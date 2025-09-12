So verschickt ihr Sommerlaune: Sprüche und Grüße für den Urlaub

Urlaubsgrüße direkt von der Wanderung versenden.© IMAGO / Shotshop / Bearbeitung GIGA 1 / 22

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu – aber viele nutzen den Spätsommer noch für eine Reise in die Sonne oder in die Berge. Wenn auch ihr noch ein paar freie Tage vor euch habt, denkt daran, eure Freunde und Familie mit einem Urlaubsgruß teilhaben zu lassen. Früher wanderte dafür die klassische Postkarte in den Briefkasten, heute verschickt ihr eure Grüße ganz einfach mit einem Foto über WhatsApp oder andere Messenger.

Damit der Gruß aus den Ferien nicht zu einem trockenen „Sonne scheint, Essen ist gut, bis bald“ verkommt, findet ihr auf den folgenden Seiten einige Tipps und lustige Sprüche für Urlaubsgrüße, die ihr bei WhatsApp, per SMS oder aber natürlich auch klassisch auf die Postkarte schreiben könnt. Die Bilder mit den Urlaubssprüchen könnt ihr auch herunterladen und direkt vom Smartphone an Freunde weiterschicken.

Urlaubsgrüße, die sofort Sonne ins Postfach bringen

Natürlich sind die per WhatsApp verschickten Grüße schneller bei Freunden und Familie als klassische Postkarten. Damit das Senden der Urlaubsgrüße über WhatsApp nicht teurer wird als der Postkartenversand, solltet ihr auf Roaming-Gebühren achten.

Neben WhatsApp gelten auch der direkte Anruf sowie die SMS als beliebte Methoden, um anderen von eurer Reise zu berichten. Blättert euch hier durch unsere lustigen Urlaubsgrüße für WhatsApp, SMS und Postkarte.