Smartwatch mit Sturzerkennung: Diese Modelle schützen euch im Notfall

Smartwatches mit Sturzerkennung bieten echte Sicherheit im Alltag. Wir stellen aktuelle Modelle vor, die bei einem Sturz automatisch Hilfe rufen.

Wann ist eine Smartwatch mit Sturzerkennung sinnvoll?

Beim Wandern in unebenem Gelände, auf dem Fahrrad im Stadtverkehr oder einfach im Alltag zu Hause – ein Unfall kann schnell passieren. Besonders dann, wenn ihr allein unterwegs seid oder euch in Situationen befindet, in denen niemand sofort helfen kann.

Eine Smartwatch mit Sturzerkennung gibt euch in solchen Momenten Sicherheit. Die Uhr erkennt den Sturz automatisch und kontaktiert eure Notfallkontakte. Welche Modelle diese Funktion besonders zuverlässig anbieten und worin sie sich unterscheiden, zeigen wir euch hier.

Die Samsung Galaxy Watch 8 gibt es auch in der Retro-Variante. Alles zum Hingucker in diesem Video:

Die besten Modelle mit SOS-Funktion und automatischer Hilfe

Apple Watch (Series SE, Series 10, Ultra 2): Apple hat die Sturzerkennung von Anfang an integriert und bietet sie nun auch in den deutschen Modellen an. Die LTE-Version ermöglicht unter anderem den Notruf via Satellit – selbst ohne Mobilfunknetzverbindung.

Samsung-Smartwatches wie Galaxy Watch Ultra und Galaxy Watch8 bieten ein besonderes Feature: Ihr könnt wählen, ob die Uhr Stürze immer, nur bei körperlicher Aktivität oder nur während Trainings überwachen soll. Google Pixel Watch: Auch die Google Pixel 3 erkennt schwere Stürze zuverlässig. Reagiert ihr nicht innerhalb einer Minute, wird automatisch ein Notruf abgesetzt. Die Pixel Watch nutzt maschinelles Lernen, um Fehlalarme zu vermeiden, und sendet im Notfall euren Standort direkt an eure Notfallkontakte.

Was ist Sturzerkennung und wie funktioniert sie?

Moderne Smartwatches erkennen dank Bewegungssensoren und cleverer Algorithmen, wenn ihr heftig stürzt. Die Uhr fragt euch dann automatisch, ob alles in Ordnung ist.

Reagiert ihr nicht innerhalb kurzer Zeit, wird eine hinterlegte Notrufnummer informiert. In der Regel habt ihr etwa 15 Sekunden Zeit, um einen Fehlalarm manuell abzubrechen – zum Beispiel nach einem harmlosen Stolperer.

