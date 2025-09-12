Smarter Mini-Beamer für unterwegs: JMGO PicoPlay+

Der PicoPlay+ des chinesischen Hersteller JMGO ist ein besonders mobiler Mini-Beamer. Lohnt sich der Kauf für 399 Euro?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der JMGO PicoPlay+ ist klar auf mobiles Entertainment zugeschnitten. Mit einem Gewicht von weniger als 750 Gramm und einem praktischen Transportkoffer ist er jederzeit einsatzbereit, egal ob beim Grillabend, beim Camping oder für ein spontanes Public Viewing im Garten.

Anzeige

Besonders clever: Das im Lieferumfang enthaltene ausfahrbare Stativ und die integrierte Powerbank machen den Beamer unabhängig von Steckdosen und Wandhalterungen. Die Akkulaufzeit reicht für etwa vier bis fünf Stunden, also problemlos für einen gemütlichen Abend oder sogar zwei Filme am Stück. Alternativ lässt er sich natürlich auch klassisch im Netzbetrieb nutzen.

Vollständig ausgeklappt ist das Stativ des PicoPlay+ 90 Zentimeter hoch. (© Severin Pick / GIGA)

Alles Zubehör – Stativ, Beamer, Powerbank und Prisma-Aufsatz – findet im kleinen Transportcase Platz. Damit hat man eine vollwertige mobile Lösung immer griffbereit.

Anzeige

Viel Komfort mit wenigen Macken

Während man bei vielen Beamern mühsam manuell nachjustieren muss, übernimmt der PicoPlay+ die Arbeit automatisch. Er scannt die Projektionsfläche, richtet das Bild gerade aus und stellt es scharf. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass man auch unterwegs ohne großes Herumprobieren sofort starten kann.

Bei der Steuerung hat man die Wahl zwischen drei Optionen: einer Fernbedienung, der JMGO-App fürs Smartphone oder den physischen Bedientasten direkt am Gerät. Damit ist man in jeder Situation flexibel, selbst wenn die Fernbedienung mal verlegt wurde.

Auch ohne Fernbedienung und Smartphone lässt sich der Beamer dank integrierter Tasten bedienen. (© Severin Pick / GIGA)

Der Beamer liefert Full-HD-Auflösung (1.920 × 1.080) und bietet drei Helligkeitsstufen: Normal, Ultra und Eco. Schon der Standardmodus wirkt ordentlich, im Ultra-Modus holt der PicoPlay+ das Maximum aus seiner Lichtleistung heraus. Allerdings sollte man realistisch bleiben: Ein Tageslichtbeamer ist der PicoPlay+ nicht. Abends oder in abgedunkelten Räumen hingegen entfaltet er sein Potenzial und liefert ein scharfes, kontrastreiches Bild. Leichtes Restlicht im Wohnzimmer ist kein Problem, für Outdoor-Einsätze empfiehlt sich der Start ab der Dämmerung.

Anzeige

Die integrierten Lautsprecher sind solide, aber klar auf mobile Nutzung zugeschnitten. Am ehesten lassen sie sich mit einem ordentlichen Bluetooth-Speaker vergleichen: Absolut brauchbar für draußen oder unterwegs, aber natürlich kein Ersatz für eine Heimkino-Anlage mit Surround-Sound. Da es keinen separaten Audioausgang gibt, ist man auf den internen Klang angewiesen, was im Heimkino-Kontext schnell zum Limit wird. Für den mobilen Betrieb ist der Klang dennoch ausreichend.

Dank Google TV sind Apps wie Netlfix, YouTube und Amazon Prime bereits vorinstalliert. (© Severin Pick / GIGA)

Ein großer Pluspunkt: Der PicoPlay+ läuft mit Google TV. Man kann also direkt Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, die ARD-Mediathek und viele weitere Apps nutzen. Voraussetzung ist natürlich eine stabile Internetverbindung. Für Reisen oder abgelegene Orte empfiehlt es sich, Inhalte vorzubereiten oder externe Geräte dabei zu haben.

Anzeige

In meinem Test lief die App-Auswahl in den meisten Fällen reibungslos, leider fiel ausgerechnet die Netflix-App immer wieder negativ durch ruckelige und verzögerte Eingaben auf. Andere Anwendungen funktionierten stabil. Wer möchte, kann zusätzlich Konsolen, Blu-ray-Player oder Laptops über HDMI anschließen.

Mehr als nur ein Beamer

Der PicoPlay+ punktet mit einigen cleveren Zusatzfunktionen.

Bluetooth-Lautsprecher-Modus: Bei vertikaler Aufstellung verwandelt sich der Beamer in einen Speaker.

Vertikale Projektion: Über Screensharing lassen sich auch Inhalte wie TikTok oder Instagram im Original-Hochkantformat projizieren.

Ambient-Light-Funktion: Statt Filme zu zeigen, projiziert der Beamer stimmungsvolle Lichtmuster. Mit dem beiliegenden Prisma-Aufsatz entsteht ein Kaleidoskop-Effekt. Ein nettes Gimmick für Partys oder gemütliche Abende.

Vertikal aufgestellt wird aus dem PicoPlay+ automatisch ein Bluetooth-Speaker (© Severin Pick / GIGA)

Im Betrieb bleibt der PicoPlay+ angenehm leise, das Lüftergeräusch ist kaum wahrnehmbar. Auch Hitzeentwicklung ist kein Problem, sodass man ihn bedenkenlos lange laufen lassen kann. Alles in allem überzeugt er durch seine einfache Handhabung, smarte Features und ein rundum durchdachtes mobiles Konzept.

JMGO PicoPlay+ jetzt kaufen

Anzeige

Für wen lohnt sich der PicoPlay+?

Der JMGO PicoPlay+ ist ein durch und durch mobiler Beamer, der es einem extrem leicht macht, spontan Filme, Serien oder Sportevents zu genießen. Seine Stärken liegen klar in der Flexibilität, der schnellen Einrichtung und den smarten Zusatzfunktionen. Für abendliche Outdoor-Einsätze oder als unkomplizierte Lösung im Wohnzimmer ist er absolut empfehlenswert.

Für anspruchsvolle Heimkino-Fans mit hohen Sound- und Helligkeitsansprüchen gibt es bessere Alternativen. Doch wer eine leicht zu bedienende, portable und vielseitige Lösung sucht, wird vom PicoPlay+ nicht enttäuscht werden.