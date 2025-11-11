PS5 für 344 € & Switch 2 für 389 € – günstig wie nie zuvor: AliExpress bricht am 11.11. Rekorde

Soeben ist der Singles Day bei AliExpress gestartet – und zwei Deals gehören klar zu den Highlights der Aktion: die Sony PlayStation 5 Slim Konsole und die Nintendo Switch 2 im Bundle mit Mario Kart. Dank kombinierbarer Gutscheine erreicht ihr hier die besten Preise am Markt.
Oft sind es die großen Anschaffungen, die ihr lange vor euch herschiebt – weil der Preis einfach nicht passt oder ihr auf den richtigen Moment wartet. Genau hier setzt der Singles Day bei AliExpress an: Zwei der beliebtesten Konsolen bekommt ihr jetzt so günstig wie nie zuvor (Aktion bei AliExpress ansehen).
Egal, ob ihr auf der PS5 die neuesten Blockbuster erleben oder mit der Switch 2 und Mario Kart gemütlich mit Freunden durch farbenfrohe Strecken rasen wollt – am 11. November purzeln die Preise. Mit den passenden Gutscheincodes spart ihr reichlich, bei der PS5 dank zusätzlichem PayPal-Rabatt sogar noch mehr.
Sony PlayStation 5 Slim Digital Console
- Angebotspreis: 404,09 Euro (Angebot bei AliExpress ansehen)
- Mit Code GIGA60: 344,09 Euro
- Zusätzlich mit PayPal-Code EXTRA 33: 311,09 Euro – PayPal-Code wird beim Bezahlen aktiviert, wenn diese Zahlungsmethode ausgewählt wird
Die schlanke Digital Edition verzichtet auf ein Disc-Laufwerk und setzt auf digitale Games. Leistung, Komfort und Funktionsumfang sind identisch mit der klassischen PS5: ultraschnelle SSD, 4K-Gaming und Zugriff auf alle kommenden Blockbuster. Mit dem PayPal-Extra-Rabatt ist dieser Preis derzeit unschlagbar.
Nintendo Switch 2 Mario Kart Bundle
- Angebotspreis: 454,08 Euro (Angebot bei AliExpress ansehen)
- Mit Code GIGA60: 389,09 Euro
Die Switch 2 bleibt dem Hybrid-Konzept treu – TV und Handheld in einem System. Im Mario-Kart-Bundle ist einer der beliebtesten Multiplayer-Racer dabei. Ideal für Familien und alle, die mobil und stationär spielen möchten. Mit Gutschein-Kombination spart ihr hier besonders viel.
Warum diese Angebote herausragen
AliExpress bietet für beide Konsolen derzeit die besten Preise im Preisvergleich mit anderen Shops. Wichtig: Beide werden aus EU-Lagern versandkostenfrei und inklusive Mehrwertsteuer verschickt – ohne lange Wartezeiten. Zudem können gekaufte Produkte innerhalb von 15 Tagen kostenlos zurückgegeben werden.
