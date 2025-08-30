Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. So sah Windows früher aus: Seit wann seid ihr dabei?

So sah Windows früher aus: Seit wann seid ihr dabei?

Lena Bremer,
2 min Lesezeit
Mann sitzt an Laptop und lacht.
© IMAGO / Depositphotos / Bildbearbeitung GIGA1 / 7
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Microsoft Windows ist seit Jahrzehnten das weltweit verbreitetste Betriebssystem auf dem Markt. Seit 1985 hat sich das System deutlich verändert.

Ihr wollt eine Reise in die Vergangenheit machen? Entdeckt euer Lieblingsdesign der letzten vierzig Jahre.

#1 Windows 1.0

Ein Screenshot von Windows 1.0. Bild: devblogs.microsoft.com)
Ein Screenshot von Windows 1.0.© devblogs.microsoft.com2 / 7
Anzeige

1985 brachte Microsoft mit Windows 1.0 ein Betriebssystem auf den Markt, das die Nutzung von Computern entscheidend vereinfachen sollte. Das machte PCs der breiten Masse zugänglicher.

#2 Windows 95

Windows 95 war ein großer Schritt für Microsoft. (Bild: Wikipedia)
Windows 95 war ein großer Schritt für Microsoft.© Wikipedia3 / 7
Anzeige

Windows 95 hatte viele Aufgaben zu bewältigen. Mit der Verbreitung des Internets gab es zahlreiche neue Möglichkeiten, aber auch technische Herausforderungen. Das Betriebssystem legte den Fokus vor allem auf Kommunikationskanäle wie E-Mail und das Internet. Nutzerfreundlichkeit blieb aber nach wie vor das Hauptziel.

#3 Windows XP

Desktop von Windwos XP
Diese Windwos-Version hat bis heute Kultstatus.© winhistory.de4 / 7
Anzeige

2001 kam Windows XP heraus und sollte die nächsten sechs Jahre das aktuelle System bleiben. Selbst heute noch hat das Betriebssystem Fans. Neu sind vor allem seine Entertainment-Features, aber auch seine Schnelligkeit und Sicherheit. Ebenfalls zum ersten Mal bietet Microsoft eine Variante für zu Hause und eine für die professionelle Anwendung. Die Seite winhistory.de hat zusammengefasst, was diese Windows-Version so besonders macht.

#4 Windows 7

Windows 7 in seiner ganzen Pracht. (Bild: GIGA)
Windows 7 in seiner ganzen Pracht.© GIGA5 / 7
Anzeige

Die Stabilität und Nutzerfreundlichkeit von Windows 7 aus dem Jahr 2009 hat dafür gesorgt, dass das System bis heute beliebt ist. Neu war damals vor allem das verbesserte Arbeiten mit mehreren Fenstern und die Nutzung von Laptops und drahtlosen Optionen.

#5 Windows 10

Windows 10 Desktop
Windows zehn war in einem eher dunklen Look gehalten.© Screenshot GIGA6 / 7
Anzeige

Windows 10 war von 2015 bis 2021 das Betriebssystem von Microsoft. Funktionen für Datenschutz, digitales Arbeiten und künstliche Intelligenz werden besser integriert, zudem ist die Nutzeroberfläche moderner und aufgeräumter.

#6 Windows 11

So sieht das Startmenü in Windows 11 aus. Bild: GIGA
So sieht das Startmenü in Windows 11 aus.© GIGA7 / 7
Anzeige

Seit 2021 ist Windows 11 die aktuellste Version auf dem Markt. Auch wenn das Betriebssystem die aktuellsten Anforderungen der digitalen Welt erfüllt, setzen viele Nutzer nach wie vor auf eine ältere Version.

Lesenswert
Anzeige