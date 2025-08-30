So sah Windows früher aus: Seit wann seid ihr dabei?

Microsoft Windows ist seit Jahrzehnten das weltweit verbreitetste Betriebssystem auf dem Markt. Seit 1985 hat sich das System deutlich verändert.
Ihr wollt eine Reise in die Vergangenheit machen? Entdeckt euer Lieblingsdesign der letzten vierzig Jahre.
#1 Windows 1.0
1985 brachte Microsoft mit Windows 1.0 ein Betriebssystem auf den Markt, das die Nutzung von Computern entscheidend vereinfachen sollte. Das machte PCs der breiten Masse zugänglicher.
#2 Windows 95
Windows 95 hatte viele Aufgaben zu bewältigen. Mit der Verbreitung des Internets gab es zahlreiche neue Möglichkeiten, aber auch technische Herausforderungen. Das Betriebssystem legte den Fokus vor allem auf Kommunikationskanäle wie E-Mail und das Internet. Nutzerfreundlichkeit blieb aber nach wie vor das Hauptziel.
#3 Windows XP
2001 kam Windows XP heraus und sollte die nächsten sechs Jahre das aktuelle System bleiben. Selbst heute noch hat das Betriebssystem Fans. Neu sind vor allem seine Entertainment-Features, aber auch seine Schnelligkeit und Sicherheit. Ebenfalls zum ersten Mal bietet Microsoft eine Variante für zu Hause und eine für die professionelle Anwendung. Die Seite winhistory.de hat zusammengefasst, was diese Windows-Version so besonders macht.
#4 Windows 7
Die Stabilität und Nutzerfreundlichkeit von Windows 7 aus dem Jahr 2009 hat dafür gesorgt, dass das System bis heute beliebt ist. Neu war damals vor allem das verbesserte Arbeiten mit mehreren Fenstern und die Nutzung von Laptops und drahtlosen Optionen.
#5 Windows 10
Windows 10 war von 2015 bis 2021 das Betriebssystem von Microsoft. Funktionen für Datenschutz, digitales Arbeiten und künstliche Intelligenz werden besser integriert, zudem ist die Nutzeroberfläche moderner und aufgeräumter.
#6 Windows 11
Seit 2021 ist Windows 11 die aktuellste Version auf dem Markt. Auch wenn das Betriebssystem die aktuellsten Anforderungen der digitalen Welt erfüllt, setzen viele Nutzer nach wie vor auf eine ältere Version.