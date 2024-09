Smart-Home-Highlights 60 % reduziert: Mega-Sale jetzt bei tink

Smart Home in günstig? Während der Smart-Home-Tage bei tink sichert ihr euch ab sofort geniale Schnäppchen von Top-Marken wie tado, Anker, Bosch, Homematic, Netatmo und vielen weiteren mit bis zu 60 Prozent Rabatt. Wir zeigen euch hier die Top-Deals von smarten Licht-Systemen, Energiespar-Gadgets und mehr!

tink Smart-Home-Tage mit bis zu 60 % Rabatt

Falls ihr schon länger mit dem Gedanken spielt, euer Zuhause smarter und sicherer zu machen, ist jetzt der perfekte Moment! Die Smart-Home-Tage bei tink bieten euch geniale Rabatte auf eine breite Auswahl an Produkten, mit denen ihr euer Smart Home ohne große Investitionen auf das nächste Level hebt. Von smarter Beleuchtung und Sicherheitssystemen bis hin zu energiesparenden Balkonkraftwerken ist alles dabei.

Zu den Schnäppchen-Highlights zählt unter anderem das Netatmo Premium-Set aus Wetterstation mit der Schutz- und Außenhalterung "Shield" gratis dazu. Hier sichert ihr euch den reduzierten Preis von 219,95 Euro statt 399,97 Euro während der tink Smart-Home-Tage (Angebot jetzt bei tink ansehen).

Netatmo Premium Set Wetterstation + gratis Shield (Schutz- und Außenhalterung) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2024 11:33 Uhr

Mit der Wetterstation von Netatmo habt ihr das Wetter direkt vor eurer Haustür immer im Blick – und das ganz bequem per App in Echtzeit. Die smarte Station liefert euch außerdem wertvolle Informationen über das Raumklima in euren eigenen vier Wänden, sodass ihr ganz einfach für ein besseres Wohngefühl sorgen könnt.

Wer sich vor allem für die Themen Energie sparen und Stromkosten senken interessiert, sollte jetzt unbedingt aufpassen: Bei tink bekommt ihr ab sofort auch das Anker SOLIX RS40B Balkonkraftwerk reduziert und könnt damit umweltfreundlich Strom direkt auf eurem Balkon erzeugen. Mit dem Code Anker100 zahlt ihr nur noch 399 Euro statt 499 Euro (Angebot jetzt bei tink ansehen).

Anker SOLIX RS40B - Balkonkraftwerk Premium mit Balkonhalterungen (2x 410W) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2024 12:06 Uhr

Aber auch im Bereich Sicherheit könnt ihr bei tink gerade sparen: Mit dem Bosch Smart Home Starter-Set für Brandschutz, inklusive 5 Rauchmeldern der 2. Generation, seid ihr bestens geschützt und bekommt das Set für reduzierte 349,95 Euro statt 499,70 Euro (Angebot jetzt bei tink ansehen). Besonders praktisch: Ihr könnt die Rauchwarnmelder einfach in euer Smart-Home-Sicherheitssystem integrieren. On top bietet das Set außerdem eine Einbruch-Alarm-Funktion, um euch zusätzlich zu schützen.

Bosch Smart Home - Starter Set Brandschutz mit 5 Rauchwarnmelder (Gen. 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2024 12:08 Uhr

Extra sparen mit tink-Rabattcodes

Während des Aktionszeitraums könnt ihr euch mit weiteren speziellen Rabattcodes noch mehr Schnäppchen sichern – darunter beispielsweise das tado Starterkit mit vier smarten Heizkörperthermostaten zusammen mit tado Bridge X. Hier spart ihr mit dem Rabattcode "tado20" und sichert euch das Set zum reduzierten Preis von 299,95 Euro statt 439,98 Euro (Angebot jetzt bei tado ansehen).

tado° Starter Kit Smartes Heizkörper-Thermostat X - 4er-Set + Bridge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2024 12:09 Uhr

Alle verfügbaren Rabattcodes im Überblick:

" Anker30 " auf ausgewählte Anker-Produkte

" auf ausgewählte Anker-Produkte " Anker100 " auf ausgewählte Anker-Produkte

" auf ausgewählte Anker-Produkte " Aquara70 " auf ausgewählte Aquara-Produkte

" auf ausgewählte Aquara-Produkte " Bosch30 " auf ausgewählte Bosch-Produkte

" auf ausgewählte Bosch-Produkte " STIGACB200 " auf ausgewählte Stiga-Produkte

" auf ausgewählte Stiga-Produkte " STIGACB150 " auf ausgewählte Stiga-Produkte

" auf ausgewählte Stiga-Produkte "tado20" auf ausgewählte tado-Produkte

Smart-Home-Schnäppchen nur noch bis 24.09.

Die tink Smart-Home-Tage laufen nur noch bis spätestens 24.09.24 – viele der Angebote sind limitiert, also heißt es schnell sein solange der Vorrat reicht! Alle weiteren Infos zu den Produkten und Details erfahrt ihr direkt auf folgender Übersichtsseite bei tink.

