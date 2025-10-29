Slow Motion am iPhone: So verlangsamt ihr jedes Video ganz einfach

Ein Video wirkt oft eindrucksvoller, wenn Bewegungen verlangsamt werden, etwa bei Sportaufnahmen, Tieren oder besonderen Momenten. Mit dem iPhone könnt ihr Videos ganz einfach in Zeitlupe aufnehmen oder nachträglich langsamer abspielen.
Zeitlupenvideo direkt aufnehmen
Das iPhone bringt dafür schon alles mit. Öffnet einfach die Kamera-App und wechselt unten in den „Slo-Mo“-Modus.
- Öffnet die Kamera-App.
- Wischt nach rechts, bis „SLO-MO“ angezeigt wird.
- Tippt auf den roten Aufnahme-Button, um das Zeitlupenvideo zu starten.
- Tippt erneut, um die Aufnahme zu beenden.
Die Aufnahme erfolgt automatisch mit hoher Bildrate (zum Beispiel 120 oder 240 FPS). Das sorgt für eine flüssige Zeitlupenwiedergabe. Ihr könnt in den Einstellungen unter „Kamera“ → „Formate“ → „Videoaufnahme“ anpassen, mit welcher Bildrate Slo-Mo-Videos aufgenommen werden sollen. Die ideale Slow-Motion-Geschwindigkeit hängt von der Bewegung ab:
- 0,5x: Natürlich wirkende Verlangsamung
- 0,25x oder weniger: Für besonders eindrucksvolle Zeitlupen
- Achtet darauf, dass euer Ausgangsvideo mit hoher Bildrate (FPS) aufgenommen wurde, sonst kann es ruckeln.
Normales Video nachträglich verlangsamen
Auch bereits aufgenommene Videos lassen sich nachträglich verlangsamen. Das geht ganz ohne Zusatz-App direkt in „Fotos“:
- Öffnet die Fotos-App.
- Tippt auf das gewünschte Video.
- Tippt auf „Bearbeiten“ oben rechts.
- Tippt auf das Uhrsymbol (Zeitlupenanzeige), wenn verfügbar, oder auf „Video“.
- Zieht die weißen Linien in der Zeitlupenleiste auseinander, um den langsamen Abschnitt zu verlängern oder zu verschieben.
Wenn euer Video nicht als Zeitlupe aufgenommen wurde, lässt es sich über die Fotos-App nicht direkt langsamer abspielen. In dem Fall braucht ihr eine App zur Videobearbeitung.
iPhone-Video mit iMovie oder Drittanbieter-App verlangsamen
Wenn ihr mehr Kontrolle über die Geschwindigkeit wollt, helfen kostenlose Apps wie iMovie, PowerDirector oder InShot.
Mit iMovie:
- Öffnet iMovie und erstellt ein neues Projekt.
- Wählt „Film“ → Video hinzufügen.
- Tippt auf das Tacho-Symbol unten.
- Schiebt den Regler nach links, um das Video langsamer zu machen.
- Exportiert das Ergebnis direkt in eurer Mediathek.
Mit PowerDirector (Cyberlink):
- Öffnet euer Video in der App.
- Wählt „Geschwindigkeit“ und zieht den Schieberegler auf den gewünschten Wert (z. B. 0,5x oder 0,25x).
- Optional könnt ihr den Ton beibehalten oder anpassen.
Apps wie PowerDirector oder InShot bieten auch Zeitraffer, Musik- und Filtereffekte, falls ihr euer Video kreativ gestalten wollt.