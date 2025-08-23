Smart Home clever automatisieren: Diese Tricks sparen Zeit

Damit euer Smart Home auch wirklich für Entlastung sorgt und keine zusätzliche Arbeit bedeutet, können viele Dinge automatisiert werden. Wir zeigen euch Möglichkeiten, die euch vielleicht noch nicht bewusst waren.

Smarte Geräte sind immer verbreiteter

Viele Haushaltsgeräte wurden in den letzten Jahren immer smarter. Es gibt kaum noch ein Gerät, welches nicht zum Teil oder sogar nur noch in einer smarten Version verkauft wird.

Während das Ganze erstmal praktisch erscheint, kann das Smart Home aber auch für zusätzliche Arbeit sorgen. Damit das nicht passiert, gibt es viele praktische Automatisierungseinstellungen. Welche davon besonders nützlich sind, zeigen wir euch im Folgenden.

Routinen erstellen

Eine wichtige und besonders praktische Möglichkeit in einem Smart Home sind die Routinen, anhand derer automatisch zu gewissen Zeiten oder in bestimmten Situationen die Geräte in einer vorher eingestellten Art und Weise agieren. Eine große Hilfe können hier smarte Steckdosen sein. Außerdem kann auch Alexa als Zeitschaltuhr fungieren.

Dabei sind eurer Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Wenn der Wecker klingelt, können die Jalousien geöffnet werden und die Kaffeemaschine fängt automatisch an, euren Kaffee zu kochen. Am Abend könnten die Jalousien automatisch zur gewünschten Zeit heruntergelassen und das Licht langsam gedimmt werden.

Szenarien programmieren

Es gibt weitere Automatisierungen, die nicht direkt von Tageszeiten abhängen. Zum Beispiel könnt ihr eure smarte Waschmaschine so einstellen, dass sie dann wäscht, wenn der Strompreis am niedrigsten ist. Insgesamt gibt es viele Tricks, mit denen ihr euer Smart Home optimal nutzen und Kosten sparen könnt.

Sensoren im Smart-Home

Hilfreich können auch Sensoren unterschiedlichster Art sein. Wenn eine gewisse Temperatur im Winter unterschritten wird, könnten die Heizungen automatisch eingeschaltet werden – wird es im Sommer zu warm, können smarte Jalousien automatisch schließen. Smarte Thermostate unterstützen hierbei. Bedenkt jedoch auch, dass sie Risiken bergen können.

Wenn eure Pflanzen Wasser benötigen, könnt ihr mithilfe eines Sensors darüber informiert werden. Und sollte die Luft in eurem Zuhause schlechter werden, könnte eine automatische Lüftung starten. Ihr seht, die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos.