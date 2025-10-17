So hatte sich BMW das mit dem neuen E-Auto nicht vorgestellt

Die Neue Klasse legt einen Blitzstart hin.

Der neue BMW iX3 begeistert schon vor seiner offiziellen Markteinführung. Über 3.000 Bestellungen binnen sechs Wochen zeigen, dass das erste Modell der Neuen Klasse auf großes Interesse stößt – und das deutlich stärker als frühere Modelle mit Verbrennungsmotor.

BMW iX3: Elektro-SUV trifft Nerv der Zeit

Das SUV wurde im September auf der IAA vorgestellt, die Auslieferung soll Ende 2025 starten. Schon jetzt steht fest: BMW hat mit dem iX3 offenbar vieles richtig gemacht. Kunden bestellen das Modell auf Basis von Bildern und technischen Daten. Probefahrten gab es bisher nicht. Der Marktstart ist noch nicht erfolgt, dennoch spricht BMW bereits von einem überraschend starken Auftragseingang, der alle internen Prognosen übertrifft.

Produziert wird der iX3 im ungarischen Werk Debrecen. Dort läuft erstmals ein Modell auf der neuen Plattform für rein elektrische Antriebe vom Band. Diese wurde speziell für Effizienz, Reichweite und digitale Funktionen konzipiert, heißt es.

BMW will mit der Neuen Klasse nicht nur technologisch aufschließen, sondern auch strategisch neue Maßstäbe setzen. Dass das Werk schon vor Marktstart an Kapazitätsgrenzen stößt, zeigt die hohe Nachfrage. Für 2026 rechnet der Hersteller bereits mit Engpässen (Quelle: Automobilwoche)

BMW: Nächster Neue-Klasse-Stromer in Arbeit

Parallel zum Produktionshochlauf des iX3 bereitet BMW bereits das nächste E-Auto vor, einen vollelektrischen 3er. Er wird ab 2026 im Stammwerk München gefertigt. Der kommende 3er gilt als Herzstück der künftigen Modellfamilie.

Auch dieses Fahrzeug wird auf der neuen Plattform basieren, die neben einer höheren Energiedichte in den Akkus auch ein stark reduziertes Cockpit mitbringt.

BMW verspricht beim 3er nichts Geringeres als pure Freude am Fahren, aber aber in neuer, elektrischer Form. Das E-Modell soll die Neue Klasse weiter voranbringen und für den Hersteller zugleich als Brückenschlag zur vollelektrischen Zukunft dienen.