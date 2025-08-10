So haben sich Menschen vor mehr als 100 Jahren die Zukunft vorgestellt

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wie haben sich die Menschen vor mehr als 100 Jahren das Leben in unserer heutigen Zeit vorgestellt? Wir haben es herausgefunden und diese Ideen mit der Realität verglichen.

Wie unsere Welt wohl in 100 Jahren aussieht? Können wir dann schon mit einem Hochgeschwindigkeitszug innerhalb von einer Stunde zwischen Berlin und New York pendeln? Können wir uns zur Arbeit teleportieren? Vielleicht gibt es ja sogar in Deutschland überall einen Breitband-Anschluss!

Okay, das letzte wird wahrscheinlich für immer ein Wunschtraum bleiben, aber auch früher haben sich die Menschen bereits vorgestellt, was die Zukunft so bringen wird. Schauen wir doch mal, wie oft sie damit ins Schwarze getroffen haben!