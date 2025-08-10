Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
So haben sich Menschen vor mehr als 100 Jahren die Zukunft vorgestellt

Robert Kohlick
Robert Kohlick,
7 min Lesezeit
Getty Images / filistimlyanin // By Villemard - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии© Public Domain1 / 35
Wie haben sich die Menschen vor mehr als 100 Jahren das Leben in unserer heutigen Zeit vorgestellt? Wir haben es herausgefunden und diese Ideen mit der Realität verglichen.

Wie unsere Welt wohl in 100 Jahren aussieht? Können wir dann schon mit einem Hochgeschwindigkeitszug innerhalb von einer Stunde zwischen Berlin und New York pendeln? Können wir uns zur Arbeit teleportieren? Vielleicht gibt es ja sogar in Deutschland überall einen Breitband-Anschluss!

Okay, das letzte wird wahrscheinlich für immer ein Wunschtraum bleiben, aber auch früher haben sich die Menschen bereits vorgestellt, was die Zukunft so bringen wird. Schauen wir doch mal, wie oft sie damit ins Schwarze getroffen haben! 

So könnte es mal sein – Zeppelin

2 / 35
By Jean Marc Cote - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии, Public Domain

Der Zeppelin war in den Köpfen des Künstlers Jean Marc Côté DIE Luftwaffe schlechthin.

So sieht es wirklich aus – Zeppelin

Getty Images / MR18053 / 35
Nach ihrem militärischen Einsatz im ersten Weltkrieg wurden alle Zeppeline der deutschen Luftstreitkräfte abgerüstet. Danach spielten sie nur noch eine Zeit lang für den Personentransport eine größere Rolle. Heute hingegen sind sie reine Prestige-Objekte. 

So könnte es mal sein – Flugzeuge

By Jean Marc Cote(?) - A reproduction of the early 20th century card in „Paleofuture Magazine“ / Репродукция, скан бумажной карточки© Public Domain4 / 35
So stellte man sich damals Flugzeuge vor. Sieht ein wenig klapprig aus, oder?

So sieht es wirklich aus – Flugzeuge

Getty Images / Adam Khaled5 / 35
Neben dem Zug und dem Auto sind Flugzeuge die wohl wichtigsten Transportmittel unserer heutigen Zeit. 

So könnte es mal sein – Friseur

By Villemard - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии© Public Domain6 / 35
Schnipp, Schnapp, Haare ab! Damals dachte man, dass das ganze heutzutage schon komplett automatisch von statten gehen würde.

So sieht es wirklich aus – Friseur

Getty Images / jacoblund7 / 35
Einen Knopf drücken und fertig ist die neue Frisur? Zum Glück nicht. Auch heutzutage legen Friseure noch selber Hand an, waschen, glätten, schneiden, föhnen und färben unsere Haare. 

So könnte es mal sein – Taxis

By Jean Marc Cote - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии© Public Domain8 / 35
Fliegende Taxis? Da hat sich der Künstler wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, oder?

So sieht es wirklich aus – Fliegende Taxis

volocopter.com9 / 35
Audi, Daimler und viele andere Firmen arbeiten bereits an der Entwicklung eines Flugtaxis. Fertig entwickelt sind diese neuen Fahrzeuge zwar noch nicht, lange wird es wahrscheinlich aber nicht mehr dauern … 

So könnte es mal sein – fliegende Feuerwehrmänner

By Villemard - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии© Public Domain10 / 35
Feuerwehrmänner schwärmt aus! Seht euch diese wunderbare Konstruktion an – da Vinci wäre stolz!

So sieht es wirklich aus – fliegende Feuerwehrmänner

© Wikipedia, CC BY-SA 3.011 / 35
Zwar nicht genau so, wie es sich der Künstler gedacht hat, doch auch die Feuerwehr kann heutzutage fliegen. Diese Löschflugzeuge kommen vor allem bei Waldbränden zum Einsatz.

So könnte es mal sein – fliegende Post

12 / 35
By Jean Marc Cote - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии, Public Domain

Da macht man pünktlich um 9 Uhr das Fenster im dritten Stock auf und kriegt vom Postboten Briefe und Pakete auf den Balkon geworfen.

So sieht es wirklich aus – fliegende Post

Getty Images / iLexx13 / 35
Der Versandriese Amazon arbeitet ja zum Beispiel schon seit einiger Zeit an einem Lieferdienst per Drohne und wahrscheinlich werden auch andere Anbieter früher oder später auf diesen Zug aufspringen. 

So könnte es mal sein – der fliegende Jäger

By Jean Marc Cote - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии© Public Domain14 / 35
Flügel umgeschnallt, das Gewehr geschultert und schon kann die Spatzenjagd losgehen.

So sieht es wirklich aus – der fliegende Jäger

Getty Images / xalanx15 / 35
Bevor die Jäger mit schallgedämpften Jetpacks durch den Wald fliegen, werden wahrscheinlich noch ein paar Jahre ins Land gehen. 

