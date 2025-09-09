Seltsame Anrufe der Nummer 03033074943: Wenn die KI das Telefonieren lernt

Die Berliner Telefonnummer 03033074943 zeigt euch, wie Jobs durch KI-Anwendungen vernichtet werden. Wenn gar nichts mehr klappte, konnte man zumindest noch als Telefondienstleister arbeiten. Jetzt rufen KI-Telefonisten an und wollen einiges von euch wissen. Worum geht es da?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Rufnummer 03033074943 lässt sich keinem Unternehmen eindeutig zuordnen. Am Telefon melden sich die Anrufer als „Peter“ und möchten euch zu einer „KI-gestützten Umfrage“ überreden. Wenn man die Nummer zurückruft, wird man schnell abgewimmelt: Es klingelt einmal und dann ertönt ein Besetztzeichen.

Anzeige

Was wollen die Anrufer von euch?

Die Nummer ruft im Laufe des Tages mehrfach an und manchmal wird nach dem Abheben auf der anderen Seite sofort aufgelegt. Mit diesen Ping-Anrufen soll festgestellt werden, ob eure Telefonnummer überhaupt existiert. Dieses Verfahren wird bei seriösen Anrufen verwendet, wenn die angerufene Nummer per Zufall erzeugt wurde. Betrüger bestätigen so die Echtheit ihrer gestohlenen Daten.

Wenn eine Verbindung zustande kommt, meldet sich eine Stimme namens „Peter“ und möchte eine „KI-gestützte Umfrage“ zum Thema Energieversorgung vornehmen.

Da es sich um völlig automatisierte Anrufe handelt, können sie auch nicht zwischen einem Menschen und einem Anrufbeantworter unterscheiden, sodass sie ihren Text auch auf die Maschine sprechen.

Die Anrufe erfolgen auch mit anderen Endziffern, wobei dann etwa die 43 am Ende gegen die 70 oder 75 ausgetauscht wird. Das sollte man beim Blockieren berücksichtigen.

Anzeige

So blockiert man die Nummer 03033074943

Ihr könnt diese Anrufe auf eurem Handy blockieren, indem ihr sie in der Anrufliste als Spam markiert, sobald die Nummer dort das erste Mal auftaucht. Bei Android könnt ihr zu diesen Zwecken auch eine App benutzen, die Rufnummerngassen sperrt. Dort tragt ihr nur den Anfang der Nummer ein, um auch alle anderen Endziffern zu blockieren.

Ähnlich funktioniert das auch im Festnetz. Bei der Telekom gibt es das „Telefoniecenter“, indem ihr alle störenden Nummern für euren Festnetz-Anschluss sperren könnt.

Diese Art eines Anruffilters findet ihr auch in Telefon-Routern. Ihr könnt Spam-Anrufe in der Fritzbox blockieren, indem ihr die Nummern in den Einstellungen auf die schwarze Liste setzt.

Anzeige

Meinungsumfragen sind immer freiwillig. Damit sie legal bleiben, müsst ihr die Möglichkeit haben, die Teilnahme abzulehnen. Es ist also kein Problem, wenn ihr gleich zu Anfang einfach auflegt und die Nummer sperrt.