Signal down: Was tun, wenn der Messenger nicht funktioniert?

Wenn Signal plötzlich keine Nachrichten mehr sendet oder empfängt, Gruppen-Chats nicht laden oder Anrufe abbrechen, kann das mehrere Ursachen haben. Der sichere Messenger ist zwar für seine Zuverlässigkeit bekannt, doch auch hier kann es zu Serverproblemen oder App-Fehlern kommen. Zum Wochenstart gibt es eine große Störung bei der Signal-App.

Signal ist down: Nutzer melden weltweit Störungen

Die Woche startet mit einigen Problemen bei zahlreichen Apps. Neben Snapchat oder Clash Royale gibt es auch bei Signal eine größere Störung. Im Portal allestörungen.de melden sich zahlreiche Betroffene, bei denen der Messenger nicht funktioniert. Könnt ihr also keine Nachrichten schreiben oder die App gar nicht erst öffnen, liegt das nicht an eurem Gerät oder der Internetverbindung, sondern am Dienst selbst. Bislang ist nicht bekannt, wodurch die Störung verursacht wird und wie lange die Signal-Probleme anhalten werden, allerdings müssen Nutzer am Montagmorgen Geduld mitbringen.

Messenger geht nicht? Das kann man tun

Stellt ihr auch Störungen bei Signal fest, obwohl es bei allestörungen.de keine Meldungen gibt, überprüft Folgendes:

Stellt sicher, dass euer Smartphone mit dem Internet verbunden ist. Startet dazu eine beliebige App oder öffnet eine Webseite.

ist. Startet dazu eine beliebige App oder öffnet eine Webseite. Manchmal hilft es, den Flugmodus kurz zu aktivieren und wieder auszuschalten.

Auch ein Neustart der App oder des Smartphones helfen, Fehler zu beheben.

Grundsätzlich sollte man alle Apps in der aktuellen Version auf dem Smartphone laufen lassen. Überprüft also im App-Store, ob ein Update für Signal vorliegt.

Signal benötigt Zugriff auf Internet, Speicher und Kontakte. Schaut in den Geräteeinstellungen nach, ob alle Rechte korrekt vergeben wurden.

Ihr könnt auch den App-Cache löschen, um mögliche Fehler zu beheben.

Gelegentlich führt Signal Wartungsarbeiten durch, um Sicherheit und Stabilität zu verbessern. Diese werden meist über den offiziellen @signalapp-Account auf X (Twitter) kommuniziert.

Wenn Signal nicht funktioniert, liegt es überwiegend entweder an einer kurzen Serverstörung oder an der eigenen Verbindung. Ein kurzer Check und etwas Geduld reichen in der Regel, damit die Nachrichten bald wieder sicher verschickt werden können.