So geht die Berechnung eures Spritverbrauchs – mit und ohne App

Ihr wollt wissen, wie viel Benzin euer Auto wirklich verbraucht? Mit ein paar praktischen Apps behaltet ihr Kosten und Effizienz im Blick.

Warum sich die Berechnung des Benzinverbrauchs lohnt

Die Herstellerangaben sind oft geschönt, in der Realität liegt der Spritverbrauch meist höher. Wenn ihr regelmäßig Auto fahrt, lohnt es sich, den tatsächlichen Verbrauch selbst zu berechnen. So bekommt ihr ein realistisches Bild davon, wie effizient euer Fahrzeug wirklich ist.

So funktioniert die Berechnung

Die Grundformel ist simpel:

Verbrauch (l/100 km) = (getankte Liter × 100) ÷ gefahrene Kilometer

Ein Beispiel: Ihr tankt 40 Liter und seid seit dem letzten Tankstopp 600 Kilometer gefahren. Rechnung: 40 × 100 ÷ 600 = 6,7 Liter auf 100 Kilometer.

Am einfachsten klappt das, wenn ihr nach jedem Tanken den Kilometerstand notiert und so mehrere Werte vergleicht. So erkennt ihr auch, ob der Verbrauch mit der Zeit steigt – ein Hinweis auf technische Probleme oder verändertes Fahrverhalten.

Wie ihr mit unserer TankenApp spart, erfahrt ihr in diesem Video:

Diese Apps helfen euch beim Spritsparen

Natürlich könnt ihr alles per Hand ausrechnen – bequemer geht’s aber mit Apps, die eure Daten automatisch auswerten:

Spritmonitor : Bei Spritmonitor tragt ihr Tankvorgänge, Kosten und Wartungen ein und seht euren realen Durchschnittsverbrauch.

: Bei Spritmonitor tragt ihr Tankvorgänge, Kosten und Wartungen ein und seht euren realen Durchschnittsverbrauch. Vimcar Fahrtenbuch : Vimcar verknüpft sich über einen OBD-Stecker mit eurem Auto, zeichnet Fahrten lückenlos automatisch auf und liefert genaue Verbrauchsdaten. Die App ist steuerlich anerkannt.

: Vimcar verknüpft sich über einen OBD-Stecker mit eurem Auto, zeichnet Fahrten lückenlos automatisch auf und liefert genaue Verbrauchsdaten. Die App ist steuerlich anerkannt. AutoLogg: AutoLogg nimmt euch die manuelle Arbeit ab. Fahrten werden automatisch erfasst und lassen sich bequem am Smartphone, Tablet oder PC bearbeiten. Mit einem Wisch ordnet ihr Fahrten zu oder ergänzt Details wie Fahrer und Umwege. Über den Webzugang könnt ihr Berichte ansehen oder drucken.

AutoLogg nimmt euch die manuelle Arbeit ab. Fahrten werden automatisch erfasst und lassen sich bequem am Smartphone, Tablet oder PC bearbeiten. Mit einem Wisch ordnet ihr Fahrten zu oder ergänzt Details wie Fahrer und Umwege. Über den Webzugang könnt ihr Berichte ansehen oder drucken. Ryd: Ryd kombiniert modernes Design mit smarter Technik. Über einen OBD-2-Stecker synchronisiert die App Verbrauchsdaten, Fahrverhalten und Wartungsbedarf. So habt ihr nicht nur ein digitales Fahrtenbuch, sondern auch eine komplette Fahrzeugdiagnose.

Tipps, um euren Verbrauch zu senken

Mit ein paar einfachen Tricks könnt ihr direkt Sprit sparen:

Ruhig fahren: Sanft beschleunigen und früh schalten spart bis zu 20 Prozent Sprit.

Sanft beschleunigen und früh schalten spart bis zu 20 Prozent Sprit. Reifendruck prüfen: Schon 0,2 Bar zu wenig erhöhen den Verbrauch spürbar.

Schon 0,2 Bar zu wenig erhöhen den Verbrauch spürbar. Ballast vermeiden: 50 Kilogramm zusätzlich kosten rund 0,3 Liter pro 100 Kilometer.

Faktoren wie Fahrstil, Beladung oder Stadtverkehr können den Wert deutlich verändern. Mit den Apps könnt ihr nicht nur euren Spritverbrauch dokumentieren, sondern auch direkt überprüfen, ob sich eine sparsame Fahrweise tatsächlich auszahlt.