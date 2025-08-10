So haben sich Menschen vor mehr als 100 Jahren die Zukunft vorgestellt

Wie haben sich die Menschen vor mehr als 100 Jahren das Leben in unserer heutigen Zeit vorgestellt? Wir haben es herausgefunden und diese Ideen mit der Realität verglichen.
Wie unsere Welt wohl in 100 Jahren aussieht? Können wir dann schon mit einem Hochgeschwindigkeitszug innerhalb von einer Stunde zwischen Berlin und New York pendeln? Können wir uns zur Arbeit teleportieren? Vielleicht gibt es ja sogar in Deutschland überall einen Breitband-Anschluss!
Okay, das letzte wird wahrscheinlich für immer ein Wunschtraum bleiben, aber auch früher haben sich die Menschen bereits vorgestellt, was die Zukunft so bringen wird. Schauen wir doch mal, wie oft sie damit ins Schwarze getroffen haben!
So könnte es mal sein – Zeppelin
By Jean Marc Cote - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии, Public Domain
Der Zeppelin war in den Köpfen des Künstlers Jean Marc Côté DIE Luftwaffe schlechthin.
So sieht es wirklich aus – Zeppelin
Nach ihrem militärischen Einsatz im ersten Weltkrieg wurden alle Zeppeline der deutschen Luftstreitkräfte abgerüstet. Danach spielten sie nur noch eine Zeit lang für den Personentransport eine größere Rolle. Heute hingegen sind sie reine Prestige-Objekte.
So könnte es mal sein – Flugzeuge
So stellte man sich damals Flugzeuge vor. Sieht ein wenig klapprig aus, oder?
So sieht es wirklich aus – Flugzeuge
Neben dem Zug und dem Auto sind Flugzeuge die wohl wichtigsten Transportmittel unserer heutigen Zeit.
So könnte es mal sein – Friseur
Schnipp, Schnapp, Haare ab! Damals dachte man, dass das ganze heutzutage schon komplett automatisch von statten gehen würde.
So sieht es wirklich aus – Friseur
Einen Knopf drücken und fertig ist die neue Frisur? Zum Glück nicht. Auch heutzutage legen Friseure noch selber Hand an, waschen, glätten, schneiden, föhnen und färben unsere Haare.
So könnte es mal sein – Taxis
Fliegende Taxis? Da hat sich der Künstler wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, oder?
So sieht es wirklich aus – Fliegende Taxis
Audi, Daimler und viele andere Firmen arbeiten bereits an der Entwicklung eines Flugtaxis. Fertig entwickelt sind diese neuen Fahrzeuge zwar noch nicht, lange wird es wahrscheinlich aber nicht mehr dauern …
So könnte es mal sein – fliegende Feuerwehrmänner
Feuerwehrmänner schwärmt aus! Seht euch diese wunderbare Konstruktion an – da Vinci wäre stolz!
So sieht es wirklich aus – fliegende Feuerwehrmänner
Zwar nicht genau so, wie es sich der Künstler gedacht hat, doch auch die Feuerwehr kann heutzutage fliegen. Diese Löschflugzeuge kommen vor allem bei Waldbränden zum Einsatz.
So könnte es mal sein – fliegende Post
By Jean Marc Cote - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной версии, Public Domain
Da macht man pünktlich um 9 Uhr das Fenster im dritten Stock auf und kriegt vom Postboten Briefe und Pakete auf den Balkon geworfen.
So sieht es wirklich aus – fliegende Post
Der Versandriese Amazon arbeitet ja zum Beispiel schon seit einiger Zeit an einem Lieferdienst per Drohne und wahrscheinlich werden auch andere Anbieter früher oder später auf diesen Zug aufspringen.
So könnte es mal sein – der fliegende Jäger
Flügel umgeschnallt, das Gewehr geschultert und schon kann die Spatzenjagd losgehen.
So sieht es wirklich aus – der fliegende Jäger
Bevor die Jäger mit schallgedämpften Jetpacks durch den Wald fliegen, werden wahrscheinlich noch ein paar Jahre ins Land gehen.
