen
Die Tarif-Details auf einen Blick:
- Netz: o2
- Tarif: Unlimited Max
- Allnet- und SMS-Flat
- Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)
- EU-Roaming inklusive
- 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- 150 Euro Guthaben
Apple iPhone 16 mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal
Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick
- 24 × 34,99 Euro monatliche Grundgebühr
- Einmalige Kosten: 99 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 144,94 Euro
- Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 984,70 Euro
- Gerätewerte (laut idealo.de): 850 Euro (iPhone 16) + 20 Euro (Charger)
- Gutschrift: 150 Euro
- Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Bonus): -35,30 Euro
- Effektivkosten Tarif pro Monat: -1,47 Euro
Angebot bei MediaMarkt ansehen
Das iPhone 16 mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei vertrauenswürdigen Händlern derzeit mindestens 850 Euro (inklusive Versand). Der Charger schlägt mit ca. 20 Euro zu Buche. Wenn ihr diese Beträge sowie das 150-Euro-Guthaben von den Gesamtkosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten abzieht, wird klar, dass ihr unterm Strich mit einem kleinen Gewinn rausgeht. Ihr bekommt das iPhone 16 mit Unlimited-Vertrag also günstiger als ohne.
Was kann das iPhone 16?
Das Apple iPhone 16 überzeugt mit starker Performance, einem sehr guten OLED-Display und einer langen Akkulaufzeit. Die Dual-Kamera macht tolle Aufnahmen und kann jetzt auch Makro-Fotos schießen. Wie gewohnt sind Face ID, gute Lautsprecher, Staub- und Wasserschutz, Satelliten-Notruf und Unfallerkennung mit an Bord. Neu hinzugekommen sind ein Action-Button und ein Kameraknopf, die die Bedienung erleichtern.
Angebot bei MediaMarkt ansehen
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.