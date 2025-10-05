Smartphone vollständig aufladen: Diese Kosten warten auf euch

Auch wenn die Strompreise wieder gefallen sind: Jeder sollte versuchen, Energie zu sparen. Doch ist das beim Laden eines Smartphones überhaupt nötig? Dazu müssen wir erst einmal herausfinden, wie viel euch das Aufladen eures Smartphones überhaupt kostet. Öko-Test hat sich des Themas angenommen. Mit einer ganz einfachen Formel könnt ihr selbst ausrechnen, was euch die Ladung kostet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Öko-Test berechnet Ladekosten für Smartphones

Wenn ihr genau wissen wollt, wie viel euch die Ladung eures Smartphones kostet, dann könnt ihr ganz einfach einer simplen Formel folgen. Doch zunächst müsst ihr einige Parameter kennen:

Größe des Akkus

Stromkosten

Wirkungsgrad

Anzeige

Beginnen wir mit der Größe des Akkus, die von den meisten Herstellern in Milliamperestunden (mAh) angegeben wird. Für die Formel benötigen wir aber einen Wert in Wattstunden (Wh). Um diesen Wert zu erhalten, müsst ihr die Kapazität des Akkus in mAh mit 0,00385 multiplizieren. Im Fall meines Pixel 6 Pro (Test) mit 5.000-mAh-Akku wären das 19,25 Wh.

Als zweiten Wert benötigt ihr euren aktuellen Strompreis. In meinem Fall wären das 39 Cent pro kWh. Zudem kommt nicht immer der gesamte Strom im Akku an. Der Wirkungsgrad wird von Öko-Test mit 80 Prozent angegeben. Mit diesen drei Werten könnt ihr dann die tatsächlichen Kosten für eine Ladung eures Smartphones mit folgender Formel berechnen:

Ladekosten = Strompreis * Akkukapazität / 800

Im Fall meines Pixel 6 Pro würde die Rechnung wie folgt aussehen:

39 Cent * 19,25 Wh / 800 = 0,94 Cent

Anzeige

Das Aufladen eines Pixel 6 Pro mit 5.000-mAh-Akku würde bei meinem Stromtarif von 39 Cent pro kWh nicht einmal einen Cent kosten.

Mit einem Balkonkraftwerk könnt ihr eure Stromkosten spürbar senken:

Anzeige

Fazit zu Ladekosten für Smartphones

Der Akku eines Smartphones ist so klein, dass sich die Ladekosten für ein Smartphone im Cent-Bereich bewegen und im Grunde keinen Einfluss auf eure Stromrechnung haben dürften. Selbst wenn ihr euer Handy täglich aufladet, dann kommen pro Monat 30 Cent oder pro Jahr 3,60 Euro zusammen. Da lässt sich an anderer Stelle deutlich mehr sparen.