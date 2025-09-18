Siemens Trockner Fehlermeldung: Was die Symbole bedeuten

Euer Siemens Trockner zeigt plötzlich einen Fehlercode an? Viele solcher Probleme lassen sich mit einfachen Mitteln beheben. Wir helfen euch, die häufigsten Symbole zu verstehen und geben euch praktische Lösungen an die Hand.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Siemens Trockner: Wichtige Symbole und ihre Bedeutung

Euer Siemens Trockner kommuniziert über Symbole auf dem Display. Diese zeigen an, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Folgende Meldungen können erscheinen:

Anzeige

Ein Wassertropfen-Symbol bedeutet, dass der Kondensatbehälter voll ist. Ihr solltet ihn umgehend leeren, damit der Trockner wieder einwandfrei arbeiten kann.

Ein Symbol mit einem Filter warnt euch, dass der Flusenfilter gereinigt werden muss. Ein verstopfter Filter kann die Leistung eures Trockners stark beeinträchtigen und sogar zu einer Überhitzung führen. Reinigt ihn am besten nach jedem Trockengang.

Erscheint ein Heizungssymbol, liegt möglicherweise ein Problem mit der Temperaturregelung vor. Oft ist die Luftzufuhr blockiert oder der Thermostat defekt. Prüft zunächst, ob die Lüftungsschlitze frei sind.

Häufige Fehlercodes beim Siemens Trockner: So löst ihr das Problem

Neben Symbolen können auch Codes wie E01 oder E02 erscheinen. Diese weisen häufig auf ein volles Flusensieb hin. Nehmt es heraus, reinigt es gründlich unter fließendem Wasser und setzt es wieder ein. Tut ihr das nach jeder Nutzung, vermeidet ihr diese Störung in Zukunft.

Anzeige

Der Code E06 signalisiert ein Problem mit der Wärmeerzeugung. Hier empfiehlt es sich, zusätzlich zum Flusensieb auch den Kondensator zu reinigen. Sollte der Fehler weiter bestehen, ist möglicherweise ein Techniker nötig.

Tritt der Code F09 oder E09 auf, heizt das Gerät nicht. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Wärmepumpe, der Türdichtung oder dem Wärmetauscher.

Ernsthaftere Fehler wie E90 deuten auf einen Defekt in der Elektronik hin, beispielsweise am Kompressor der Wärmepumpe. Solche Störungen sollten nur von einem geschulten Fachmann behoben werden.

Viele wissen, dass ein Trockner im Vergleich zu anderen Haushaltsgeräten relativ viel Strom verbraucht. Welche Mythen rund um Energie aber nicht stimmen, zeigen euch unsere familie.de-Kollegen im Video.

Anzeige

Was tun bei der Meldung „Behälter leeren“?

Blinkt die Anzeige „Behälter leeren“, obwohl der Behälter nicht voll ist, kann ein verstopftes System vorliegen. Textile Ablagerungen in den Schläuchen oder der Pumpe sind eine häufige Ursache. Überprüft die Filter und Siebe. Bei einigen Modellen müsst ihr auch den Wasserstands-Sensor oder das Flusensieb über eine Wartungsklappe erreichen und reinigen.

Einfache Pflege: So hält euer Trockner länger

Damit euer Siemens Trockner möglichst ohne Störungen läuft, ist regelmäßige Wartung entscheidend.

Reinigt den Flusenfilter nach jedem Trockenvorgang. So stellt ihr einen guten Luftfluss sicher und beugt Leistungsverlust vor.

Überprüft regelmäßig den Kondensator und säubert ihn. Das verbessert die Trocknungsleistung und spart Energie.

Kontrolliert auch die Dichtungen und Schläuche auf Risse oder Abnutzung. So verhindert ihr undichte Stellen.

Wann ihr einen Techniker rufen solltet

Nicht jeder Fehler lässt sich selbst beheben. Bei komplexeren Problemen, besonders bei Elektronikfehlern wie den Codes E56, E63 oder E90, solltet ihr euch an den Kundendienst wenden. Versucht selbst keine Reparaturen an der Elektronik, da dies die Garantie erlöschen lassen könnte.

Anzeige

Wenn einfache Maßnahmen wie das Leeren des Behälters oder das Reinigen der Filter nicht helfen, solltet ihr das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Nach einer Wartezeit von etwa 30 Minuten könnt ihr einen Neustart versuchen. Klappt es dann immer noch nicht, ist professionelle Hilfe ratsam.