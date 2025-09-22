So spielt ihr Videos mit Apple CarPlay ab

Apple CarPlay unterstützt von Haus aus keine Video-Apps, um Ablenkung während der Fahrt vermeiden. Es gibt aber sichere Wege, Videos im stehenden Auto zu genießen.

Videoabspiel für CarPlay

Ihr könnt auf mehrere Arten Videos auf eurem CarPlay-Bildschirm abspielen. Eine einfache Methode ist die Nutzung des Safari-Browsers. Kopiert dazu den Link des gewünschten Videos und fügt ihn in Safari ein. Nach dem Laden könnt ihr das Video im Vollbildmodus starten und über CarPlay ansehen.

Eine andere Möglichkeit bieten Screen-Mirroring-Apps wie LetsView oder ApowerMirror. Diese Apps spiegeln den Bildschirm eures iPhones auf das Display eures Autos. So lassen sich alle Video-Apps, wie YouTube oder Netflix, nutzen. Ihr installiert die App auf dem iPhone und dem Infotainmentsystem und verbindet beide Geräte über das gleiche WLAN-Netzwerk.

Für eine dauerhafte Lösung ohne Jailbreak eignen sich Hardware-Adapter wie der Carlinkit Wireless CarPlay AI Box oder der Ottocast AI Box. Diese Adapter steckt ihr in den USB-Port eures Autos. Sie verwandeln CarPlay in ein Android-System, auf dem ihr Video-Apps installieren und direkt ausführen könnt. Die Preise für einen solchen Adapter liegen zwischen 120 und 150 Euro.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Das Abspielen von Videos während der Fahrt ist gefährlich und in den meisten Ländern verboten. Nutzt die Möglichkeiten zum Abspielen von Videos deshalb nur, wenn das Fahrzeug sicher steht. So vermeidet ihr unnötige Ablenkungen und riskante Situationen im Straßenverkehr.

Ausführliche Anleitungen für YouTube und Netflix

