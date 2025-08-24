So sah die PlayStation früher aus: Vom grauen Kasten zum futuristischen Design

Vor rund 30 Jahren kam die erste PlayStation als grauer, kantiger Kasten auf den Markt und legte den Grundstein für eine neue Ära des Gamings. Mit der PlayStation 5 präsentiert sich die Konsole heute in einem futuristischen Design, das modernste Technik mit auffälliger Optik verbindet.
Unsere Bilderstrecke zeigt, wie sich das Erscheinungsbild der PlayStation von den schlichten Anfängen bis hin zum markanten Look von heute entwickelt hat.
1994: PlayStation
Die erste PlayStation hat ein kompaktes, quadratisches Gehäuse in schlichtem Grau. Ihre kantigen Formen und die einfachen Knöpfe wirken funktional und zurückhaltend. Im Vergleich zu späteren Modellen wirkt sie minimalistisch.
2000: PlayStation (PSOne)
Der Hauptunterschied zwischen der PSOne und der ursprünglichen PlayStation liegt im Design und in der Größe: Die PSOne ist kompakter, leichter und runder gestaltet, während die ursprüngliche PlayStation größer, kantiger und schwerer ist. Funktional bleiben beide nahezu identisch, nur das Gehäuse wurde modernisiert.
2000: PlayStation 2
Die PlayStation 2 gehört weiterhin zu den meistverkauften Konsolen von Sony. Sie war höher gebaut als die erste PlayStation und konnte sowohl liegend als auch stehend aufgestellt werden. Ihr mattschwarzes Gehäuse mit dezenten blauen Akzenten verlieh ihr ein modernes und elegantes Erscheinungsbild, das das schlichte graue Design der PS1 deutlich übertraf.
2004: PlayStation 2 (Slim-Version)
Die PlayStation 2 Slim ist flacher, leichter und eleganter gestaltet als die ursprüngliche PS2.
2006: PlayStation 3
Die PlayStation 3 wirkte im Vergleich zu den Vorgängern größer und deutlich runder im Design. Mit ihrer glänzend schwarzen Oberfläche und dem geschwungenen Gehäuse setzte sie auf einen eleganten, fast futuristischen Look. Anders als die kantige PlayStation 2 hat sie eine voluminösere Form, die stärker ins Auge fällt.
2012: PlayStation 3 (Super-Slim)
Die Super-Slim PlayStation 3 ist deutlich kompakter und leichter als die ursprüngliche PlayStation 3. Sie hat ein mattes, geriffelte Gehäuse statt der glänzenden Oberfläche und ein Schiebefach für die Discs statt des vorherigen Slot-in-Laufwerks. Insgesamt wirkt sie schlanker, moderner und platzsparender.
2013: Playstation 4
Die PlayStation 4 präsentiert sich schlanker und moderner als ihre Vorgänger und setzt auf ein kantiges, klar strukturiertes Design. Sie wirkt mit ihrer matten und glänzenden schwarzen Oberfläche eleganter als die massivere PlayStation 3. Durch die schräg verlaufenden Linien und die dezente Lichtleiste hebt sie sich optisch deutlich von den früheren, eher schlichten Modellen ab. Die PlayStation 4 wurde im Laufe der Zeit ebenfalls in einer kompakteren und leichteren Version („PlayStation 4 Slim“) veröffentlicht.
2020: PlayStation 5
Die PlayStation 5 wirkt durch ihr futuristisches Design mit geschwungenen weißen Seitenteilen und einem schwarzen Mittelteil besonders auffällig. Blaue LED-Lichteffekte unterstreichen den modernen Look und verleihen der Konsole einen technischen Charakter. Mit ihrer Größe und der markanten Form hebt sie sich deutlich von den schlichteren Vorgängermodellen ab.