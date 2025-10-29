Slow Motion am iPhone: So verlangsamt ihr jedes Video ganz einfach

Ein Video wirkt oft eindrucksvoller, wenn Bewegungen verlangsamt werden, etwa bei Sportaufnahmen, Tieren oder besonderen Momenten. Mit dem iPhone könnt ihr Videos ganz einfach in Zeitlupe aufnehmen oder nachträglich langsamer abspielen.

Zeitlupenvideo direkt aufnehmen

Das iPhone bringt dafür schon alles mit. Öffnet einfach die Kamera-App und wechselt unten in den „Slo-Mo“-Modus.

Öffnet die Kamera-App. Wischt nach rechts, bis „SLO-MO“ angezeigt wird. Tippt auf den roten Aufnahme-Button, um das Zeitlupenvideo zu starten. Tippt erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Die Aufnahme erfolgt automatisch mit hoher Bildrate (zum Beispiel 120 oder 240 FPS). Das sorgt für eine flüssige Zeitlupenwiedergabe. Ihr könnt in den Einstellungen unter „Kamera“ → „Formate“ → „Videoaufnahme“ anpassen, mit welcher Bildrate Slo-Mo-Videos aufgenommen werden sollen. Die ideale Slow-Motion-Geschwindigkeit hängt von der Bewegung ab:

0,5x : Natürlich wirkende Verlangsamung

: Natürlich wirkende Verlangsamung 0,25x oder weniger : Für besonders eindrucksvolle Zeitlupen

: Für besonders eindrucksvolle Zeitlupen Achtet darauf, dass euer Ausgangsvideo mit hoher Bildrate (FPS) aufgenommen wurde, sonst kann es ruckeln.

Normales Video nachträglich verlangsamen

Auch bereits aufgenommene Videos lassen sich nachträglich verlangsamen. Das geht ganz ohne Zusatz-App direkt in „Fotos“:

Öffnet die Fotos-App. Tippt auf das gewünschte Video. Tippt auf „Bearbeiten“ oben rechts. Tippt auf das Uhrsymbol (Zeitlupenanzeige), wenn verfügbar, oder auf „Video“. Zieht die weißen Linien in der Zeitlupenleiste auseinander, um den langsamen Abschnitt zu verlängern oder zu verschieben.

Wenn euer Video nicht als Zeitlupe aufgenommen wurde, lässt es sich über die Fotos-App nicht direkt langsamer abspielen. In dem Fall braucht ihr eine App zur Videobearbeitung.

iPhone-Video mit iMovie oder Drittanbieter-App verlangsamen

Wenn ihr mehr Kontrolle über die Geschwindigkeit wollt, helfen kostenlose Apps wie iMovie, PowerDirector oder InShot.

Mit iMovie:

Öffnet iMovie und erstellt ein neues Projekt. Wählt „Film“ → Video hinzufügen. Tippt auf das Tacho-Symbol unten. Schiebt den Regler nach links, um das Video langsamer zu machen. Exportiert das Ergebnis direkt in eurer Mediathek.

iMovie Apple

Mit PowerDirector (Cyberlink):

Öffnet euer Video in der App. Wählt „Geschwindigkeit“ und zieht den Schieberegler auf den gewünschten Wert (z. B. 0,5x oder 0,25x). Optional könnt ihr den Ton beibehalten oder anpassen.

PowerDirector Videobearbeitung CyberLink

Apps wie PowerDirector oder InShot bieten auch Zeitraffer, Musik- und Filtereffekte, falls ihr euer Video kreativ gestalten wollt.

FAQ Wie kann ich nur einen Teil des Videos verlangsamen? In iMovie und PowerDirector könnt ihr einzelne Clips oder Abschnitte auswählen und individuell verlangsamen. Warum wirkt mein Video unscharf, wenn ich es verlangsame? Vermutlich wurde es nur mit 30 FPS aufgenommen. Für Slow Motion sind mindestens 60 FPS empfehlenswert. Kann ich den Ton beibehalten? Ja. In iMovie oder PowerDirector lässt sich einstellen, ob der Ton verlangsamt oder normal abgespielt werden soll.

