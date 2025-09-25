Siri in CarPlay aktivieren: Wie funktioniert die Sprachsteuerung und was bringt sie?

Während der Fahrt navigieren, telefonieren oder Nachrichten diktieren: Wir zeigen euch, wie ihr das Beste aus Siri mit Apple CarPlay herausholt.

Sicher unterwegs: So steuert ihr euer iPhone per Sprachbefehl

Über CarPlay kann euch die intelligente Apple-Sprachassistentin dabei helfen, viele iPhone-Funktionen während der Fahrt freihändig zu nutzen. Das erhöht Fahrkomfort und Sicherheit. Werdet ihr unterwegs nicht abgelenkt, bleibt ihr konzentriert und sicher – ohne auf wichtige Informationen und digitale Dienste verzichten zu müssen.

Siri aktivieren: Das braucht ihr für die Nutzung mit CarPlay

Damit Siri über CarPlay funktioniert, benötigt ihr ein iPhone mit iOS 7.1 oder neuer und ein Fahrzeug, das CarPlay unterstützt. Außerdem muss Siri auf dem iPhone aktiviert sein. Für eine reibungslose Nutzung ist eine stabile Internetverbindung entscheidend.

Im Video erfahrt ihr, wie Sprachassistenten euren Alltag erleichtern und wie ihr sie gut nutzt:

Siri freischalten: Aktivierung über die iPhone-Einstellungen

Bevor ihr Siri mit CarPlay verwenden könnt, muss der Sprachassistent auf dem iPhone aktiviert sein:

Hierfür öffnet ihr zunächst die Einstellungen. Dort scrollt ihr nach unten und wählt „Siri & Suchen“ aus. Ihr aktiviert die Option „Auf Hey Siri achten“ und befolgt die Bildschirmanweisungen. Damit ihr Siri auch im gesperrten Modus verwenden könnt, muss auch „Mit Sperrbildschirm aktivieren“ eingerichtet werden. Das iPhone sollte jetzt auf „Hey Siri“ reagieren.

CarPlay und Siri koppeln: So klappt’s

Funktioniert Siri auf dem iPhone, könnt ihr den Dienst mit CarPlay verbinden:

Zunächst schließt ihr euer iPhone mit CarPlay an euer Auto an. Das funktioniert per Kabel oder drahtlos. Für die Aktivierung von Siri haltet ihr die Sprachsteuerungstaste am Lenkrad oder auf dem Display gedrückt. Ist CarPlay aktiv, könnt ihr durch den Sprachbefehl „Hey Siri“ testen, ob der Dienst funktioniert.

Jetzt sollte alles klappen und ihr könnt über CarPlay mit Siri kommunizieren und Befehle aussprechen, ohne das Telefon nutzen zu müssen.

Nachrichten, Musik oder Anrufe: Diese Möglichkeiten bieten Siri und CarPlay

Mit CarPlay und Siri wird auch die längste Autofahrt nicht langweilig:

Ihr könnt Siri befehlen, euch zum nächsten Ziel zu navigieren.

Ihr könnt Anrufe starten, ohne Kontakt zum iPhone zu haben.

Siri kann über CarPlay eure Lieblingssongs aus kompatiblen Musik-Apps abspielen.

Ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand, denn Siri kann euch Nachrichten vorlesen oder euch über die aktuelle Wetterlage informieren.

So wird CarPlay mit Siri zum vielseitigen Beifahrer, der euch sicher, unterhaltsam und bestens informiert ans Ziel bringt.

