So findet ihr heraus, ob euer iPhone-Akku bald den Geist aufgibt

Eine der Schwächen moderner Smartphones ist ihre Akkuleistung. Mit jedem Ladezyklus nimmt die Haltbarkeit des Akkus ab. Unter iOS ist es möglich, die Ladezyklen einzusehen, um einen Überblick über die bisherige Nutzung des Akkus zu bekommen.

iPhone: Ladezyklen sehen – wie oft wurde der Akku geladen?

Bei älteren iPhones konnte man die Ladezyklen nur über Umwege anzeigen lassen. Inzwischen hat Apple die Information bei neueren Geräten in die iOS-Einstellungen integriert.

Ein „Ladezyklus“ gibt die Aufladung der Batterie von 0 Prozent bis 100 Prozent an. Der Vorgang muss dabei nicht an einem Stück erfolgen. Eine Aufladung von 50 auf 100 Prozent entspricht also einem halben Ladezyklus. Die Angabe hilft, den Zustand des iPhone-Akkus einzuschätzen. Die Batterie sollte nach ca. 400 bis 500 Ladezyklen noch etwa 80 % Kapazität haben. Bei neueren Modellen sollten es um die 1000 Ladezyklen sein, bevor sich ein Akkutausch bei Apple lohnt.

Ladezyklen direkt in den Einstellungen

Habt ihr ein iPhone 15 oder neuer und die aktuelle iOS-Version, könnt ihr euch die Ladezyklen direkt in den Einstellungen anzeigen lassen. Damit spart ihr euch den Umweg über versteckte Dateien oder zusätzliche Programme.

Öffnet die Einstellungen-App. Geht auf Batterie > Batteriezustand und Ladefunktion Dort auch die Angabe „Ladezyklen“

iPhone Ladezyklen über Analysedaten einsehen (für ältere Modelle)

Auf älteren iPhones oder bei älteren iOS-Versionen müsst ihr weiterhin die Analysedaten durchsuchen, um genaue Daten über die Anzahl der durchgeführten Ladevorgänge zu erhalten. Ab dem Zeitpunkt, an dem die Erfassung aktiviert ist, werden die entsprechenden Daten getrackt. So nehmt ihr die Einstellung vor:

Steuert die Einstellungen-App eures iPhones an. Wählt den Bereich „Datenschutz“ aus. Scrollt nach unten und ruft das Menü für „Analyse & Verbesserungen“ auf. Aktiviert hier die Option „iPhone-Analyse teilen“. Wartet 24 Stunden. Danach sind die Voraussetzungen geschaffen, um die Ladevorgänge zu zählen.

iPhone: Ladezyklen auslesen – so geht es

Ab dem nächsten Tag könnt ihr die Informationen zum Batteriestatus dann einsehen. Geht dabei so vor:

Öffnet die Einstellungen-App. Steuert wieder den Bereich „Datenschutz“ an. Wählt das Menü „Analyse & Verbesserungen“ aus. Hier findet ihr jetzt den Bereich „Analysedaten“. Im nächsten Fenster seht ihr eine Reihe von Dateien. Scrollt nach ganz unten, bis ihr in der Liste den Bereich mit den Inhalten findet, die mit „log-aggregated“ oder „Analytics-XXXX-XX-XX“ beginnen. Öffnet die aktuelle Datei. Es wird ein langer, unübersichtlicher Text mit vielen Einträgen angezeigt. Tipp: Kopiert einfach den gesamten Inhalt und fügt ihn anschließend in die Notizen-App auf dem iPhone ein oder lasst euch den Inhalt per E-Mail über die „Teilen“-Funktion zuschicken. In dem langen Text sucht ihr nach dem Eintrag „batterycyclecount“. Im Ergebnis wird eine Zahl angezeigt. Diese steht für die Anzahl der bisher durchgeführten Ladezyklen an diesem iPhone.

Es gibt auch Shortcuts von Drittanbietern

Falls ihr keine Daten findet, hilft euch dieser Kurzbefehl bei der Suche nach den Ladezyklen. Ladet ihn dazu auf euer iPhone herunter und fügt ihn in die Kurzbefehle-App hinzu. Der Shortcut erscheint anschließend unter „Meine Kurzbefehle“.

Apple gibt an, dass die Kapazität bei iPhone-Akkus nach 400 bis 500 ganzen Ladezyklen noch bei rund 80 Prozent liegen sollte. Spätestens ab 1000 Zyklen sollte man überlegen, das Gerät oder den Akku auszutauschen.

Die aktuelle Kapazität der iPhone-Batterie könnt ihr in den iPhone-Einstellungen finden:

Ruft die Einstellungen-App des iOS-Geräts auf. Steuert den Bereich „Batterie“ an. Hier findet ihr das Menü „Batteriezustand“. Bei „Maximale Kapazität“ seht ihr, wie leistungsfähig der iPhone-Akku noch ist.

Ladezyklen am Computer auslesen

Alternativ könnt ihr die Anzahl der Zyklen auch mit der Software iBackupBot oder CoconutBattery auslesen. Nach dem Anschließen des iPhones per Kabel klickt ihr auf „More Information“. Hier findet ihr Angaben zum Geräte-Akku:

CycleCount: Die Anzahl der Ladezyklen.

DesignCapacity: Die ursprüngliche Kapazität des Akkus.

FullChargeCapacity: Die tatsächliche Maximalkapazität eures Geräts.

