So radikal war Apple noch nie: Das iPhone XX verändert alles

Ein Design-Konzept zum iPhone der nahen Zukunft, das nach Science-Fiction klingt – aber bereits verdammt real aussieht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was Apple laut jüngsten Leaks für das Jahr 2027 plant, sprengt alles bisher Dagewesene. Ein neu veröffentlichtes Rendervideo zeigt, wie sich das iPhone zum 20-jährigen Jubiläum – möglicherweise unter dem Namen iPhone XX – komplett neu erfinden könnte. Ein randloses „Rundum“-Display, ein unsichtbares Face ID-System, eine neue Kameraposition und ein Design, das seinen Namen „Glasswing“ mehr als verdient: All das deutet auf einen Paradigmenwechsel hin, wie wir ihn zuletzt 2017 beim Sprung hin zum iPhone X gesehen haben.

Anzeige

Das iPhone XX verschmilzt mit dem Display

Bereits vor einigen Wochen berichteten wir, dass Apple für 2027 eine regelrechte Revolution plant – ein iPhone, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Der Codename „Glasswing“, erstmals enthüllt von Bloomberg-Insider Mark Gurman, scheint dafür wie gemacht: filigran, futuristisch, nahezu überirdisch. Jetzt bekommen wir erstmals eine visuelle Vorstellung davon, wohin die Reise geht – und die hat es in sich (Quelle: YouTube-Kanal AppleTrack).

Wer dachte, mit der Dynamic Island sei das Ende der Designreise erreicht, der wird 2027 eines Besseren belehrt. Apples Ingenieure arbeiten laut verlässlichen Quellen an einem komplett lochfreien Display – keine Notch, kein Punch-Hole, kein sichtbarer Sensor. Die für 2026 geplante Under-Display-Face-ID im iPhone 18 Pro soll dabei nur ein erster Zwischenschritt sein. Im Jubiläumsmodell verschwindet alles vollständig unter dem Panel – ein flächiges Displayerlebnis ohne sichtbare Kompromisse.

Anzeige

Doch Apple geht offenbar noch weiter: Das Display soll sich bis an die Seiten- und sogar Rückkanten des Geräts wölben – ein echtes „Rundum-Display“. Was nach Science-Fiction klingt, könnte mit Blick auf Apples neuen iOS-Designstil namens Liquid Glas in iOS 26 tatsächlich Realität werden. Der Look passt wie die Faust aufs Auge zum neuen Hardware-Konzept – weich, fließend, nahezu organisch.

Ein einziger großer Bildschirm. (© AppleTrack)

Anzeige

Radikale Kehrtwende auch auf der Rückseite des iPhone XX

Nicht nur vorne tut sich was. Auch die Rückseite des iPhones wird, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, vollkommen neu gestaltet. Anstelle der typischen vertikalen Triple-Kamera sollen sich die Linsen künftig horizontal anordnen – ganz im Stil des Google Pixel, wie es etwa das kommende iPhone 17 Air bereits andeutet. Der Grund dafür liegt offenbar in einer Umverteilung interner Komponenten, insbesondere der Face-ID-Sensorik, die weiter nach unten wandern muss.

Einen ersten Vorgeschmack davon bekommen wir bereits mit dem iPhone 17 Air. (© AppleTrack)

Und noch zur Kamera: Ein 200-Megapixel-Sensor, wie er bereits bei Samsung und bald wohl auch bei Sonys nächster Generation zum Einsatz kommt, könnte Apple ebenfalls im iPhone XX verbauen. Das wäre nicht nur ein Quantensprung für die Bildqualität, sondern auch ein Statement: Apple ist zurück an der Spitze der Smartphone-Fotografie.

Anzeige

iPhone XX: Der legitime Nachfolger des iPhone X?

Der Name bleibt bislang Spekulation. Wird es das iPhone 19, iPhone 20 oder tatsächlich ein iPhone XX, ganz im Geiste des ikonischen iPhone X von 2017? Klar ist: Apple denkt beim Jubiläumsgerät in größeren Zyklen, die Normen der Namensgebung könnten diesem radikalen Wandel geopfert werden – zugunsten einer neuen Ordnung.

Noch sind es zwei Jahre bis zum großen Jubiläum. Doch was die bisherigen Leaks und Konzepte andeuten, ist klar: Apple bereitet sich auf einen gewaltigen Technologiesprung vor. Das iPhone XX wird keine Evolution, es wird eine Revolution – ähnlich gewaltig wie einst der Wechsel vom klassischen iPhone zur notch-bewährten X-Ära. Ob das finale Produkt tatsächlich all die Visionen des „Glasswing“-Projekts umsetzt, bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt steht fest: So mutig war Apple lange nicht mehr. Und das lässt hoffen.