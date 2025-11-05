Smartphone-Akku nur bis 80 Prozent laden: Bringt das wirklich was?

Das ständige Vollladen auf 100 % tut eurem Akku langfristig nicht gut. Fast alle modernen Smartphones nutzen Lithium-Ionen-Akkus und die mögen vor allem eines nicht: Extreme.
Warum 100 % Aufladen dem Akku schadet
Ein Ladezustand über 80 % oder unter 20 % belastet die Elektroden im Akku stark. Bei jedem Ladezyklus entstehen dabei chemische Reaktionen, die den Akku mit der Zeit altern lassen. Ein voller Ladezustand nahe 100 % beansprucht Elektroden und Bauteile stärker. Das Ergebnis: Weniger Kapazität, kürzere Laufzeiten, früherer Akku-Tod. Wer immer bis 100 Prozent lädt, bringt den Akku also schneller an seine Grenzen. Um die Lebensdauer eines Smartphone-Akkus hochzuhalten, sollte man den Ladevorgang tatsächlich bei 80 Prozent beenden.
Optimaler Ladebereich: 30 bis 80 %
Der „Sweet Spot“ liegt laut Experten zwischen 30 und 80 % Ladestand. Innerhalb dieses Bereichs altert der Akku deutlich langsamer. Ihr bekommt also mehr Ladezyklen und verlängert die Lebensdauer eures Smartphones. Die Vorteile des 80%-Ladelimits:
- Längere Akkulebensdauer: Weniger Stress für die Elektroden bedeutet mehr Ladezyklen.
- Weniger Hitze: Vollladen erzeugt mehr Wärme, ein weiterer Akkukiller.
- Umweltschonend: Ein Akku, der länger hält, muss seltener ersetzt werden. Das reduziert Elektroschrott.
Gibt es auch Nachteile?
- Weniger Nutzungszeit pro Ladung: Wer immer nur bis 80 % lädt, muss vor allem bei einer intensiven Nutzung öfter nachladen.
- Manuelle Kontrolle nervt: Wenn euer Smartphone keine Akku-Schutzfunktion bietet, müsst ihr das Laden selbst im Blick behalten. Es gibt bei vielen Herstellern keine Einstellung, mit der man den Akku nur bis 80 Prozent laden lässt und der Ladevorgang danach automatisch abgebrochen wird.
Handy nur bis 80 % laden: Diese Hersteller bieten Optionen
In den Einstellungen der heutigen Smartphones haben die Hersteller aber Optionen für schonende Ladevorgänge integriert:
- iPhone: „Optimiertes Laden“ in den Einstellungen unter Batteriezustand & Ladevorgang.
- Samsung Galaxy: Akku-Schutz aktivieren (limitiert auf 85 %) unter Akku & Gerätewartung → Weitere Akkueinstellungen.
- Google Pixel: Optimiertes Laden und Ladelimit auf 80 % möglich.
- Xiaomi, Poco, Redmi (HyperOS): Akkuschutz oder Intelligentes Laden aktivieren unter Akku → Batterieschutz.
Schaut in den Akku-Einstellungen eures Geräts nach Begriffen wie „Akku-Schutz“, „intelligentes Laden“ oder „Akkugesundheit“, um die richtige Option zu finden. In einigen Geräten gibt es die Option „Akku schützen“.