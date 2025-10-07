So einfach bekommst du 20 % zusätzlichen Rabatt bei Amazon

Schnäppchenjäger aufgepasst: Dieser Amazon-Shop ist ein wahres Eldorado für Deals und bietet aktuell zusätzlich 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel. Im Bereich Retourenkauf, ehemals Warehouse genannt, findet ihr makellose Rücksendungen und B-Waren zu stark reduzierten Preisen.

Mit den Amazon-Retourenkauf-Deals könnt ihr zwar das ganze Jahr über sparen, aktuell gibt es jetzt allerdings noch bis zum 8. Oktober 2025 zusätzlich 20 Prozent Rabatt – auch auf sehr viele bereits reduzierte Produkte. So kann jeder Sparfuchs und Schatzsuchender wahre Schnäppchen ergattern, denn auch preisstabile Marken wie Apple sind dort zu finden. Einziger Nachteil: Die Produktmengen sind fast immer auf sehr wenige Stückzahlen begrenzt, ihr solltet also bei Interesse schnell zuschlagen.

Für wen lohnen sich die Retourenkauf-Angebote?

Sparfüchse: Wenn ihr nicht viel Wert darauf legt, dass eine Ware schon einmal ausgepackt wurde, oder die Verpackung leicht beschädigt ist, kann man hier viel Geld sparen.

Wenn ihr Neuware möchtet: Beim Retourenkauf bekommt ihr immer Waren, die entweder zurückgeschickt wurden, oder irgendwelche Makel haben. Wenn ihr das nicht möchtet, solltet ihr verzichten.

So bekommt ihr die 20 % Rabatt im Amazon-Retourenkauf

Falls ihr euch noch unsicher seid, wie das alles funktioniert, haben wir für euch folgend eine kurze Anleitung zum Amazon Warehouse zusammengestellt.

Ruft durch folgenden Link die Retourenkauf-Rabattseite von Amazon auf. Hinweis: Ihr bekommt dort zunächst die normalen, reduzierten Preise für Warehouse-Deals angezeigt. Das ist nicht der Endpreis : Erst im Bezahlvorgang kommen darauf noch 20 Prozent Extra-Rabatt .

von Amazon auf. Ihr bekommt dort zunächst die normalen, reduzierten Preise für Warehouse-Deals angezeigt. Das ist : Erst im Bezahlvorgang kommen darauf noch . Im Warenkorb selbst werden die 20 Prozent Rabatt noch nicht abgezogen , ihr müsst erst auf „Zur Kasse“ klicken, um den endgültigen Preis angezeigt zu bekommen. Keine Sorge: In diesem Schritt kauft ihr das Produkt noch nicht . Sollte euch der Preis nicht zusagen, könnt ihr ganz einfach zurück in den Warenkorb und den Artikel wieder entfernen.

, ihr müsst erst auf klicken, um den endgültigen Preis angezeigt zu bekommen. In diesem Schritt kauft ihr das Produkt . Sollte euch der Preis nicht zusagen, könnt ihr ganz einfach zurück in den Warenkorb und den Artikel wieder entfernen. Solltet ihr den Artikel nicht wie gewohnt rechts per Button in den Warenkorb legen können, müsst ihr auf „Alle Angebote“ klicken und dort das Produkt auswählen, welches als „Gebraucht“ bezeichnet wird.

Mit Prime könnt ihr bei Amazon noch mehr sparen, doch lohnt sich eine Mitgliedschaft? Die wichtigsten Vorteile im Video:

Amazon-Retourenkauf: Was ist das eigentlich genau?

Kurz gesagt handelt es sich bei den Amazon-Retourenkauf-Deals um Retouren oder B-Ware, die geprüft und danach erneut verkauft wird – zu einem deutlich günstigeren Preis. Meistens sind das Produkte, die technisch sowie optisch völlig einwandfrei sind, deren Verpackung allerdings geöffnet oder beim Händler selbst beschädigt wurde. In welchem Zustand sich das Produkt befindet, wird mit einer Skala von „Akzeptabel“ bis „Wie neu“ bewertet.

Aus eigener Erfahrung können wir die Deals empfehlen, die als „Wie neu“ oder „Sehr gut“ gekennzeichnet sind. Die Zustände „Gut“ und „Akzeptabel“ sollte man nur dann kaufen, wenn man keine Probleme mit sichtbaren Gebrauchsspuren hat.

