So sah die PlayStation früher aus: Vom grauen Kasten zum futuristischen Design

© IMAGO / Pond5 Images / Bildbearbeitung GIGA 1 / 10

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Vor rund 30 Jahren kam die erste PlayStation als grauer, kantiger Kasten auf den Markt und legte den Grundstein für eine neue Ära des Gamings. Mit der PlayStation 5 präsentiert sich die Konsole heute in einem futuristischen Design, das modernste Technik mit auffälliger Optik verbindet.

Unsere Bilderstrecke zeigt, wie sich das Erscheinungsbild der PlayStation von den schlichten Anfängen bis hin zum markanten Look von heute entwickelt hat.