Shopping der Zukunft: Amazon hat einen neuen Plan

Ein Amazon-Gadget könnte das Einkaufen grundlegend verändern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon arbeitet an einer eigenen AR-Brille. Das Modell trägt den internen Namen Jayhawk und soll Ende 2026 oder Anfang 2027 auf den Markt kommen. Damit will der Konzern nicht nur Meta Konkurrenz machen, sondern das Shopping wohl auch neu erfinden.

Anzeige

Amazon: AR-Brille als Einkaufshelfer?

Die geplante Augmented-Reality-Brille von Amazon ist laut Insidern mit Mikrofonen, Lautsprechern, einer Kamera und einem farbigen Display ausgestattet, heißt es. Anders als die bisher für Lieferfahrer entwickelten Modelle soll Jayhawk aber den Alltag der Amazon-Kunden erleichtern. Als leichte, dezentere Variante könnte sie eine ganz neue Art von Einkaufserlebnis ermöglichen.

Mit der AR-Brille ließen sich vielleicht Produkte direkt ins Sichtfeld projizieren, Bewertungen abrufen oder virtuelle Möbel in den eigenen vier Wänden testen, ohne das Smartphone aus der Tasche ziehen zu müssen.

Für Amazon wäre das der nächste große Schritt nach Kindle, Echo und Fire TV. Mit einer Augmented-Reality-Brille könnte der Konzern das Online-Shopping enger mit der realen Welt verknüpfen. Denkbar sind auch Features wie Echtzeit-Empfehlungen im Supermarkt, Sprachsteuerung für Bestellungen oder die Integration von Prime-Angeboten.

Amazon AR: Marktstart in zwei Schritten

Nach aktuellem Stand soll zuerst eine weitere Variante der Brille für Lieferfahrer mit einer Produktionsmenge von rund 100.000 Einheiten erscheinen. Kurz darauf könnte Jayhawk für Amazons Endkunden folgen (Quelle: Reuters). Für Amazon wäre es der erste Vorstoß in den Markt für AR-Brillen.

Anzeige

Ob Amazon mit Jayhawk ein Erfolg gelingt, hängt stark davon ab, wie die Technik im Alltag funktioniert und ob Nutzer die Brille überhaupt annehmen. Klar ist: Der Konzern will das Feld nicht Meta und anderen überlassen, sondern die neue Produktkategorie selbst besetzen.