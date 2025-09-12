Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
So verschickt ihr Sommerlaune: Sprüche und Grüße für den Urlaub

Martin Maciej
Martin Maciej,
5 min Lesezeit
Gruppenselfie im Wanderurlaub
Urlaubsgrüße direkt von der Wanderung versenden.© IMAGO / Shotshop / Bearbeitung GIGA1 / 22
Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu – aber viele nutzen den Spätsommer noch für eine Reise in die Sonne oder in die Berge. Wenn auch ihr noch ein paar freie Tage vor euch habt, denkt daran, eure Freunde und Familie mit einem Urlaubsgruß teilhaben zu lassen. Früher wanderte dafür die klassische Postkarte in den Briefkasten, heute verschickt ihr eure Grüße ganz einfach mit einem Foto über WhatsApp oder andere Messenger.

Damit der Gruß aus den Ferien nicht zu einem trockenen „Sonne scheint, Essen ist gut, bis bald“ verkommt, findet ihr auf den folgenden Seiten einige Tipps und lustige Sprüche für Urlaubsgrüße, die ihr bei WhatsApp, per SMS oder aber natürlich auch klassisch auf die Postkarte schreiben könnt. Die Bilder mit den Urlaubssprüchen könnt ihr auch herunterladen und direkt vom Smartphone an Freunde weiterschicken.

Urlaubsgrüße, die sofort Sonne ins Postfach bringen

Natürlich sind die per WhatsApp verschickten Grüße schneller bei Freunden und Familie als klassische Postkarten. Damit das Senden der Urlaubsgrüße über WhatsApp nicht teurer wird als der Postkartenversand, solltet ihr auf Roaming-Gebühren achten.

Neben WhatsApp gelten auch der direkte Anruf sowie die SMS als beliebte Methoden, um anderen von eurer Reise zu berichten. Blättert euch hier durch unsere lustigen Urlaubsgrüße für WhatsApp, SMS und Postkarte.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Karibikstrand mit einer Hängematte an einer Palme.
Urlaubsgrüße vom Strand bringen gute Laune mit sich.© Getty Images / peppi182 / 22
„Sonne, Strand und Meer, hier komme ich gerne her. Doch lieber wäre mir, ich wäre hier mit dir!“ Der Klassiker für alle, die jemanden im Urlaub vermissen.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Drohnenaufnahme einer Küste mit Felsen, Palmen und Strand.
Am Meer entspannen und Urlaubsgrüße vom Sonnenuntergang verschicken.© Getty Images / fokkebok3 / 22
„Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre, wäre das Vergnügen so langweilig wie Arbeit.“ (William Shakespeare) Ein Spruch für alle, die wissen: Urlaub ist nur dann etwas Besonderes, wenn er nicht ewig dauert.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Zwei Personen sitzen Arm in Arm am Strand und schauen auf das Wasser.
Zwischen Meeresrauschen und Sonnenuntergang lassen sich entspannte Urlaubsgrüße verschicken.© Getty Images / PeopleImages4 / 22
„In den Ferien bekommen wird das Privileg der Tiere zurück – zu schlafen, wenn wir müde sind.“ (Walter Ludin) Perfekt für alle, die endlich mal ausschlafen wollen.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Strand mit Palmen, türkisblauem Wasser und einem Urlauberpaar, das die Wellen genießt.
Viele verschicken ihre Urlaubsgrüße direkt vom Strand per Messenger oder App anstatt per Postkarte.© Getty Images / fokkebok5 / 22
„Willst du im Urlaub Muscheln suchen, darfst du keinen Winterurlaub buchen.“ Für alle, die Sonne, Sand und Muscheln lieben.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Wanderer macht eine Pause auf einer Brücke zwischen einer Schlucht in den Bergen.
Von spektakulären Wanderungen gehen schnell ein paar Grüße an die Liebsten raus.© Getty Images / Marina Tobaruela6 / 22
„Man reist nicht nur, um anzukommen, sondern vor allem, um unterwegs zu sein.“ (J. W. von Goethe) Perfekt für alle, die den Weg genauso genießen wie das Ziel.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Urlauber am Steg eines Pools, Palmen und Sonnenschirme im Hintergrund.
Ein schneller Schnappschuss vom Pool und ein kurzer Gruß aus dem Urlaub sind in Sekunden verschickt.© Getty Images / NicoElNino7 / 22
„Das wichtigste Stück des Reisegepäcks ist und bleibt ein fröhliches Herz.“ (Hermann Löns) Für alle, die wissen: Stimmung macht Urlaub erst perfekt.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Aussichtsplattform mit einer Holzbank im Grünen. Ausblick auf schneebedeckte Berggipfel.
Urlaubsgrüße aus den Bergen kommen oft mit Kuhglocken im Hintergrund.© Getty Images / alekampo 8 / 22
„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.“ (Augustinus) Reisen lohnt sich – jeden Tag ein neues Kapitel.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Nahaufnahme vom Strandsand. Das Meer verschwommen im Hintergrund.
So sehen Urlaubsgrüße vom Strand aus.© Getty Images / oatawa9 / 22
„Strandbekanntschaften sind meistens auf Sand gebaut.“ (Gerd W. Heyse) Für alle, die wissen: Nicht jede Ferienromanze hält ewig.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Ausblick aus der Hängematte in den blauen Himmel umgeben von Palmen.
Entspannte Grüße direkt aus der Hängematte zwischen paradiesischen Palmen.© Getty Images / Pierrick Lemaret10 / 22
„Wenn du im Urlaub bist, kann sich deine Heimat von dir erholen.“ (Helmut Glatz) Ein Spruch für alle, die gerne mal weg sind.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Urlaub Sprüche
In der Hängematte dem Alltag davon schaukeln.© Getty Images / Peera_Sathawirawong 11 / 22
„Viele jagen im Urlaub nach Erholung und sind anschließend ganz erledigt.“ (Siegfried Wache) Für alle, die nach Entspannung suchen und trotzdem viel erleben wollen.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Ausblick in aus einer Bucht mit türkisblauem Wasser umringt von Felsen und Palmen.
Hier die Seele baumeln lassen und den Urlaub genießen.© Getty Images / IakovKalinin12 / 22
„Urlaubstage sind die Oasen in der Wüste des Alltags.“ (Hermann Lahm) Ein Spruch für alle, die ihre Ferien genießen und auftanken möchten.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Eine Person, die am Strand in einer felsichen Umgebung spazieren geht.
Neue Eindrücke und Erinnerungen lassen sich am besten im Urlaub sammeln.© Getty Images / den-belitsky13 / 22
„Das Schönste am Urlaub ist die Erinnerung daran.“ (Gerald Dunkl) Urlaub ist zwar oft kurz, die Erinnerungen bleiben für immer.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Schaukel mit dem Blick auf eine Bucht.
Statt Postkarte: Ein schneller Gruß vom Lieblingsort.© Getty Images / kitzcorner14 / 22
„Auch im Ausland hat die Woche sieben Tage.“ (Stefan Wittlin) Sieben Tage, sieben Chancen, etwas Neues zu entdecken.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Frau im Pool von oben fotografiert. Sie trägt einen gelben Sonnenhut und einen schwarzen Badeanzug.
Am Pool liegen und Urlaubsgrüße tippen – entspannter geht es kaum.© Getty Images / galitskaya 15 / 22
„Man soll nicht im Urlaub ein anderer Mensch sein, sondern nach dem Urlaub.“ - (Prof. Dr. med. Gerhard Uhlenbruck) Ein kleiner Reminder: Ferien sind für Wachstum und frische Perspektiven.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Roter Koffer und ein Sonnenhut umgeben von Palmen und einem Flugzeug im Hintergrund.
Noch bevor das Flugzeug abhebt, gehen die ersten Grüße raus.© Getty Images / Cunaplus_M.Faba16 / 22
„Urlaub, das ist für viele: Man muss sich nicht warm anziehen und verträgt mehr Alkohol.“ (Peter Hohl) Für alle, die wissen: Ferien sind zum Genießen da!

