Smart-Home-Tage bei tink: Top-Deals von Bosch, Homematic, eufy & mehr

Die Smart-Home-Tage bei tink sind wieder am Start – und diesmal stehen vor allem zwei Bereiche im Vordergrund, die im Alltag einen großen Unterschied machen: Heizen und Sicherheit. Zahlreiche Produkte von Bosch, Homematic, eufy, tado° und Nuki sind aktuell im Preis gesenkt.

Mit den Angeboten von tink könnt ihr euer Zuhause effizienter, komfortabler und besser geschützt machen – und das oft ohne großen Installationsaufwand (Angebote bei tink ansehen). In vielen Fällen genügt es, bestehende Geräte auszutauschen oder wenige Komponenten hinzuzufügen. Dank App-Steuerung und Automatisierungen lassen sich viele Funktionen im Alltag fast unbemerkt integrieren, wodurch nicht nur Komfort und Sicherheit steigen, sondern auch langfristig Energie gespart werden kann.

Heizkörper-Thermostate, Überwachungskameras & mehr zum Tiefstpreis sichern

Wer beim Heizen sparen möchte, findet bei Bosch, Homematic und tado° besonders spannende Angebote: Smarte Heizkörper-Thermostate oder sogar komplette Fußbodenheizung-Steuerungen sorgen dafür, dass ihr die Raumtemperatur per App, Sprachbefehl oder Zeitplan präzise regeln könnt. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern steigert auch den Wohnkomfort.

Bosch Smart Home Raumthermostat II 230 V Statt 919,60 Euro: 8er-Set für Fußbodenheizungen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.09.2025 12:19 Uhr

Homematic IP Access Point + Heizkörperthermostat 10er Set Statt 549,45 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.09.2025 12:33 Uhr

tado° X Smartes Heizkörper-Thermostat - 6er-Set Statt 569,97 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.09.2025 12:29 Uhr

Auch in Sachen Sicherheit ist einiges dabei. eufy liefert hochauflösende Video-Türklingeln und Überwachungskameras, mit denen ihr jederzeit seht, wer vor eurer Tür steht. Nuki sorgt dafür, dass ihr eure Haustür bequem per Smartphone oder Keypad öffnet – praktisch, wenn kein Schlüssel zur Hand ist. Die Kombination aus Videoüberwachung und smartem Türschloss erhöht nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicherheit.

eufy Video Doorbell E340 mit Chime Statt 169 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.09.2025 12:22 Uhr

Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) + Keypad 2.0 Statt 428 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.09.2025 12:25 Uhr

Fazit: Für kurze Zeit gute Deals

Die Smart-Home-Tage laufen noch bis zum 24. September. Viele Bundles sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar, daher lohnt sich ein schneller Blick in die Angebote.

