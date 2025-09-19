Siemens-Kundendienst: So erreicht ihr den Technologie-Support

Habt ihr Probleme mit eurem Siemens-Produkt oder eine andere Frage, erreicht ihr den Kundendienst per Hotline. Aber welche Telefonnummer ist die richtige?

Dabei hilft euch der Kundendienst

Ihr habt ein Problem mit einem Siemens Elektrogerät, möchtet Ersatzteile nachbestellen, Zubehör kaufen, braucht eine Wartung oder Informationen zu bestimmten Aktionen? Gründe gibt es viele, warum ihr auf die Hilfe des Siemens-Kundendienstes angewiesen sein könnt. Anhängig vom Anliegen gibt es verschiedene Telefonnummern, die ihr anwählen könnt. Oder ihr nutzt das Online-Kontaktformular. Wir verraten, wie es geht.

Siemens-Kundenservice per Hotline erreichen

Um den Siemens-Kundendienst telefonisch zu erreichen, müsst ihr zunächst euer Anliegen genau eingrenzen. Dann stehen euch laut Siemens-Webseite folgende Nummern zur Auswahl:

Support rund um Großgeräte: Streikt eure Waschmaschine oder euer Backofen, oder habt ihr eine Frage zu Zubehör oder Ersatzteilen, ruft ihr die 089 / 21 751 751 an. Diese Nummer erreicht ihr montags bis freitags zwischen 7 und 22 Uhr und samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr. Auch Verbesserungsvorschläge werdet ihr dort los.

Streikt eure Waschmaschine oder euer Backofen, oder habt ihr eine Frage zu Zubehör oder Ersatzteilen, ruft ihr die an. Diese Nummer erreicht ihr montags bis freitags zwischen 7 und 22 Uhr und samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr. Auch Verbesserungsvorschläge werdet ihr dort los. Fragen oder Reparaturbedarf bei Kleingeräten : Euch steht die Nummer 0911 / 70 440 044 zur Verfügung, um direkt die Nürnberger Zentralwerkstatt zu kontakieren. Auch hier könnt ihr euch an die oben genannten Anrufzeiten des Reparaturservice halten.

: Euch steht die Nummer zur Verfügung, um direkt die Nürnberger Zentralwerkstatt zu kontakieren. Auch hier könnt ihr euch an die oben genannten Anrufzeiten des Reparaturservice halten. Bei speziellen Aktionen wie Cashback erreicht ihr den Dienstleister unter +49 621 37701-974 zwischen 9:00 und 17:00 Uhr. Alternativ könnt ihr eine E-Mail schreiben an Extraklasse-Cashback@markenmehrwert.com.

erreicht ihr den Dienstleister unter zwischen 9:00 und 17:00 Uhr. Alternativ könnt ihr eine E-Mail schreiben an Extraklasse-Cashback@markenmehrwert.com. Siemens-Kundendienst rund um München: Online findet sich auch ein spezieller Münchner Kundendienst, der sich um eure Siemens-Produkte kümmert. Diesen erreicht ihr unter der Telefonnummer +49 89 578 778 48.

Support per Kontaktformular anschreiben

Ihr könnt den Siemens Kundendienst zudem jederzeit online kontaktieren. Auf der Siemens-Service-Webseite findet ihr verschiedene Kontaktformulare für individuelle Anliegen: egal ob zu Produktinformationen, Ersatzteilen, Zubehör oder zur Reparaturbuchung. Alle Anfragen werden zeitnah bearbeitet, sodass ihr schnell eine Rückmeldung erhalten solltet.

Social Media als Kontaktmöglichkeit

Siemens ist auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs. Schreibt ihr das Unternehmen dort an, bekommt ihr aber nicht unbedingt die schnellste Hilfe. Eine Option ist es aber allemal: Ihr könnt den Kundendienst über den Facebook Messenger auf der Kontaktseite anschreiben. Außerdem erreicht ihr Siemens auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube – eventuell gelingt euch auch darüber ein konstruktiver Austausch.