So könnte es mal sein – das Radio
Einfach ein Kabel zwischen dem Grammophon und einer Box ziehen, die an der Wand montiert ist, fertig ist das Radio!
So sieht es wirklich aus – das Radio
Die Realität sieht sogar noch eine Ecke besser aus. Das Kabel können wir uns komplett schenken. Funkwelle heißt hier das Zauberwort.
So könnte es mal sein – motorisierte Rollschuhe
9-Volt-Block aufkleben, zwei Kabel an die Schuhe anschließen, fertig sind der Elektrorollschuhe!
So sieht es wirklich aus – motorisierte Rollschuhe
Bis zu 20 km/h schnell wird man mit dem ACTON Rocket Skates. Die Kickstarterkampagne aus dem Jahre 2014 war damals ein regelrechter Überraschungserfolg.
So könnte es mal sein – Tauchen
Lederhelm aufsetzen, zwei Schläuche an die Luftflasche anschließen, das Seepferdchen satteln und schon kann der Ausritt am Meeresboden beginnen.
So sieht es wirklich aus – Tauchen
Ein bisschen mehr Equipment benötigt man dann noch: Neoprenanzug, Pressluftflasche, Taucherbrille, Tiefenmesser und auf Seepferdchen können wir auch heute noch nicht reiten. Skandal!!!
So könnte es mal aussehen – Staubsauger
Ein Gerät, welches ganz von alleine den Boden säubert? Absurd, oder?
So sieht es wirklich aus – Staubsauger
Stimmt! Schließlich sind die Teil viel kompakter und lassen sich sogar per App steuern.
So könnte es mal sein – elektrischer Zug
Strom statt Kohle oder Diesel – damals noch absolutes Wunschdenken.
So sieht es wirklich aus – elektrischer Zug
… heute hingegen ist das absoluter Standard.
So könnte es mal sein – moderne Baustelle
Eine Baustelle ohne Bauarbeiter, nur mit Maschinen? Der spinnt doch, oder?
So ist es wirklich – moderne Baustelle
Auch heutzutage finden wir natürlich noch auf jeder Baustelle Bauarbeiter, aber auch immer mehr Maschinen und schweres Gerät, die die Arbeit deutlich erleichtern.
So könnte es mal sein – Helikopter
Man nehme einen Heißluftballon, tausche den Ballon gegen ein paar Rotorblätter aus, fertig ist der Helikopter!
So sieht es wirklich aus – Helikopter
Ein bisschen mehr steckt dann doch dahinter. Ohne den guten alten Heckrotor würde sich so ein Helikopter zum Beispiel bei eingeschaltetem Motor die ganze Zeit nur wie wild im Kreis drehen.
So könnte es aussehen – das fahrende Haus
Man nehme ein Haus, montiere ein paar Räder darunter und schon ist das Eigenheim mobil.
So ist es wirklich – das fahrende Haus
Bei manchen Dingen hatte der Künstler einfach die richtige Idee.
So könnte es aussehen – Schule
By Jean Marc Cote (if 1901) or Villemard (if 1910) - A reproduction of the early 20th century, scan / Репродукция, скан бумажной карточки, Public Domain
Bücher in die Wissensmaschine, Helm aufsetzen und schon ist man schlau?
So ist es wirklich – Schule
Naja, ich nehme jetzt einfach mal an, dass ich niemandem von euch sagen muss, wie es heutzutage wirklich in der Schule aussieht …
So könnte es sein – gepanzertes Automobil
Das ganze sieht wie eine stabliere Seifenkiste aus, auf die man ein Maschinengewehr montiert hat.
So ist es wirklich – gepanzertes Automobil
Wenn wir Menschen eines leider richtig gut können, dann ist es, uns gegenseitig die Birne einschlagen. Bei diesen Bildern unserer modernen Kriegsapparate wären dem französischen Künstler wahrscheinlich die Augen aus dem Kopf gefallen.