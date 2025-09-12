So verschickt ihr Sommerlaune: Sprüche und Grüße für den Urlaub

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu – aber viele nutzen den Spätsommer noch für eine Reise in die Sonne oder in die Berge. Wenn auch ihr noch ein paar freie Tage vor euch habt, denkt daran, eure Freunde und Familie mit einem Urlaubsgruß teilhaben zu lassen. Früher wanderte dafür die klassische Postkarte in den Briefkasten, heute verschickt ihr eure Grüße ganz einfach mit einem Foto über WhatsApp oder andere Messenger.
Damit der Gruß aus den Ferien nicht zu einem trockenen „Sonne scheint, Essen ist gut, bis bald“ verkommt, findet ihr auf den folgenden Seiten einige Tipps und lustige Sprüche für Urlaubsgrüße, die ihr bei WhatsApp, per SMS oder aber natürlich auch klassisch auf die Postkarte schreiben könnt. Die Bilder mit den Urlaubssprüchen könnt ihr auch herunterladen und direkt vom Smartphone an Freunde weiterschicken.
Urlaubsgrüße, die sofort Sonne ins Postfach bringen
Natürlich sind die per WhatsApp verschickten Grüße schneller bei Freunden und Familie als klassische Postkarten. Damit das Senden der Urlaubsgrüße über WhatsApp nicht teurer wird als der Postkartenversand, solltet ihr auf Roaming-Gebühren achten.
Neben WhatsApp gelten auch der direkte Anruf sowie die SMS als beliebte Methoden, um anderen von eurer Reise zu berichten. Blättert euch hier durch unsere lustigen Urlaubsgrüße für WhatsApp, SMS und Postkarte.
Urlaubssprüche zum Verschicken
„Sonne, Strand und Meer, hier komme ich gerne her. Doch lieber wäre mir, ich wäre hier mit dir!“ Der Klassiker für alle, die jemanden im Urlaub vermissen.
„Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre, wäre das Vergnügen so langweilig wie Arbeit.“ (William Shakespeare) Ein Spruch für alle, die wissen: Urlaub ist nur dann etwas Besonderes, wenn er nicht ewig dauert.
„In den Ferien bekommen wird das Privileg der Tiere zurück – zu schlafen, wenn wir müde sind.“ (Walter Ludin) Perfekt für alle, die endlich mal ausschlafen wollen.
„Willst du im Urlaub Muscheln suchen, darfst du keinen Winterurlaub buchen.“ Für alle, die Sonne, Sand und Muscheln lieben.
„Man reist nicht nur, um anzukommen, sondern vor allem, um unterwegs zu sein.“ (J. W. von Goethe) Perfekt für alle, die den Weg genauso genießen wie das Ziel.
„Das wichtigste Stück des Reisegepäcks ist und bleibt ein fröhliches Herz.“ (Hermann Löns) Für alle, die wissen: Stimmung macht Urlaub erst perfekt.
„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.“ (Augustinus) Reisen lohnt sich – jeden Tag ein neues Kapitel.
„Strandbekanntschaften sind meistens auf Sand gebaut.“ (Gerd W. Heyse) Für alle, die wissen: Nicht jede Ferienromanze hält ewig.
„Wenn du im Urlaub bist, kann sich deine Heimat von dir erholen.“ (Helmut Glatz) Ein Spruch für alle, die gerne mal weg sind.
„Viele jagen im Urlaub nach Erholung und sind anschließend ganz erledigt.“ (Siegfried Wache) Für alle, die nach Entspannung suchen und trotzdem viel erleben wollen.
„Urlaubstage sind die Oasen in der Wüste des Alltags.“ (Hermann Lahm) Ein Spruch für alle, die ihre Ferien genießen und auftanken möchten.
„Das Schönste am Urlaub ist die Erinnerung daran.“ (Gerald Dunkl) Urlaub ist zwar oft kurz, die Erinnerungen bleiben für immer.
„Auch im Ausland hat die Woche sieben Tage.“ (Stefan Wittlin) Sieben Tage, sieben Chancen, etwas Neues zu entdecken.
„Man soll nicht im Urlaub ein anderer Mensch sein, sondern nach dem Urlaub.“ - (Prof. Dr. med. Gerhard Uhlenbruck) Ein kleiner Reminder: Ferien sind für Wachstum und frische Perspektiven.
„Urlaub, das ist für viele: Man muss sich nicht warm anziehen und verträgt mehr Alkohol.“ (Peter Hohl) Für alle, die wissen: Ferien sind zum Genießen da!
„Urlaub beginnt dann, wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt.“ (Ruth W. Lingenfelser) Urlaub zum Durchatmen und Auftanken.
„Sonne, Strand und weites Meer, Herz, was willst du mehr?“ Für alle, die den perfekten Sommergruß verschicken wollen.
„Sammle kostbare Momente, keine Dinge.“ Urlaub ist die Zeit, in der man Erinnerungen sammelt, keine Souvenirs.
„Reisen macht einen bescheiden. Man erkennt, welch kleinen Platz man in der Welt besetzt.“ (Gustave Flaubert) Urlaub öffnet nicht nur Augen, sondern auch den Horizont.
„Eine kleine Reise ist genug, um uns die Welt zu erneuern.“ Für alle, die wissen: Auch kurze Auszeiten wirken Wunder.