Urlaubssprüche zum Verschicken

Steg am See und Berladschaft im Hintergrund.
Entspannte Urlaubsgrüße vom Steg versenden.© Getty Images / Lanski17 / 22
„Urlaub beginnt dann, wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt.“ (Ruth W. Lingenfelser) Urlaub zum Durchatmen und Auftanken.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Klares Wasser in einer Bucht mit Felsen und Palmen im Hintergrund.
Die perfekten Bedingungen für einen Urlaubsgruß.© Getty Images / NAPA7418 / 22
„Sonne, Strand und weites Meer, Herz, was willst du mehr?“ Für alle, die den perfekten Sommergruß verschicken wollen.

Urlaubssprüche zum Verschicken

See im Nadelwald und Berge im Hintergrund.
Grüße aus dem Grünen nach einer Wanderung.© Getty Images / Pilat66619 / 22
„Sammle kostbare Momente, keine Dinge.“ Urlaub ist die Zeit, in der man Erinnerungen sammelt, keine Souvenirs.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Urlaub Sprüche
Über Urlaubsgrüße von dieser Kulisse freut dich jeder.© Getty Images / Marina Tobaruela20 / 22
„Reisen macht einen bescheiden. Man erkennt, welch kleinen Platz man in der Welt besetzt.“ (Gustave Flaubert) Urlaub öffnet nicht nur Augen, sondern auch den Horizont.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Hand zeigt auf einen Weg auf einer Landkarte
Perfekte Reiseroute planen, um neue Eindrücke zu sammeln.© Getty Images / Image Source21 / 22
„Eine kleine Reise ist genug, um uns die Welt zu erneuern.“ Für alle, die wissen: Auch kurze Auszeiten wirken Wunder.

Urlaubssprüche zum Verschicken

Ausblick auf Wanderschuhe im Vordergrund und eine sonnige Wiese in einem Tal. Berge und Wolken im Hintergrund.
Urlaubsgrüße mit Hüttenduft – direkt von der Almwiese verschickt.© Getty Images / nicky3922 / 22
„Einmal im Jahr solltest du einen Ort besuchen, an dem du noch nie warst.“ (Dalai Lama) Für alle, die neugierig auf die Welt sind und Neues entdecken wollen.

