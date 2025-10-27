So hilft euch Alexa durch Herbst und Winter: Die besten Sprachbefehle und Automationen

Im Sommer unterhält euch Alexa mit Partymusik und reguliert eure Klimaanlage. Das braucht sie im Winter nicht, hier gibt es aber trotzdem jede Menge Einsatzbereiche.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit Alexa wird’s gemütlich

Wenn die Tage kürzer und kälter werden, zeigt euch euer Echo Dot (bei Amazon ansehen), wie vielseitig Alexa sein kann. Der smarte Lautsprecher wird im Herbst und Winter zu einem praktischen Alltagshelfer, der euch beim Energiesparen und Wohlfühlen hilft. Wir haben die besten Ideen für euch gesammelt, wie eure Alexa in der dunklen Jahreszeit zum Einsatz kommt.

Echo Dot Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 01:20 Uhr

Anzeige

#1 Smarte Heizungssteuerung

Mit eurer Alexa und einem smarten Thermostat bleibt euer Zuhause immer angenehm warm, ohne dass ihr Energie verschwendet. Anstatt morgens aufzustehen und die Heizung im Wohnzimmer aufzudrehen, könnt ihr mit dem Sprachbefehl „Alexa, stell die Heizung im Wohnzimmer auf 21 °C“ vorsorgen und habt es nach dem Aufstehen warm. Der Sprachcomputer verrät euch auf Wunsch auch die Temperaturen in einzelnen Räumen.

Wollt ihr euch Arbeit und unnötiges Heizen sparen, könnt ihr mit Zeitplänen und Routinen dafür sorgen, dass die Heizung zu bestimmten Zeiten automatisch in den Heizmodus springt. Habt ihr noch kein smartes Heizsystem, ist das tado° Starter-Kit (bei Amazon ansehen) eine gute Einstiegsmöglichkeit. Ihr könnt es mit Alexa, Siri und Google Assistant nutzen.

Smartes Heizkörperthermostat X Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 21:13 Uhr

Anzeige

#2 Stimmungslicht per Sprache aktivieren

Ist es draußen trüb und grau, leidet die Stimmung darunter. Durch indirekte Beleuchtung mit LED-Strips schafft ihr wohnliches Wohlgefühl in euren Räumen. Die Installation ist einfach, bei Amazon findet ihr Komplettsets wie das Philips Hue Indoor Lightstrip-Basisset mit drei Metern Länge (bei Amazon ansehen) und könnt direkt mit der Gestaltung loslegen. Gesteuert wird alles ganz bequem mit eurem Speaker.

Lightstrip Basis-Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 23:37 Uhr

Über die Alexa-App könnt ihr individuelle Szenarien programmieren. Beim Nachhausekommen müsst ihr dann nur noch einen Befehl wie „Alexa, aktiviere Kaminabend“ aussprechen und euer Ambiente wird angepasst.

Anzeige

#3 Smart-Kitchen-Komfort

Nichts ist im Winter schöner als eingekuschelt unter der Bettdecke der Kälte zu trotzen. Anstatt erstmal selbst mit nackten Füßen auf den Fliesen in der Küche zu stehen, könnt ihr eurer Alexa das Vorbereiten des Frühstücks überlassen.

Mit smarten Steckdosen und entsprechenden Befehlen kann Alexa dafür sorgen, dass Musik, Beleuchtung und Kaffeemaschine morgens automatisch in Betrieb gehen. „Alexa, guten Morgen“ reicht als Sprachbefehl und der Kaffee duftet schon, bevor ihr aufsteht.

#4 Musik und Töne für Regentage

Nutzt ihr einen Echo-Lautsprecher mit Multiroom-Audio, lässt sich überall harmonische Stimmung erzeugen. Ihr könnt eure eigenen Naturgeräusche und Playlists erstellen und dann mit Befehlen wie „Alexa, spiel entspannte Musik für den Herbst“ sanfte Klänge und eure Wunschtöne aktivieren. In der App legt ihr die genauen Bedingungen fest.

Um eurer Alexa mehr Raum zu geben, könnt ihr mit den Echo-Pop-Lautsprechern der neuesten Generation (bei Amazon ansehen) Sound in jeden Raum holen. Die smarten Bluetooth-Lautsprecher bringen den Output eures Echo Dots in alle Räume.

Echo Pop Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 19:40 Uhr

Anzeige

#5 Licht und Weckroutinen für dunkle Tage

Im Winter macht das Aufstehen deutlich weniger Freude als im Sommer. Eure Alexa hilft euch mit festgelegten Routinen dabei, schneller in die Gänge zu kommen. Ihr stellt in der Alexa-App ein, was morgens automatisch passieren soll. Lasst das Licht langsam heller werden, lasst euch das Wetter vorhersagen oder spielt eure Lieblingsmusik ab, die für gute Stimmung sorgt.

