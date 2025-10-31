Skytech Ltd. bucht 99 Euro ab? Was betroffene Nutzer jetzt wissen müssen

Beim Blick auf das Bankkonto stellen einige Nutzer derzeit Abbuchungen im Namen von „Skytech Ltd“ fest, ohne dass sie diese Zahlungen zuordnen können. Was steckt dahinter?

Skytech Ltd. & WPCare.com: Wenn plötzlich Geld vom Konto fehlt

Betroffene Nutzer berichten, dass regelmäßig 99 Euro von ihrem Konto durch „Skytech Ltd.“ abgebucht werden.

Skytech Ltd. ist ein Unternehmen, das regelmäßig bei Beschwerden über unberechtigte Abbuchungen auftaucht. Laut Berichten auf verbraucherschutz.de und in Online-Foren scheint es sich um eine Firma ohne erkennbaren Service zu handeln. Eine seriöse Website oder ein offizielles Impressum sind nicht auffindbar. Stattdessen bleibt die Herkunft der Abbuchungen meist im Dunkeln. Teilweise wird im Verwendungszweck neben Skytech noch ein anderer Dienst aufgeführt, etwa „wpcare.com“. Unter der angegebenen URL ist aber derzeit kein Online-Service aktiv und man sieht dort nur den Platzhalter „Coming Soon“.

Wie kommt Skytech an eure Daten?

Die genaue Quelle für die Abbuchung ist schwer nachvollziehbar. Möglich sind:

Weitergabe von Daten durch Drittanbieter bei Online-Käufen

Kompromittierte Kreditkarten durch Phishing oder unsichere Webseiten

Teilnahme an Fake-Gewinnspielen

Alte Online-Abos mit verstecktem „Haken“, oft verursacht durch kostenlose Probezugänge, die nicht gekündigt wurden

Was tun bei unberechtigter Abbuchung?

Stellt ihr fest, dass bei euch Geld im Namen von Skytech abgebucht wurde, solltet ihr schnell handeln. Überlegt, ob ihr in der Vergangenheit online irgendeinen Dienst gebucht oder einen Account angelegt habt, durch den ein kostenpflichtiges Abonnement zustande gekommen sein könnte. Fällt euch nichts ein, meldet die unbekannte Abbuchung sofort bei der Bank.

Einen Lastschrifteinzug könnt ihr innerhalb von 8 Wochen problemlos zurückbuchen lassen. Wurde Geld von einer Kreditkarte abgebucht, kontaktiert den Anbieter der Karte und fordert dort ebenfalls eine Rückbuchung an. Besprecht mit dem Kunden-Service das weitere Vorgehen. Vor allem, wenn eure Kreditkartendaten gestohlen wurden, solltet ihr die Karte sperren lassen, damit keine weiteren Betrügereien damit angestellt werden. Ihr solltet auch eine Anzeige bei der Polizei wegen Betrug erstatten.

Skytech Ltd. und WPCare.com stehen stellvertretend für eine ganze Reihe von Firmen, die durch undurchsichtige Abbuchungen auffallen. Wer schnell handelt, kann das Geld meist zurückholen und schützt sich vor weiteren Verlusten.