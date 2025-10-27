So setzt ihr 2 SIM-Karten mit gleicher Nummer ein

Ihr wollt unter einer Rufnummer auf mehreren Handys erreichbar sein? Dann benötigt ihr eine Multi-SIM. Wir erklären euch, wie ihr sie erhaltet und nutzt.

Das bringen euch zwei SIM-Karten mit gleicher Nummer

Wenn ihr mehrere Smart Devices besitzt, die ihr unabhängig voneinander nutzen möchtet, können Multi-SIM-Karten für euch das richtige Mittel der Wahl sein. Sie ermöglichen euch beispielsweise, mit dem Tablet im mobilen Datennetz zu surfen, mit der Smartwatch zu telefonieren und mit dem Zweithandy überall erreichbar zu sein.

Eine Multi-SIM ist eine weitere SIM-Karte. Sie kann entweder als physische Karte ausgestellt werden, die ihr in das Gerät einlegt, oder als eSIM, die ihr lediglich auf dem Gerät freischalten müsst. Bei eSIMs handelt es sich um eine moderne Technologie, die eure älteren Geräte möglicherweise nicht unterstützen.

Das ist bei Multi-SIM-Karten zu beachten

Multi-SIM-Karten könnt ihr bei eurem jeweiligen Netzanbieter beantragen. Die Kosten variieren je nach Anbieter und Vertrag. Dabei solltet ihr folgende Punkte beachten:

Eine Multi-SIM-Karte ist nicht zwangsläufig günstiger als ein zusätzlicher Mobilfunkvertrag. Zum Teil ist die erste zusätzliche SIM-Karte kostenlos.

als ein zusätzlicher Mobilfunkvertrag. Zum Teil ist die erste zusätzliche SIM-Karte kostenlos. Auch die Anzahl der erhältlichen zusätzlichen SIM-Karten variiert. Je nach Anbieter könnt ihr bis zu sieben Multi-SIM-Karten erhalten.

erhalten. Mit einer Multi-SIM telefoniert ihr mit mehreren Geräten mit derselben Rufnummer .

. Allerdings greifen bei Multi-SIM-Karten mehrere Geräte auf das vorhandene Datenkontingent zu.

Multi-SIM-Karten: Das solltet ihr beachten

Beachten solltet ihr aber, dass Multi-SIM-Karten separate Verträge nicht gänzlich ersetzen. Telefoniert ihr beispielsweise auf einem Gerät, so kann während des laufenden Gesprächs kein weiteres Gerät zum Telefonieren genutzt werden. Das geht erst wieder, wenn die Verbindung beendet ist.

Lest euch vor dem Beantragen von Multi-SIM-Karten die Vertragsbedingungen genau durch. Denn es können beträchtliche monatliche Kosten von bis zu 20 Euro anfallen. Dazu kommt möglicherweise noch eine einmalige Aktivierungsgebühr.