#6 Automatische Rollläden und Sicherheit

Für Diebe sind Herbst und Winter die besten Arbeitsmonate, denn es wird früh dunkel. Im Hinblick auf eure Sicherheit solltet ihr die Rollläden bei Sonnenuntergang schließen und stattdessen das Licht aktivieren. Über eure Alexa könnt ihr hier automatische Routinen erstellen und auch an langen Winterabenden getrost länger wegbleiben.

Seid ihr neu im Bereich der Sprachassistenz, erfahrt ihr im nachfolgenden Video, was die Geräte alles können.

Anzeige

#7 Erinnerungen und kleine Alltagshelfer

Im stressigen Alltag geht vieles unter, leider auch oft das eigene Wohlbefinden. Alexa kann euch bei Bedarf an Selbstfürsorge erinnern. Falls ihr im Winter auch zu wenig trinkt, könnt ihr mit einem Sprachbefehl wie: „Alexa, erinnere mich ans Teetrinken um 17 Uhr“ dafür sorgen, dass ihr die nächste Flüssigkeitsaufnahme nicht vergisst.

Je nach Alltag gibt es viele praktische Erinnerungsfunktionen, die den Alltag im Herbst und Winter erleichtern. Lasst euch an Vitamin-D-Einnahme, das Abendessen, die Schulaufgaben eurer Kids oder auch das Füttern der Katzen erinnern.

#8 Rezepte und Einkaufslisten

Eintöpfe und Kürbis dürften auf eurem Speiseplan im Herbst ganz oben auf der Lecker-Liste stehen. Alexa bietet euch als Küchenhilfe kreative Funktionen für mehr Spaß bei der Zubereitung.

„Alexa, was kann ich mit Kürbis kochen?“ Ein solcher Sprachbefehl liefert euch saisonale Rezeptideen für kreative Küchenexperimente. Die nötigen Zutaten fügt ihr per Sprachbefehl direkt eurer digitalen Einkaufsliste hinzu „Alexa, füge Hokkaido-Kürbis zur Einkaufsliste hinzu“.

Habt ihr ein smartes Display wie den Echo Show (bei Amazon ansehen) in eurer Küche, könnt ihr euch Rezepte und Timer alle wichtigen Schritte anzeigen lassen und zaubert perfekte Herbstgerichte.

Echo Show 5 Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 02:23 Uhr

#9 Entspannung und Ambient Sounds

Der Tag war lang und ihr braucht Ruhe? Alexa kann euch per Sprachbefehl die richtige Geräuschkulisse zum Abschalten geben. Mit Skills für Kaminfeuer, Regen, Wind oder Meeresrauschen wird euer Wohnzimmer zur Wellness-Oase. Ihr könnt die Sounds mit einer Routine kombinieren, um Lautstärke und Licht an eure Bedürfnisse anzupassen. Mit einem Befehl wie: „Alexa, starte den Entspannungsmodus“, dämmt ihr gleichzeitig das Licht, aktiviert eure Lieblingssounds und eventuelle Hintergrundmusik.

Tipp: Nutzt ihr die Funktion zum Einschlafen, könnt ihr mit einem Timer festlegen, wann Alexa abschaltet.

#10 Feiertagsmodus

Zum Jahresende wird es festlich, aber bis alle Lichterketten und Dekorationen eingeschaltet sind, müsst ihr erst einmal durchs Haus laufen. Nutzt ihr Alexa, geht es schneller. Ein Sprachbefehl wie: „Alexa, aktiviere den Weihnachtsmodus“ reicht, um zauberhafte Stimmung zu schaffen.

Die Routine kann die Weihnachtsbeleuchtung anschalten, Weihnachtsmusik starten und mit smarten Steckdosen Lichterketten zum Leuchten bringen. Wenn ihr einen Alexa-Zeitplaner nutzt, könnt ihr die Lichter kurz vor Sonnenuntergang automatisch einschalten und zu einem festgelegten Zeitpunkt abschalten.

Die vielfältigen Routinen und Planungsmöglichkeiten eurer Alexa begleiten euch durch Herbst und Winter. Ihr habt mehr Zeit zum Relaxen, Zocken und Serie bingen, während Alexa die Temperatur regelt, die Weihnachtsdeko zum Leuchten bringt und das Wohnzimmer zum Kuscheln vorheizt.

Die meisten der vorgestellten Ideen funktionieren auch mit Google Home, falls ihr keine Alexa im Haus habt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.