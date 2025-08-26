Smarter Sensor für den Blumentopf: Amazon verkauft den Pflanzentracker aus „Die Höhle der Löwen“

Kein Grund mehr für verwelkte Blumen: Mit dem Fyta-Fitnesstracker aus der Sendung „Die Höhle der Löwen“ wird das Pflanzenproblem schnell und mühelos gelöst.

Das ist der smarte Fitnesstracker für Pflanzen

Am 25. August präsentierte ein Berliner Unternehmen in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ ihren neuartigen Pflanzensensor namens Fyta. Dieses intelligente Gerät unterstützt auf wissenschaftlicher Grundlage eine präzise, datenbasierte Pflege von Pflanzen.

Es kann unter anderem die Feuchtigkeit des Bodens erfassen, den Lichteinfall sowie den Nährstoffgehalt prüfen und erinnert Pflanzenfreunden daran, rechtzeitig zu gießen oder zu düngen. Auch für alle, die unsicher sind, wie viel Licht ihre Pflanzen wirklich benötigen, bietet der Sensor eine smarte Lösung.

Der Pflanzensensor setzt auf künstliche Intelligenz, um Pflanzen besser zu verstehen und ihre Gesundheit dauerhaft zu fördern. Gleichzeitig unterstützt das Gerät dabei, Auffälligkeiten früh zu erkennen, sodass Pflanzen nicht unnötig eingehen und entsorgt werden müssen.

Mithilfe einer Foto-Analyse können Krankheiten und Schädlinge binnen kürzester Zeit identifiziert und gezielt behandelt werden. Zudem steigert die App die Ernteerträge, indem die Sensoren die jeweilige Wachstumsphase bestimmen, diese in die Pflegeempfehlungen einbeziehen und langfristige Entwicklungen berücksichtigen.

FYTA Beam smarter Pflanzensensor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 10:14 Uhr

Hier bekommt ihr den Pflanzentracker

Auf der Website des Herstellers könnt ihr den smarten Pflanzensensor in unterschiedlichen Set-Varianten erwerben. Ein Set aus einem Beam, dem Sensor selbst sowie einem WLAN-Hub liegt bei etwa 70 Euro. Entscheidet ihr euch für ein Set mit drei Beams, beläuft sich der Preis auf rund 140 Euro. Eine einfachere Version ohne Hub findet ihr bei Amazon für ungefähr 40 Euro.

Gibt es für Fyta einen Deal?

Claudia Nassif (50) und Alexander Schmitt (36) möchten den Pflanzen eine eigene Stimme verleihen und damit nicht nur Hobbygärtnern, sondern ebenso Unternehmen sowie kommunale Einrichtungen ansprechen. Über mehrere Jahre hinweg haben sie ihr gemeinsames Start-up aufgebaut und dabei ihr gesamtes Fachwissen eingebracht: Nassif bringt ihre Erfahrung als Ökonomin und Datenexpertin ein, während Schmitt als Elektrotechniker mit Know-how in Produktdesign und Hardwareentwicklung beiträgt.

Im Laufe der Zeit konnten die beiden bereits mehr als eine Million Euro investieren und hoffen nun auf frisches Kapital: 500.000 Euro für fünf Prozent ihrer Unternehmensanteile sollen die Weiterentwicklung und den internationalen Ausbau ermöglichen.

Die Investoren waren überzeugt: Das Gründerduo konnte sich einen Deal sichern und bekam 1 Million Euro für 10 Prozent Anteile! Die ganze Sendung vom 25. August 2025 könnt ihr bei RTL+ sehen.