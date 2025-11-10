Singles Day: MediaMarkt überrascht mit starken Angeboten noch vor dem offiziellen Start

Bei MediaMarkt kann es gar nicht früh genug losgehen: Schon jetzt startet der Elektronik-Riese seinen eigenen Singles Day, bei welchem ihr bereits einen Tag vor dem offiziellen Start des Shopping-Events viele tolle Angebote abstauben könnt. Wir haben die besten Deals für euch gesammelt.

MediaMarkt und Saturn eröffnen bereits heute die große Rabattschlacht rund um den Singles Day 2025. Ein Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall, denn die Angebote haben es in sich: Egal, ob große OLED-Fernseher von LG oder das Samsung Galaxy Tab S10 – die Auswahl ist groß und die Preise überraschend klein.

Unsere Highlights haben wir nachfolgend für euch zusammengestellt. Bis zum 13. November (08:59 Uhr) habt ihr Zeit, zuzuschlagen.

Singles Day bei MediaMarkt: Diese Angebote gefallen uns am besten

Der LG OLED42C57LA OLED-evo-TV ist ein 4K-Fernseher mit 42-Zoll-Bilddiagonale, der mit brillanter Bildqualität, sattem Kontrast und modernen Streaming‑Funktionen für ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis sorgt. Während des Singles Day bei MediaMarkt bekommt ihr das Gerät für nur 749 Euro statt 1.699 Euro.

LG OLED42C57LA OLED evo TV Statt 1.699 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 08:06 Uhr

Das Samsung Galaxy Tab S10+ Wi‑Fi ist ein leistungsstarkes 12,4‑Zoll‑Tablet mit 256 GB Speicher, hochauflösendem Display und schneller Performance – ideal für produktives Arbeiten, kreatives Gestalten und Entertainment unterwegs. Bei MediaMarkt kostet euch das Tablet zum Singles Day nur 699 Euro statt 1.119 Euro.

Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi, 256 GB Statt 1.119 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 06:41 Uhr

Das Lenovo Idea Tab Plus wiederum kombiniert ein großzügiges 12,1‑Zoll‑Display mit 256 GB Speicher und bietet so eine vielseitige Plattform für Unterhaltung und kreative Projekte. Während des Aktionszeitraums zahlt ihr für das Tablet nur 249 Euro statt 294,99 Euro.

Lenovo Idea Tab Plus-Tablet, 256 GB Statt 294,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 06:46 Uhr

Der All-in-One-PC Lenovo A100 kommt mit Intel-Core-i3‑N305 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD sowie Windows 11 als Betriebssystem und eignet sich perfekt für die Arbeit im Home-Office. Das Gerät kostet euch während der Aktion nur 399 Euro statt 499 Euro .

Lenovo A100, All-in-One-PC Statt 499 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 06:54 Uhr

Bei dem HP Envy 6532e handelt es sich um einen kompakten Multifunktionsdrucker mit Tintenstrahltechnik und WLAN-Unterstützung, der Drucken, Scannen und Kopieren in hoher Qualität bequem von verschiedenen Geräten aus ermöglicht. Während des Singles Day bekommt ihr den All-in-One-Drucker für nur 79 Euro statt 109,99 Euro.

HP Envy 6532e Multifunktionsdrucker Statt 109,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 06:56 Uhr

Die Samsung Portable SSD T7 ist eine kompakte, robuste und schnelle externe SSD zum sicheren Speichern und Transportieren großer Dateien mit hoher Datenübertragungsrate und kostet euch nur 77 Euro statt 99,99 Euro.

SAMSUNG Portable SSD T7, 1 TB Statt 99,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 07:13 Uhr

Mit der Soundbar LG DS90TY bekommt ihr dank Dolby-Atmos-Sound und 570 Watt Leistung einen kraftvollen Klang für euer Heimkino, und das zum Singles Day für nur 399 Euro statt 777 Euro.

LG DS90TY, Soundbar, Schwarz Statt 777 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 07:22 Uhr

Singles Day bei MediaMarkt: Weitere Angebote

Unter den Angeboten zum Singles Day befinden sich noch viele weitere Produkte zu absoluten Tiefstpreisen. Für einen Überblick schaut ihr am besten auf den Aktionsseiten von MediaMarkt und Saturn vorbei.