Smart kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Kult-Zweisitzer feiert Comeback

Ein Klassiker kehrt zurück.

Smart bringt seinen legendären Zweisitzer zurück. Elektrisch, auf neuer Plattform und mit klarer Ausrichtung auf urbane Mobilität. Der Smart #2 soll den Fortwo beerben und kommt Ende 2026 nach Europa. Gebaut wird er in China, entworfen in Deutschland.

Smart #2 tritt in die Fußstapfen des Fortwo

Fast drei Jahrzehnte nach dem ersten Fortwo plant Smart das Comeback seines berühmtesten Modells. Der neue Smart #2 wird ein ultrakompakter Elektro-Zweisitzer mit Fokus auf Großstadtverkehr.

Zwei Türen, zwei Sitze, ein kurzer Radstand und minimale Außenmaße: Mehr braucht es laut Smart nicht für das urbane Fahren von morgen. Die Entwicklung befindet sich in der finalen Phase. Die Vorstellung ist für Ende 2026 geplant.

Die technische Basis bildet eine speziell für dieses Segment entwickelte Architektur namens Electric Compact Architecture. Das Design kommt vom Mercedes-Benz-Team. Die Produktion übernimmt Geely in China.

Angaben zu Reichweite, Leistung oder Preis gibt es bislang nicht. Fest steht aber jetzt schon, dass Smart nicht den Massenmarkt im Blick hat. Der #2 ist als Premium-Modell gedacht und soll die Lücke zwischen Smart #1 und #3 schließen.

Smart erfindet sich neu, bleibt sich treu

Mit dem neuen Modell will Smart ein Zeichen setzen. Das Projekt läuft intern unter dem Namen Project Two und bündelt strategische Weichenstellungen für Design, Technik und Marktstrategie. Die klassische Zweiteilerform bleibt erhalten, konkrete Maße sind aber noch nicht bekannt. Auch zur Ausstattung hält sich das Unternehmen bedeckt (Quelle: electrive.net).

Inhaltlich soll sich der neue Smart auf das konzentrieren, was die Marke bekannt gemacht hat. Radikale Kompaktheit, kompromisslose Stadttauglichkeit und ein bewusstes Weglassen unnötiger Extras. Für Smart soll der #2 also kein Lückenfüller, sondern gleich mal ein Statement sein.