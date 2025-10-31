Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Skytech Ltd. bucht 99 Euro ab? Was betroffene Nutzer jetzt wissen müssen

Skytech Ltd. bucht 99 Euro ab? Was betroffene Nutzer jetzt wissen müssen

Martin Maciej
Martin Maciej,
2 min Lesezeit
Ein Mann mit Brille sitzt an einem Schreibtisch, mit Laptop und Smartphone in der Hand, die Hand an der Stirn, wirkt besorgt.
Ihr stellt fest, dass 99 Euro auf eurem Konto fehlen? Damit seid ihr nicht allein. (© IMAGO / Depositphotos / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Beim Blick auf das Bankkonto stellen einige Nutzer derzeit Abbuchungen im Namen von „Skytech Ltd“ fest, ohne dass sie diese Zahlungen zuordnen können. Was steckt dahinter?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Skytech Ltd. & WPCare.com: Wenn plötzlich Geld vom Konto fehlt
  2. 2.Wie kommt Skytech an eure Daten?
  3. 3.Was tun bei unberechtigter Abbuchung?

Skytech Ltd. & WPCare.com: Wenn plötzlich Geld vom Konto fehlt

Betroffene Nutzer berichten, dass regelmäßig 99 Euro von ihrem Konto durch „Skytech Ltd.“ abgebucht werden.

Skytech Ltd. ist ein Unternehmen, das regelmäßig bei Beschwerden über unberechtigte Abbuchungen auftaucht. Laut Berichten auf verbraucherschutz.de und in Online-Foren scheint es sich um eine Firma ohne erkennbaren Service zu handeln. Eine seriöse Website oder ein offizielles Impressum sind nicht auffindbar. Stattdessen bleibt die Herkunft der Abbuchungen meist im Dunkeln. Teilweise wird im Verwendungszweck neben Skytech noch ein anderer Dienst aufgeführt, etwa „wpcare.com“. Unter der angegebenen URL ist aber derzeit kein Online-Service aktiv und man sieht dort nur den Platzhalter „Coming Soon“.

Anzeige

Wie kommt Skytech an eure Daten?

Die genaue Quelle für die Abbuchung ist schwer nachvollziehbar. Möglich sind:

  • Weitergabe von Daten durch Drittanbieter bei Online-Käufen
  • Kompromittierte Kreditkarten durch Phishing oder unsichere Webseiten
  • Teilnahme an Fake-Gewinnspielen
  • Alte Online-Abos mit verstecktem „Haken“, oft verursacht durch kostenlose Probezugänge, die nicht gekündigt wurden

Was tun bei unberechtigter Abbuchung?

Stellt ihr fest, dass bei euch Geld im Namen von Skytech abgebucht wurde, solltet ihr schnell handeln. Überlegt, ob ihr in der Vergangenheit online irgendeinen Dienst gebucht oder einen Account angelegt habt, durch den ein kostenpflichtiges Abonnement zustande gekommen sein könnte. Fällt euch nichts ein, meldet die unbekannte Abbuchung sofort bei der Bank.

Anzeige

Einen Lastschrifteinzug könnt ihr innerhalb von 8 Wochen problemlos zurückbuchen lassen. Wurde Geld von einer Kreditkarte abgebucht, kontaktiert den Anbieter der Karte und fordert dort ebenfalls eine Rückbuchung an. Besprecht mit dem Kunden-Service das weitere Vorgehen. Vor allem, wenn eure Kreditkartendaten gestohlen wurden, solltet ihr die Karte sperren lassen, damit keine weiteren Betrügereien damit angestellt werden. Ihr solltet auch eine Anzeige bei der Polizei wegen Betrug erstatten.

Skytech Ltd. und WPCare.com stehen stellvertretend für eine ganze Reihe von Firmen, die durch undurchsichtige Abbuchungen auffallen. Wer schnell handelt, kann das Geld meist zurückholen und schützt sich vor weiteren Verlusten.

Anzeige