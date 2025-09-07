So seriös ist Rebuy wirklich – Erfahrungen von 32.000 Kunden

Ist Rebuy wirklich seriös? Viele Nutzerinnen und Nutzer teilen ihre reBuy Erfahrungen, wenn es um den Kauf oder Verkauf gebrauchter Elektronik und Medien geht. Wir fassen Bewertungen, Abläufe und Kritikpunkte zusammen – und zeigen, worauf ihr 2025 achten solltet.



Was ist Rebuy und wie funktioniert der Service?

Rebuy kauft und verkauft gebrauchte Elektronikartikel und Medien. Verkäufer können auf der Webseite den Wert ihres Artikels ermitteln, ihn einsenden und erhalten nach Prüfung den vereinbarten Betrag. Käufer profitieren von günstigeren Preisen und einer Garantie.

Das Unternehmen betreibt ein eigenes Refurbishment-Zentrum, in dem Waren geprüft und wieder in Umlauf gebracht werden. Viele Prozesse sind inzwischen automatisiert und nach festen Standards organisiert. Rund 90 Prozent der angekauften Geräte stammen von Privatpersonen.

Wir haben uns zeigen lassen, wie Rebuy gebrauchte Smartphones vor dem Weiterverkauf prüft:



Rebuy Erfahrungen: Positive Bewertungen und Kritik

Rebuy wird von den meisten Nutzern als seriös wahrgenommen. Aktuell erreicht die Plattform auf Trustpilot 4,5 Sterne bei über 40.000 Bewertungen sowie bei Shopauskunft 4,52 von 5 Sternen (über 10.000 Stimmen).

Viele Kundinnen und Kunden berichten von einer schnellen und unkomplizierten Abwicklung beim Kauf und Verkauf. Die gelieferten Artikel entsprechen in vielen Fällen der Beschreibung, die Auszahlung erfolgt meist zügig.

Es gibt aber auch regelmäßige Kritikpunkte:

Zustandsbeschreibung („wie neu“) fällt gelegentlich zu optimistisch aus.

Reklamationen oder Rückerstattungen können sich hinziehen.

Kundenservice reagiert in Einzelfällen mit Standardantworten und zeigt wenig Kulanz.

Preise, Garantie und mögliche Probleme

Ein häufiger Kritikpunkt betrifft die Preise. Nutzer berichten von sehr niedrigen Ankaufspreisen und teilweise deutlich höheren Verkaufspreisen. Ein Vergleich mit anderen Plattformen lohnt sich daher.

Rebuy bietet eine Garantie von bis zu drei Jahren, deren Durchsetzung aber nicht immer reibungslos ist. Besonders bei Elektronik berichten Käufer davon, dass Geräte kurz nach dem Kauf Probleme zeigen und Garantieansprüche schwierig durchzusetzen sind.

Tipp: Wer ein Gerät an Rebuy verkauft, sollte den Zustand unbedingt mit Beweisfotos dokumentieren (Seriennummern, IMEI, Verpackung). So lassen sich mögliche Missverständnisse bei Reklamationen oder Rücksendungen leichter klären.



Nachhaltigkeit und Geschäftsmodell

Rebuy setzt auf Kreislaufwirtschaft: Gebrauchte Elektronik wird geprüft, aufbereitet und erneut verkauft. Das Unternehmen betont, so den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Der Re-Commerce-Markt wächst weiterhin stark. Prognosen zufolge soll er bis 2029 um rund 55 Prozent zulegen, Rebuy gilt dabei als einer der führenden Anbieter in Europa.

Fazit: Für wen lohnt sich Rebuy?

Rebuy ist ein etablierter Anbieter für den An- und Verkauf gebrauchter Elektronik und Medien. Wer unkompliziert Geräte loswerden oder günstig kaufen will, findet hier eine verlässliche Option.

Allerdings sollten Verkäufer und Käufer einige Punkte beachten:

Die Preise vergleichen , beispielsweise den eBay-Durchschnittspreis ermitteln, bevor ihr euch für den Verkauf entscheidet.

, beispielsweise den eBay-Durchschnittspreis ermitteln, bevor ihr euch für den Verkauf entscheidet. Geräte dokumentieren , um im Reklamationsfall abgesichert zu sein.

, um im Reklamationsfall abgesichert zu sein. Bei Elektronik die Garantiebedingungen genau prüfen.

Für alle, die einen schnellen und einfachen Prozess schätzen, ist Rebuy eine gute Wahl. Wer jedoch maximale Transparenz und bestmöglichen Service erwartet, sollte die genannten Einschränkungen im Blick behalten.