So könnte es mal sein – das Radio

By Villemard - Expositions BNF A reproduction of the early 20th century card / Репродукция бумажной карточки© Public Domain16 / 35
Einfach ein Kabel zwischen dem Grammophon und einer Box ziehen, die an der Wand montiert ist, fertig ist das Radio!

So sieht es wirklich aus – das Radio

Getty Images / Suradech1417 / 35
Die Realität sieht sogar noch eine Ecke besser aus. Das Kabel können wir uns komplett schenken. Funkwelle heißt hier das Zauberwort. 

So könnte es mal sein – motorisierte Rollschuhe

By Villemard - Expositions BNF A reproduction of the early 20th century card / Репродукция бумажной карточки© Public Domain18 / 35
9-Volt-Block aufkleben, zwei Kabel an die Schuhe anschließen, fertig sind der Elektrorollschuhe!

So sieht es wirklich aus – motorisierte Rollschuhe

ACTON19 / 35
Bis zu 20 km/h schnell wird man mit dem ACTON Rocket Skates. Die Kickstarterkampagne aus dem Jahre 2014 war damals ein regelrechter Überraschungserfolg.

So könnte es mal sein – Tauchen

By Jean Marc Cote - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии© Public Domain20 / 35
Lederhelm aufsetzen, zwei Schläuche an die Luftflasche anschließen, das Seepferdchen satteln und schon kann der Ausritt am Meeresboden beginnen.

So sieht es wirklich aus – Tauchen

Getty Images / mihtiander21 / 35
Ein bisschen mehr Equipment benötigt man dann noch: Neoprenanzug, Pressluftflasche, Taucherbrille, Tiefenmesser und auf Seepferdchen können wir auch heute noch nicht reiten. Skandal!!!

So könnte es mal aussehen – Staubsauger

By Jean Marc Cote - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии© Public Domain22 / 35
Ein Gerät, welches ganz von alleine den Boden säubert? Absurd, oder?

So sieht es wirklich aus – Staubsauger

Getty Images / coffeekai23 / 35
Stimmt! Schließlich sind die Teil viel kompakter und lassen sich sogar per App steuern. 

So könnte es mal sein – elektrischer Zug

By Villemard - Expositions BNF A reproduction of the early 20th century card / Репродукция бумажной карточки© Public Domain24 / 35
Strom statt Kohle oder Diesel – damals noch absolutes Wunschdenken.

So sieht es wirklich aus – elektrischer Zug

Getty Images / sculpies25 / 35
… heute hingegen ist das absoluter Standard. 

So könnte es mal sein – moderne Baustelle

By Villemard - Expositions BNF A reproduction of the early 20th century card / Репродукция бумажной карточки© Public Domain26 / 35
Eine Baustelle ohne Bauarbeiter, nur mit Maschinen? Der spinnt doch, oder?

So ist es wirklich – moderne Baustelle

Getty Images / ilkercelik27 / 35
Auch heutzutage finden wir natürlich noch auf jeder Baustelle Bauarbeiter, aber auch immer mehr Maschinen und schweres Gerät, die die Arbeit deutlich erleichtern. 

So könnte es mal sein – Helikopter

By Villemard - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии© Public Domain28 / 35
Man nehme einen Heißluftballon, tausche den Ballon gegen ein paar Rotorblätter aus, fertig ist der Helikopter!

So sieht es wirklich aus – Helikopter

Getty Images / Murmakova29 / 35
Ein bisschen mehr steckt dann doch dahinter. Ohne den guten alten Heckrotor würde sich so ein Helikopter zum Beispiel bei eingeschaltetem Motor die ganze Zeit nur wie wild im Kreis drehen. 

So könnte es aussehen – das fahrende Haus

By Jean Marc Cote - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии© Public Domain30 / 35
Man nehme ein Haus, montiere ein paar Räder darunter und schon ist das Eigenheim mobil.

So ist es wirklich – das fahrende Haus

Getty Images / welcomia31 / 35
Bei manchen Dingen hatte der Künstler einfach die richtige Idee. 

So könnte es aussehen – Schule

32 / 35
By Jean Marc Cote (if 1901) or Villemard (if 1910) - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной карточки, Public Domain

Bücher in die Wissensmaschine, Helm aufsetzen und schon ist man schlau?

So ist es wirklich – Schule

Getty Images / dolgachov33 / 35
Naja, ich nehme jetzt einfach mal an, dass ich niemandem von euch sagen muss, wie es heutzutage wirklich in der Schule aussieht …

So könnte es sein – gepanzertes Automobil

By Villemard - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии© Public Domain34 / 35
Das ganze sieht wie eine stabliere Seifenkiste aus, auf die man ein Maschinengewehr montiert hat.

So ist es wirklich – gepanzertes Automobil

Getty Images / DigitalStorm35 / 35
Wenn wir Menschen eines leider richtig gut können, dann ist es, uns gegenseitig die Birne einschlagen. Bei diesen Bildern unserer modernen Kriegsapparate wären dem französischen Künstler wahrscheinlich die Augen aus dem Kopf gefallen.

