So viel heller, schneller, besser: Die neuen iPhone-17-Displays im Vergleich

Äußerlich hat sich wieder wenig getan beim iPhone 17, doch wie sieht es mit den Interna aus? Besonders interessant wird es beim Display, denn das iPhone 17 erhält im Vergleich zum Vorgänger ein großes Upgrade. Wir zeigen euch die Displays aller Modelle.

iPhone 17: Display mit 120 Hz und 3.000 Nits

Das Display des iPhone 17 erhält die größten Verbesserungen und eine lang ersehnte Bildschirmwiederholrate von 120 Hertz. Das bringt das neue Display im Vergleich zum Vorgängermodell mit:

das Display wird etwas größer und wächst von 6,1 Zoll auf 6,3 Zoll an – die Bildschirmdiagonale erhöht sich von 15,5 cm auf 15,9 cm

an – die Bildschirmdiagonale erhöht sich von 15,5 cm auf die Bildwiederholrate wird von 60 auf adaptive 120 Hertz erhöht

erhöht das iPhone 17 bietet jetzt auch einen Always-On-Display

die Spitzenhelligkeit im Freien beträgt nun 3.000 Nits , an Stelle der 2.000 Nits des Vorgängers

, an Stelle der 2.000 Nits des Vorgängers eine Entspiegelung sorgt für 33 Prozent weniger Reflexionen

Ceramic Shield 2 sorgt laut Apple für drei Mal bessere Kratzfestigkeit

2.622 × 1.206 Pixel bei 460 ppi (vorher 2556 × 1179 Pixel bei 460 ppi)

Das Display des iPhone 17 wird deutlich heller, schneller und kratzfester. (© Getty / NIC COURY)

Zusätzlich schrumpfen die Bildschirmränder, was den Display noch etwas größer wirken lässt. Einen ähnlichen Effekt gab es schon beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17 Pro: Display mit Neuerungen im Detail

Gegenüber des neuen iPhone 17 hat sich beim Pro-Modell kaum etwas am Display getan. Veränderungen dürften für die meisten kaum bis gar nicht sichtbar sein, auch wenn das die Neuerungen für das laut Apple „beste iPhone-Display aller Zeiten“ sind:

die Spitzenhelligkeit im Freien beträgt nun 3.000 Nits , anstelle der 2.000 Nits des Vorgängers

, anstelle der 2.000 Nits des Vorgängers eine Entspiegelung sorgt für 33 Prozent weniger Reflexionen

Ceramic Shield 2 sorgt laut Apple für drei Mal bessere Kratzfestigkeit

Die Displays der beiden Pro- und Pro Max-Modelle. (© Getty / NIC COURY)

Außer diesen Verbesserungen gibt es keine Neuheiten im Vergleich zum iPhone 16 Pro. Die Displaygröße beträgt immer noch 6,3 Zoll (Pro) bzw. 6,9 Zoll (Pro Max), es handelt sich immer noch um ein Super Retina XDR Display, die Bildwiederholrate beträgt 120 Hertz und auch die Auflösung ist mit 2622 × 1206 Pixel bei 460 ppi beim Pro-Modell gleich geblieben.

iPhone Air: Display mit ungewöhnlicher Größe

Das iPhone Air ersetzt das iPhone 17 Plus und besticht durch ein ultradünnes Design. Im Vergleich zu den 17er-Modellen besteht es zudem aus einem Titanrahmen, anstelle von Aluminium. Das Display hingegen ist mit 6,5 Zoll ungewöhnlich groß und bietet diese Besonderheiten:

6,5 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 16,6 cm

mit einer Bildschirmdiagonale von 16,6 cm adaptive Bildwiederholrate von 120 Hertz

Always-On Display

eine Auflösung von 2736 × 1260 Pixel bei 460 ppi

eine Spitzenhelligkeit im Freien von bis zu 3.000 Nits

eine Entspiegelung sorgt für 33 Prozent weniger Reflexionen

Ceramic Shield 2 sorgt laut Apple für drei Mal bessere Kratzfestigkeit

Ultradünn und etwas größer als die üblichen iPhones: das iPhone Air. (© Apple)

Das Display des iPhone Air steht denen des iPhone 17 oder iPhone 17 Pro in nichts nach. Mit einer Größe von 6,5 Zoll liegt das Display genau zwischen den 6,3 Zoll des iPhone 17 Pro und 6,9 Zoll des iPhone 17 Pro Max.