Singles Day bei AliExpress: 20 Technik-, Gaming- und Freizeit-Deals mit satten Rabatten

Am 11. November startet der Singles Day bei AliExpress mit Angeboten, die mindestens 20 Prozent unter dem Marktpreis liegen. Mit Rabattcodes spart ihr zusätzlich 3 Euro bis 85 Euro – ideal, um jetzt Technik für Gaming, Haushalt oder kreative Projekte günstig zu sichern.

Oft sind es die kleinen Alltagsprobleme, die euch Zeit oder Nerven kosten: lästiges Staubsaugen, ruckelige Videos, veraltete Hardware oder fehlende Mobilität in der Stadt. setzt genau hier an – etwa mit einer Spielekonsole oder einem Saugroboter, der euch die tägliche Putzarbeit abnimmt. Passend dazu startet am 11. November der Singles Day bei AliExpress – und damit eine Welle an Angeboten, die mindestens 20 Prozent unter dem Marktpreis liegen (Aktion bei AliExpress ansehen). Dazu bekommt ihr Rabattcodes, womit sich zusätzlich 3 Euro bis 85 Euro sparen lassen.

Wichtig: Legt eure Wunschprodukte schon in der Preheating-Phase ab dem 8. November in den Warenkorb. So sichert ihr euch den garantierten Bestpreis. Da die Gutscheincodes limitiert sind, gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Ein weiterer Pluspunkt: Viele Artikel werden direkt aus EU-Lagern versandkostenfrei verschickt, inklusive Mehrwertsteuer – ihr müsst also weder lange Wartezeiten noch zusätzliche Gebühren fürchten. Zudem habt ihr bis zu 90 Tage Rückgaberecht, was den Kauf deutlich entspannter macht.

Mit diesen Gutscheinen könnt ihr dabei besondere Rabatte absahnen:

3 Euro Rabatt ab 15 Euro: GIGA03

ab 15 Euro: GIGA03 5 Euro Rabatt ab 29 Euro: GIGA05

ab 29 Euro: GIGA05 12 Euro Rabatt ab 69 Euro: GIGAS12

ab 69 Euro: GIGAS12 20 Euro Rabatt ab 129 Euro: GIGAS20

ab 129 Euro: GIGAS20 40 Euro Rabatt ab 249 Euro: GIGA40

ab 249 Euro: GIGA40 60 Euro Rabatt ab 369 Euro: GIGA60

ab 369 Euro: GIGA60 75 Euro Rabatt ab 469 Euro: GIGAS75

ab 469 Euro: GIGAS75 85 Euro Rabatt ab 549 Euro: GIGA85

Lohnen sich die Singles-Day-Angebote auf AliExpress?

Neben Unterhaltungselektronik bekommt ihr auch spannende Produkte für Haushalt & Smart Home sowie Mobile Geräte & Tablets. Hier die besten Angebote:

Unterhaltungselektronik

© DJI, Nintendo, Sony

Haushalt & Smart Home

© Roborock, Xiaomi

Mobile Geräte & Tablets

© Xiaomi, Oneplus

Kreativ-, Freizeit- & Sportprodukte

© DJI, iScooter, Insta360

Alle Angebote sind im Rahmen der Singles-Day-Aktion ab dem 11. November verfügbar. Mit den GIGA-Rabattcodes spart ihr je nach Einkaufswert zusätzlich zwischen 3 und 85 Euro. Die „Preheating“-Phase beginnt bereits am 8. November, sodass ihr Produkte vormerken und am ersten Sale-Tag direkt zuschlagen könnt. Der Versand dauert teilweise länger als bei Händlern aus der EU, dafür bekommt ihr aktuelle Technik und Freizeitprodukte in großer Auswahl zu deutlich reduzierten Preisen.