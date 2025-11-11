Sicherer Halt fürs Handy: Amazon verschleudert magnetische Halterung fürs Auto

Wer gerade Auf der Suche nach einer magnetischen Handy-Halterung für sein Auto ist, wird bei Amazon fündig: Dort gibt es ein hochwertiges Modell des Herstellers Ugreen zum absoluten Sparpreis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Die magnetische Smartphone-Halterung vom Hersteller Ugreen ist speziell für die iPhone 12/13/14/15-Serien ausgelegt, ist aber auch mit sämtlichen andern Smartphones sowie MagSafe-Hüllen und Magnethüllen von Ugreen kompatibel und momentan bei Amazon zum Preis von nur 13,42 Euro statt 16,99 Euro erhätlich (Angebot bei Amazon ansehen). Auf den reduzierten Preis kommt ihr, indem ihr den 21-Prozent-Coupon unter dem Preis auf der Seite bei Amazon aktiviert.

Eigenschaften der magnetischen Handy-Halterung von Ugreen

Durch die Verwendung von 12 Magneten bietet die Halterung von Ugreen eine sehr hohe Stabilität, außerdem ermöglicht das integrierte Kugelgelenk eine Winkeleinstellung von 360 Grad, sodass ihr eurer Handy sehr leicht auf die gewünschte Position verstellen könnt. Verdickte Silikonkissen auf der Auflagefläche sowie dem Lüftungsclip sorgen für eine weitere Verbesserung der Stabilität. Die Installation gestaltet sich einfach, ihr müsst lediglich die Halterung am Lüftungsschlitz und den Metallring auf der Rückseite eurer Hülle befestigen.

Für wen lohnt sich die Handyhalterung von Ugreen?

Die Smartphone-Halterung für Ugreen eignet sich grundsätzlich für alle, die eine einfach installierbare, flexible und stabile Handyhalterung für ihr Auto suchen. Übrigens konnte die Halterung auch die bisherigen Käufer bei Amazon überzeugen, denn diese vergaben im Schnitt 4,3 von 5 Sternen bei über 3.000 Bewertungen. Dabei werden von den Rezensenten insbesondere die hohe Stabilität und die unkomplizierte Installation der Smartphone-Halterung hervorgehoben.

