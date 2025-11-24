Sicht weg im Winter: Was die meisten Autofahrer falsch machen – und wie's richtig geht

Es ranken sich viele Mythen darum, wie ihr beschlagene Scheiben im Winter freibekommt. Wir verraten euch, warum ihr auf die Umluft-Funktion verzichten solltet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im Winter auf die Umluft-Funktion verzichten

Ihr habt eure Außenscheiben freigekratzt und wollt losfahren, doch aufgrund einer beschlagenen Frontscheibe gestaltet sich dieses Unterfangen als schwierig. Wie bekommt ihr nun die Windschutzscheibe schnell frei vom angesetzten Kondenswasser? Mit der Umluft-Taste besser nicht.

Anzeige

Es mag zwar sein, dass diese Funktion kurzfristig für eine klare Sicht sorgt, doch die Frontscheibe beschlägt so nach kurzer Zeit erneut und beeinträchtigt eure Sicht im Straßenverkehr.

Das liegt vor allem daran, dass keine neue Luft von außen in das Auto gelangt und nur die bereits vorhandene und feuchte Luft, die nicht entweichen kann, von der Umluft-Funktion verarbeitet beziehungsweise umgewälzt wird. Feuchtigkeit bekommt ihr so nicht nachhaltig aus eurem Auto raus.



Das sorgt wirklich für eine freie Sicht im Winter

Statt auf die Umluft-Funktion, solltet ihr lieber auf die Heizung und auf die Klimaanlage setzen. Um die feuchte Luft aus dem Auto zu bekommen, solltet ihr im Winter die Klimaanlage nutzen, die für einen Luftaustausch im Auto sorgt. Hinzu kommt, dass ihr die Fenster ein Stück weit öffnen könnt, um diesen Luftaustausch zu beschleunigen.

Im Anschluss daran ist die Heizung dran, die die neue und vor allem kalte Luft erwärmt. Hier solltet ihr am Anfang die Heizung auf die Frontscheibe richten, um für eine schnelle Trocknung und eine klare Sicht zu sorgen. Ähnlich wie mit dem Lüften im Badezimmer lasst ihr nach dem Duschen erst die feuchte Luft durch das Öffnen der Fenster raus und sorgt dann für die restliche Trocknung durch eure Heizung.

Anzeige

Feuchtigkeit dauerhaft bekämpfen

Es kann allerdings auch einen anderen Grund dafür geben, warum eure Scheiben ständig beschlagen sind, und zwar generell zu viel Feuchtigkeit in eurem Auto. Jeder kennt es: draußen regnet es in Strömen, ihr seid nass und mit ebendieser nassen Kleidung samt nassen Schuhen und Regenschirm setzt ihr euch dann ins Auto.

Verwendet ihr dann noch Stoffmatten, die die Feuchtigkeit aufsaugen, behaltet ihr die Feuchtigkeit langfristig in eurem fahrbaren Untersatz. Zwei Lösungsvorschläge können wir euch für dieses Problem anbieten: Zum einen solltet ihr nach jeder Benutzung des Autos lüften. Lasst die Autoscheiben runter oder die Türen gleich ganz auf, um für einen kurzen Luftaustausch zu sorgen.

Zum anderen sind Luftentfeuchter wie Airdry-Kissen (bei Amazon ansehen), die die Feuchtigkeit durch ihren Inhalt absorbieren, hilfreich. Diese können durch einfache Trocknung in der Mikrowelle, im Backofen oder auf der Heizung schnell wiederverwendet werden und Feuchtigkeit so langfristig aus eurem Auto vertreiben.

Anzeige

Selbstredend solltet ihr auch keine nassen Sachen wie besagten Schirm im Auto liegen lassen und zudem eure nassen Schuhe abtrocknen, bevor ihr ins Auto steigt. Dies sorgt obendrein für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, da ihr so weniger schnell von den Pedalen abrutscht.

Habt ihr schonmal darüber nachgedacht, eure Stofffußmatte gegen eine gummierte Alternative auszutauschen (bei Amazon ansehen)? Diese saugt sich nicht mit Feuchtigkeit voll und trocknet zudem viel schneller.

Weitere vorbeugende Maßnahmen gegen beschlagene Scheiben

Neben den oben genannten Tipps könnt ihr darüber hinaus noch mehr für eine beschlagfreie Frontscheibe tun. Kondenswasser hält sich aufgrund von Verunreinigungen wie beispielsweise Fett sehr gut an der Innenseite eurer Scheiben. Reinigt ihr diese regelmäßig mit Glasreiniger, kann sich Feuchtigkeit schwerer festsetzen, was wiederum für eine weniger beschlagene Scheibe sorgt.

In Kombination ist es wichtig, auf der Scheibe einen gewissen Schutz aufzutragen. Neben Anti-Beschlag-Sprays könnt ihr dies auch gut mit euch bekannten Haushaltsmitteln nachahmen wie etwa Rasierschaum oder Spülmittel.

Anzeige

Gebt dafür eine kleine Menge auf ein Tuch und tragt es auf die Innenseite eurer Scheibe auf. Achtet unbedingt darauf, dass die Menge so gering ist, dass die Sicht nicht beeinträchtigt wird oder sich Schlieren bilden. Übrigens kann auch ein Stück Seife zum praktischen Helfer im Auto werden.