Singles Day bei AliExpress: 20 Technik-, Gaming- und Freizeit-Deals mit satten Rabatten

Am 11. November startet der Singles Day bei AliExpress mit Angeboten, die mindestens 20 Prozent unter dem Marktpreis liegen. Mit Rabattcodes spart ihr zusätzlich 3 Euro bis 85 Euro – ideal, um jetzt Technik für Gaming, Haushalt oder kreative Projekte günstig zu sichern.
Oft sind es die kleinen Alltagsprobleme, die euch Zeit oder Nerven kosten: lästiges Staubsaugen, ruckelige Videos, veraltete Hardware oder fehlende Mobilität in der Stadt. setzt genau hier an – etwa mit einer Spielekonsole oder einem Saugroboter, der euch die tägliche Putzarbeit abnimmt. Passend dazu startet am 11. November der Singles Day bei AliExpress – und damit eine Welle an Angeboten, die mindestens 20 Prozent unter dem Marktpreis liegen (Aktion bei AliExpress ansehen). Dazu bekommt ihr Rabattcodes, womit sich zusätzlich 3 Euro bis 85 Euro sparen lassen.
Wichtig: Legt eure Wunschprodukte schon in der Preheating-Phase ab dem 8. November in den Warenkorb. So sichert ihr euch den garantierten Bestpreis. Da die Gutscheincodes limitiert sind, gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Ein weiterer Pluspunkt: Viele Artikel werden direkt aus EU-Lagern versandkostenfrei verschickt, inklusive Mehrwertsteuer – ihr müsst also weder lange Wartezeiten noch zusätzliche Gebühren fürchten. Zudem habt ihr bis zu 90 Tage Rückgaberecht, was den Kauf deutlich entspannter macht.
Mit diesen Gutscheinen könnt ihr dabei besondere Rabatte absahnen:
- 3 Euro Rabatt ab 15 Euro: GIGA03
- 5 Euro Rabatt ab 29 Euro: GIGA05
- 12 Euro Rabatt ab 69 Euro: GIGAS12
- 20 Euro Rabatt ab 129 Euro: GIGAS20
- 40 Euro Rabatt ab 249 Euro: GIGA40
- 60 Euro Rabatt ab 369 Euro: GIGA60
- 75 Euro Rabatt ab 469 Euro: GIGAS75
- 85 Euro Rabatt ab 549 Euro: GIGA85
Lohnen sich die Singles-Day-Angebote auf AliExpress?
Neben Unterhaltungselektronik bekommt ihr auch spannende Produkte für Haushalt & Smart Home sowie Mobile Geräte & Tablets. Hier die besten Angebote:
Unterhaltungselektronik
- DJI Osmo Pocket 3 für 330,10 Euro – Kompakte 4K/120fps-Kamera mit großem 1-Zoll-Sensor für Vlogs und unterwegs
- DJI Action5 Pro für 249,69 Euro – Action-Cam für extreme Outdoor-Aufnahmen
- Nintendo Switch OLED für 205,83 Euro – Handheld- und TV-Gaming in einem Gerät
- Nintendo Switch 2 Mario Kart Edition für 394,08 Euro – Konsole im Bundle mit dem beliebten Rennspiel
- Sony WH-1000XM5 für 227,13 Euro – Kabellose Noise-Cancelling-Kopfhörer für konzentriertes Arbeiten und Reisen
Haushalt & Smart Home
- Roborock Flexi für 168 Euro – Staubsauger & Wischgerät in einem
- Xiaomi Robot Vacuum 5 für 484,05 Euro – Smarter Saugroboter mit präziser Navigation
- Lefant M3L für 212,69 Euro – Günstiger Haushaltshelfer mit App-Steuerung
- Xiaomi TV A 32 für 110,03 Euro – Kompakter Smart-TV für Küche, Schlafzimmer oder Zweitgerät
Mobile Geräte & Tablets
- Poco X7 Pro für 195 Euro – Preis-Leistungs-Tipp für mobiles Gaming
- Oneplus Pad 3 für 328,90 Euro – Großes Display und hoher Akku-Ausdauer für Arbeit und Multimedia
- Redmi Pad Pro für 189,96 Euro – Stylishes Tablet für Streaming und Surfen
Kreativ-, Freizeit- & Sportprodukte
- DJI Mini 5 Pro für 570,99 Euro – Drohne mit gestochen scharfen Luftaufnahmen und Hindernisvermeidung
- Insta360 X5 für 395 Euro – 360°-Kamera für kreative Videoformate
- Anycubic Kobra 3 für 267,69 Euro – 3D-Drucker für Einsteiger und Maker
- Joyor S5 E-Scooter für 251,62 Euro – Ideal für Stadtpendler
- iScooter EB1 für 275,95 Euro – Kompakter Elektroroller für Kurzstrecken
- Hitway BK27s E-Bike für 534,99 Euro – Unterstützt auch längere Touren bequem
Singles Day bei AliExpress: Doppelt sparen dank Rabattcodes
Alle Angebote sind im Rahmen der Singles-Day-Aktion ab dem 11. November verfügbar. Mit den GIGA-Rabattcodes spart ihr je nach Einkaufswert zusätzlich zwischen 3 und 85 Euro. Die „Preheating“-Phase beginnt bereits am 8. November, sodass ihr Produkte vormerken und am ersten Sale-Tag direkt zuschlagen könnt. Der Versand dauert teilweise länger als bei Händlern aus der EU, dafür bekommt ihr aktuelle Technik und Freizeitprodukte in großer Auswahl zu deutlich reduzierten Preisen.